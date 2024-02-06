Грипп, коронавирус и RSV – распространенные и опасные, или Почему проблематично их лечение

В сети пронеслась волна новостей об угрожающей статистике заболеваемости гриппом и ковидом, а также летальности от них. Почему так происходит, какие усилия врачи и МОЗ прилагают, чтобы противостоять болезням, и что такое тридемия?

Информационным поводом стал пост инфекциониста Ольги Голубовской, которая обратила внимание коллег и читателей на два важных момента. Первый – нынешней зимой среди тяжелобольных пациентов часто встречается одновременное заражение гриппом и ковидной инфекцией. А второй – касается причин летальности: отсутствие прививки и некоторые пробелы в лечении.

Общая картина

Статистика немного проясняет такую заболеваемость и обеспокоенность врачей. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на вторую половину января 2024 г. в Украине от гриппа вакцинировалось 129 840 человек, большинство из которых медики и люди из группы эпидемического риска – их 81 993. Это ни о чем, это капля в море для многомиллионной страны. То есть государство не смогло мотивировать своих граждан защититься: вакцинироваться от гриппа или сделать бустерные дозы от коронавируса.

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Что такое тридемия и почему о ней заговорили?

Под тридемией следует понимать инфицирование человека сразу несколькими вирусами. Такое явление еще называют ко-инфекцией или микст-инфекцией. Сейчас наиболее активные циркулирующие вирусы – это разные штаммы гриппа, несколько видов коронавируса и разновидности RSV (респираторно-синцитиальный вирус). К сожалению, в Украине фиксируют случаи ко-инфекций, в частности, летальные. Это объясняется тем, что во время пандемии COVID-19 эти патогены не могли распространяться из-за введенных мер безопасности. А теперь, когда все ограничения сняты, инфекции начали легко и активно распространяться. Пренебрежение правилами гигиены, отсутствие прививок, стресс и ослабленный иммунитет способствуют инфицированию. И если для среднестатистического относительно здорового человека среднего возраста указанные недуги не представляют значительной угрозы, то для детей, лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни, последствия могут стать фатальными.

В чем состоит проблема?

Как утверждает Ольга Голубовская, к осложнениям, госпитализации и летальным случаям приводит утраченное время. Плюс стоит добавить коллизии с лечением. Дело в том, что специфическая терапия имеет решающее значение в первые часы болезни гриппа или коронавируса. То есть если диагностирована вирусная инфекция, например, ковид или грипп, надо назначать противовирусный препарат. Его действие направлено на то, чтобы не дать тому количеству вируса, которое уже сидит в организме, размножаться и распространяться дальше. Например, в протоколе "Предоставления медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" прямо написано, что при легком и среднем течении заболевания рекомендуется назначение противовирусных препаратов прямого действия. Даже уже к инструкциям препаратов, действие которых на коронавирус научно подтверждено, внесены соответствующие указания.

Что могут сделать в такой ситуации больные?

Понятно, что все больные разные: не в курсе протоколов лечения, не сразу обращаются к врачу, не серьезно относятся к болезни, не имеют возможности быстро попасть к врачу или аптеки и т.п. Но в любом случае с началом первых тяжелых симптомов следует обращаться к своему врачу и дальше действовать согласно его рекомендаций. Если в ближайшее время на консультацию невозможно попасть, то действия такие:

Сделать тестирование на грипп и ковид. Позвонить врачу, который назначит противовирусные препараты прямого действия, эффективные против гриппа и других вирусных респираторных инфекций, включая COVID-19 Следует позаботиться о том, чтобы дома был запас тестов и необходимых противовирусных препаратов. Ведь болезни появляются всегда без предупреждения, и кто знает, будет ли тогда возможность бежать в аптеку и искать нужное.

Итак, состоянием на сейчас можно утверждать, что в Украине фиксируют тридемию. Болезни, которые сюда попали – грипп, коронавирус и RSV – непредсказуемы и в тандеме сложные. Решающим фактором в их лечении является время и методы, в частности, своевременный прием противовирусных. Это снижает риск осложнений, госпитализаций и летальных случаев.

Для детей в лечении безопасны не все средства. Одним из противовирусных препаратов, которые может назначить врач, является детский сироп Флавовир.

Механизм действия Флавовира заключается в том, что входящие в состав сиропа флавоноиды подавляют репликацию вирусов путем воздействия на несколько "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимераз, нейраминидазы вируса гриппа и 3 CL-протеазы вируса SARS-COV-2. ; блокируют размножение вируса внутри клетки. Это уменьшит количество вирусов в организме и будет способствовать снижению риска возникновения осложнений и времени, которое ребенку придется провести в постели.