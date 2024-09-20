Иммунитет под угрозой: как пережить сезон простуд и гриппа

Что защищает человеческий организм от вирусов и бактерий? Правильно – иммунитет. Но иммунная система очень сложная и для ее укрепления требуется много компонентов.

Вместе с тем важно помнить об аспектах, которые ослабляют иммунитет. И дело не всегда в лечении или правилах гигиены. Не существует одной волшебной пилюли, которая укрепит иммунитет и защитит от вирусных болезней. Однако есть несколько простых, но очень действенных факторов. Если их регулярно использовать в своей жизни, то иммунитет действительно укрепится, и с легкостью будет отбиваться от простуд и ОРВИ. Даже если человек заболеет, то все пройдет быстро и без осложнений. Впрочем, как пережить сезон гриппа и простуд?

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Вакцинация

Прививка от гриппа и коронавируса – один из действенных способов избежать болезни или перенести ее по крайней мере без осложнений. Это особенно важно тем, кто имеет ослабленный онкологическими, хроническими, неврологическими болезнями иммунитет, люди возрастом 65+, беременные, дети. Прививки рекомендованы также тем, чья профессия связана с постоянными коммуникациями: преподаватели, медики, работники сферы услуг и торговли, правоохранители и т.п.

Психоэмоциональное состояние

Война существенно повлияла на снижение иммунитета украинцев. Недосыпы через ночные воздушные тревоги, долгие ожидания в душных убежищах, перебои с электроэнергией истощают эмоционально и физически, переживания за родных и чтение новостей добавляют негатива в жизнь... В таком состоянии тяжело заботиться о себе и своем здоровье. Поэтому рано или поздно иммунная система даст сбой. Если на протяжении долгого периода наблюдается физическая усталость и эмоциональное истощение, надо убрать их. Способ зависит от причины – это могут быть сеансы у психолога, занятие хобби, налаживание сна и нормального питания, любой вид отдыха и психологической разгрузки. Желательно придерживаться правила – каждый день в определенное время уделять себе внимание.

Качественное питание

Меню должно быть сбалансированным: здесь и о качестве рациона, и о культуре потребления. Все довольно просто: следует добавить в ежедневное меню два фрукта; в каждый прием пищи – любые сезонные овощи, пить воду и напитки без сахара, перестать есть на ходу – трижды в день обязательно за столом и без гаджетов. Многообразие блюд устранит необходимость покупать дополнительно витамины, ведь организм будет получать их из продуктов.

Полноценное питание – это хорошее самочувствие, силы и энергия, а главное – эффективная работа организма. Пища должна быть качественным горючим для тела.

Профилактика

Ни один способ не гарантирует стопроцентной защиты, если вирус уже проник в организм. В таком случае поможет снизить риск болезни или ее тяжелого течения неспецифичный образ профилактики – прием противирусного препарата. Учитывая большое количество возможных патогенов респираторных заболеваний, выбирать нужно универсальный противовирусный препарат, который будет стимулировать внутренние механизмы естественной иммунной защиты организма. Желательно выбирать препарат, разработанный на натуральном сырье – флавоноидах, то есть соединениях, которые способны подавлять репликацию ДНК- и РНК-вирусов гриппа, острых респираторных инфекций, в частности и SARS-CоV2. Такие противовирусные не вредят организму и годятся для продолжительного приема. Итак, если был контакт с больным, вокруг все кашляют, приходится общаться с большим количеством людей, пользоваться общественным транспортом или появились первые симптомы недуга – сразу нужно начать прием противовирусного препарата, соблюдая дозировку согласно инструкции. Инфекционисты всегда подчеркивают, что эффективность противовирусного препарата самая высокая в первые часы. Поэтому противовирусный препарат нужно держать в домашней аптечке всегда.

Физическая активность

Плавание, прогулки пешком, велосипед, йога, силовые упражнения, командные игры дают эмоциональную разгрузку, тренируют физические качества и продлевают жизнь. Движение необходимо для поддержки иммунитета в соответствующей форме. И здесь важным будет не традиционное трехразовое посещение спортзала, а ежедневная бытовая активность: выгул домашней собачки, выйти на остановку раньше, чтобы пройтись, больше пользоваться ступеньками и меньше лифтом, по возможности на выходных отдыхать активно, работать во дворе или в саду на даче... Во время любой физической активности в организме ускоряется кровообращение, которое насыщает все клетки кислородом и доставляет полезные вещества. Это способствует активизации обмена веществ, нормализирует давление, укрепляет мышцы и кости, повышает настроение, помогает справляться со стрессом.

Итак, как видим, для иммунитета важно множество взаимосвязанных факторов. В холодное время года, когда мы нуждаемся в дополнительной защите, следует больше уделять внимания коррекции образа жизни и грамотному выбору способов укрепления иммунитета. Главное – это заботиться о себе и родных регулярно, а не только в сезон гриппа и простуд.