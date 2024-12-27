Как тревога и стресс вызывают ОРВИ?

Стресс способен оказывать влияние на иммунную систему человека. Физические реакции, возникающие при стрессе или тревоге, мобилизуют силы организма на преодоление угрозы или адаптацию под нее. А чем дольше человек тревожится и находится в стрессе, тем большая угроза для его здоровья.

Сейчас украинцы находятся в состоянии хронического стресса и тревоги: военные действия, неутешительные новости, воздушные тревоги, отсутствие света, что тянет кучу бытовых проблем, нестабильное обучение и работа, тревога о близких... В таких условиях человек переживает спектр эмоций, а его организм реагирует на выброс гормонов (адреналина и кортизола). Это сопровождается изменениями, которые, на первый взгляд, незаметны:

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- со стороны опорно-двигательного аппарата – напряжение мышц и конечностей;

- дыхательной системы – одышка, учащенное сердцебиение;

- сердечно-сосудистой системы – нарушение сердечного ритма (повышается риск сердечного приступа, инсульта и т.п.);

- обострение хронических состояний и заболеваний;

- усиление вирусных респираторных заболеваний – ослабленный иммунитет не может бороться с вирусами.

Негативные эмоции, страх, тревожность активируют внутренние резервы организма. Но, если так длится долго – это изнуряет, а также разрушает психическое и физическое здоровье.

Как стресс может стать причиной частых ОРВИ?

Стресс и ОРВИ связаны через социально-психологические факторы:

Стресс нарушает работу иммунной системы, уменьшая ее реакцию на воспаление – иммунные клетки на фоне тревожности становятся менее чувствительными к кортизолу, гормону стресса. В результате чего вирусы, не встречая сопротивления, легко проникают и распространяются по организму, вызывают более тяжелое течение болезни. Поведение. Во время стресса человек меньше заботится о себе, нарушает привычный режим, злоупотребляет вредными привычками, пренебрегает правилами гигиены, недосыпает, хуже питается.

Что делать для профилактики ОРВИ и стресса?

- Не заниматься самолечением и не назначать себе успокаивающее лекарство, даже если оно помогло кому-то из знакомых.

- Умеренная физическая активность – это обогащает организм кислородом, нормализует кровоток, снимает напряжение и стресс.

- Ограничить употребление кофе, крепкого чая, энергетиков, алкоголя.

- Нормализовать сон: 7-8 часов ежедневно.

- За советом врача использовать неспецифические средства профилактики на основе натуральных компонентов – противовирусные препараты прямого действия. Прием профилактических доз поможет стимулировать внутренние механизмы естественной иммунной защиты и ингибировать репликацию ДНК- и РНК-вирусов – гриппа, ОРВИ и SARS-CoV-2. Таким образом, противовирусные препараты эффективно сработают при появлении первых признаков заболевания, а также в период повышенного риска или контакта с больным.

- Научиться расслабляться. Универсального совета нет, здесь каждый выбирает занятие по душе: рукоделие, прогулки с домашним любимцем, общение с друзьями, чтение, просмотр фильмов. Это помогает отвлечься от мыслей, быть в моменте "здесь и сейчас".

- Следить за показателями здоровья и при необходимости не откладывать визит к врачу.