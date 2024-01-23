Какой штамм гриппа сейчас преобладает в Украине

Каждый год эксперты-эпидемиологи прогнозируют распространение определенных штаммов на следующий сезон гриппа. Сейчас можно проверить, осуществились ли их предупреждения?

В настоящее время продолжается пик сезона гриппа 2023/2024. Это время, когда вирусологи и эпидемиологи следят за статистикой заболеваний, погодные условия способствуют умеренному распространению этого заболевания, а под кабинетами семейных врачей и педиатров растет очередь из кашляющих и чихающих пациентов. Так какая же эпидемиологическая ситуация в стране сейчас?

Как делаются прогнозы гриппа?

Составляют прогноз по гриппу специалисты ВОЗ – они анализируют ситуацию по заболеваемости в Северном и Южном полушариях и на основе собранной информации могут определить, какие штаммы гриппа будут циркулировать. Согласно этому фармацевты успевают разработать вакцины. Например, прогноз для нашего Северного полушария составляют где-то в конце зимы, отталкиваясь от того, какие вирусы гриппа фигурировали накануне в Южном полушарии. В прогноз всегда включают несколько штаммов, потому что точно определить, какой из них будет доминантным – невозможно. Поэтому вакцины от гриппа содержат компоненты сразу против нескольких. Далее эпидситуацию контролируют локальные вирусологи, учитывающие местные особенности страны (состояние иммунитета общества, предварительный уровень заболеваемости гриппом, интенсивность распространения, погодные условия, миграционные процессы, у нас еще и война с ее последствиями). Итак, составление прогноза – процесс трудоемкий.

Видео дня

Чего ждали и что получили?

Украинские эксперты прогнозировали, что грипп следует ожидать с декабря, хотя начало сезона назначили на октябрь. А сам эпидсезон продлится до апреля. Штаммы для Украины не новые, потому что они уже циркулировали во время прошлых сезонов 2021–2023 гг.

Вирус гриппа A /Victoria/ (2022 г.)

Вирус гриппа A /Darwin/ (2021 г.)

Вирус гриппа B /Austria/ (2021 г.)

Вирус гриппа B /Phuket/ (2013 г.)

Следовательно, по данным Центра общественного здоровья, заболеваемость под контролем – пока в областях Украины эпидемический порог критически превышен не был. Министерство здравоохранения констатирует, что в 15 регионах страны циркулируют вирусы группы А и В. Всего с начала сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2,1 млн украинцев. Из них 55% – дети! Это можно объяснить тем, что почти все школы перешли на офлайн-обучение, дети еще чаще тесно контактируют между собой, а уровень вакцинации среди детей достаточно низкий. Ожидали ли такой статистики наши эпидемиологи, станет известно в конце сезона. Пока общий уровень заболеваемости несколько выше аналогичного периода прошлого года (в пределах 20–30%).

Какие советы уберегут от гриппа?

Абсолютной 100% защиты от болезни не существует. Однако существенно снизить риск подхватить грипп возможно. Есть два старых способа:

Вакцинация. Ее делают в начале сезона. Но учитывая количество детей, болеющих гриппом, можно и сейчас привить себя и ребенка. Для детей грипп опасен тем, что вызывает такие осложнения, как пневмонию, отит, синусит, менингит. Вакцинировать можно детей с шестимесячного возраста. Родителям, которые вакцинируют ребенка, нужно обратить внимание на следующее:

Вакцина должна быть этого года (т.е. соответствовать актуальным штаммам).

При выборе вакцины учитывать возраст ребенка. Есть вакцины, предназначенные детям от трех лет, а есть – с шести месяцев. Поэтому перед прививкой следует проконсультироваться с врачом и внимательно ознакомиться с инструкцией.

Индивидуальная защита. Она состоит в профилактике. Во-первых, усилить способность организма противостоять вирусам гриппа поможет прием противовирусных препаратов желательно на растительной основе. Врач может посоветовать принимать их как в целях профилактики, так и при появлении первых признаков гриппа. Особенно это актуально для детей, еще не способных нормально соблюдать правила гигиены и профилактики. Противовирусные для детей имеют удобную дозировку и приятный вкус, подходят для длительного употребления, содержат флавоноиды (это природные соединения, которые угнетают репликацию вирусов в организме, то есть не дают им размножаться и распространяться). Учитывая разнообразие вирусных патогенов, такие препараты будут срабатывать не только против гриппа, но и других вирусных болезней: простуд, ОРВИ, COVID-19.

Во-вторых, продолжить пользоваться навыками, которые приобрели во время пандемии коронавируса: