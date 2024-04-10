'Каждый пятый человек – иммунокомпроментированный': врач-иммунолог о главном риске при вирусных заболеваниях

Эпидемический сезон уже близится к своему завершению, но весенние ОРВИ будут традиционно преследовать нас, пока погода окончательно не потеплеет. Как правильно лечить вирусные инфекции, нужно ли стимулировать иммунитет и почему одни люди болеют чаще других – эти и другие вопросы мы решили обсудить с ведущим украинским врачом-иммунологом, доктором медицинских наук, профессором Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Валентиной ЧОПЯК.

"Это разнос иммунной системы"

- Обычно при гриппе и ОРВИ часто назначают иммуномодуляторы или иммуностимуляторы. Чем они отличаются и действительно ли помогают преодолеть вирус?

– Вообще я не поддерживаю термин "иммуностимулятор", потому что в цивилизованном мире такого понятия нет. Есть термин "иммуномодулятор". У определения "иммуностимулятора" есть советский шлейф, потому что именно в СССР была такая тенденция к активной стимуляции иммунной системы у всех пациентов, особенно на фоне инфекционных заболеваний. Знаете, меня очень коробило, когда я слышала в рекламе: "Давайте будем давать иммуностимуляторы" – и тут же звучит целая группа иммуностимуляторов РФ, разнообразные кагоцеллы, арбидолы и т.д.

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– Это препараты русского происхождения?

– Да. Сейчас, к счастью, их в Украине уже нет, однако во всяком случае в период острого инфекционного процесса, особенно вирусного процесса, иммуностимуляторы давать нельзя, потому что они вызывают рефрактерность иммунной системы. Это препараты АТС группы L03 (иммуностимуляторы).

– Что такое рефрактерность?

– Фактически это ослепление иммунной системы, ее временный "паралич". Проще говоря, иммуностимуляторы перестимулируют иммунную систему, начинают стимулировать сверхактивно выделяться провоспалительные цитокины, и мы можем ввести пациента в так называемый цитокиновый шторм – вроде часто наблюдавшегося при наковсе. Провоспалительных цитокинов много, они агрессивны, и они вызывают автовоспалительные процессы в самом организме. То есть уже не вирус вызывает воспаление, а иммунная система сама провоцирует автовоспаление. На симптоматическом уровне это могут быть боли в суставах, боли в мышцах, головные боли, иногда неконтролируемая температурная реакция. Это уже разнос иммунной системы, а в конечном итоге может развиться септическое состояние, и мы можем потерять человека. Поэтому я категорически против применения при лечении ОРВИ препаратов с иммуностимулирующим действием, особенно тех, у которых не изучена их способность влиять на рефрактерность иммунной системы.

Что касается иммуномодуляторов, то у них другое действие. Они регулируют работу иммунной системы в зависимости от процессов, которые происходят при том или ином заболевании. Они могут уменьшать активность иммунного ответа, они могут влиять на определенные механизмы, усиливающие иммунную регуляцию. Если смотреть более глубинно, то это препараты, регулирующие расторможенный иммунный ответ.

– И чем это помогает во время ОРВИ?

- При ОРВИ наша главная задача – уменьшить вирусную нагрузку. В этом и есть суть лечения: мы должны создать иммунной системе такие условия, чтобы она свою прямую функцию уменьшала размножение вируса в организме. Но смотрите: вся человеческая популяция делится на две группы – так называемых иммунонекомпроментированных (нормальный ответ), или иммунокомпрометированных (слабый ответ). Относительно доли людей со слабым ответом в общей популяции в разных странах дают разные цифры: где-то говорят о 8%, где-то о 10% или 22%. В Украине мы говорим ориентировочно о 20% – то есть каждый пятый человек у нас ненормально реагирует на инфекции. И вот когда мы знаем, что у нас есть иммунокомпрометированный пациент, у которого, например, дефект фагоцитоза, очень слабая увлекательная способность или сниженный синтез альфа-интерферона, мы должны очень осторожно относиться к выбору препарата. В первую очередь такие пациенты как раз нуждаются в применении иммуномодуляторов – и иногда даже не так, как пишется в инструкциях, то есть две недели, а месяц или даже три месяца. Это необходимо для того, чтобы мы добились регуляторного эффекта, уменьшая репликацию вируса и улучшая функцию NK-клеток, усиливая синтез альфа-интерферона.

Иными словами, иммунокомпрометированных пациентов в любом случае нужно вести более тщательно. К сожалению, на уровне семейной медицины таким людям трудно, потому что они нуждаются в консультации врача-иммунолога, который глубже разберется в работе их иммунной системы и не навредит, давая им те препараты, которые могут еще хуже растормаживать иммунную систему. Вообще, задачей нашей семейной медицины на профилактическом уровне должно быть определить - является ли пациент иммунокомпрометированным или иммунонекомпрометированным. Конечно, хотелось бы, чтобы семейные врачи больше знали об иммунной системе, но иммологию им читают очень мало. Поэтому если пациент иммунокомпроментирован, должна быть консультация иммунолога, который скажет, как вести такого пациента, и тогда семейный врач будет работать по протоколу, расписанному иммунологом.

"Важный фактор – это наследственность"

- Вы говорите о 20% иммунокомпрометированных людей в Украине. Почему их так много?

– Есть чисто генетический фактор, связанный, кстати, с генами активности иммунного ответа. Кстати, нам передали неандертальцы очень слабые гени против вирусной защиты и именно эти гены во время пандемии дали нам высокую смертность от наковыда у молодых, будто здоровых, людей. Иммунная система, в общем, построена так, что она имеет семь уровней перекрытия, если есть некий дефект противовирусной защиты. Поэтому если мы организовываем себе нормальный образ жизни: хорошо спим, не переедаем, пьем много качественной воды, избегаем чрезмерной инсоляции, чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок, то иммунная система готова усыпить эти патологические гены. Мы просто должны научить таких пациентов жить с такими генами, не перегружая иммунную систему. В случае вирусных заболеваний просто снижать вирусную нагрузку, не влияя на иммунную систему снаружи.

– Однако обычно семейные врачи ничего не говорят об иммунокомпрометированности и не отправляют человека к иммунологу. Как я могу определить, принадлежу ли я к иммунокомпрометированной группе?

- Во-первых, нужно следить за своей иммунной системой. Важный фактор – это наследственность: расспросите своих родителей, бабушек и дедушек, не было ли у вас в семье автоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний, особенно в молодом возрасте. Также очень важно, имеется ли у вас боли в суставах или мышцах, длительный подъем температуры, не было ли у вас в детстве проявлений остеомиелита. На что еще нужно обратить внимание: вы болеете пневмонией более двух раз в год, есть ли у вас частые обострения хронических отитов или гайморитов. А как часто вы часто болеете острыми инфекционными заболеваниями – более 8 раз в год для взрослых или более 12 раз для детей? Отдельный вопрос – пиодермия или герпес: если у вас более 6 проявлений герпеса в год – лабиального, генитального, то это четкое проявление иммунодефицита.

- То есть, если человек находит у себя что-то из вышеперечисленного, ему нужно идти к иммунологу?

- Да, ей нужно обратиться к иммунологу, который ее обследует и скажет, например: "Вам нужно бояться инфекций, потому что вы плохо их распознаете. И потому когда есть эпидемия, вы должны обязательно принимать противовирусный препарат, и не две недели, а месяц или даже три месяца. В таких случаях пациент принимает препарат и мы следим за количеством копий вируса. Может быть даже когда на фоне SARS-CoV2 у человека работает еще и вирусы Эпштейн-Барра или герпес шестого или седьмого типов. Это иммунотропные вирусы, которые истощают иммунную систему, поэтому нужно следить за их уровнем. Например, SARS-Cov2 может отсутствовать, и ПЦР его уже не обнаруживает, но Эпштейна-Барр в крови еще работает – и такого пациента я однозначно буду держать на противовирусных препаратах иногда три месяца, иногда шесть месяцев, пока не уменьшится количество копий вируса в организме. Потому что эти вирусы провоцируют и расшатывают иммунную систему, и это может закончиться либо автоиммунным, либо иммунопролиферативным заболеванием.

"Забудьте о стимулировании иммунной системы"

- Ладно, мы поняли, что нужно делать иммунокомпроментированным людям. А как должны лечиться остальные 80% населения?

- Им в случае вирусного заболевания нужно просто уменьшать количество вируса в организме и создавать нормальные условия для работы иммунной системы: дозированная физическая нагрузка, хорошо спать, пить много воды, не переедать, потому что переедание напрягает иммунную систему и она будет работать с продуктами метаболизма, а не с вирусами. Ну и уменьшать вирусную нагрузку – для этого достаточно приема противовирусного препарата в течение двух недель или недели.

- Допустимо ли в таком случае самолечение?

- Неуправляемое применение иммуномодуляторов, конечно, небезопасно. И это я не говорю уже об иммуностимулирующих препаратах: забудьте о стимулировании иммунной системы. На нашем рынке было много таких российских препаратов под лозунгом "а давайте поднимем иммунитет" – например, был такой препарат Галовит, были тот же Кагоцел, Арбидол и т.д. Это совсем нефизиологический подход к функции иммунной системы. Бесконтрольное стимулирование иммунитета может расшатать иммунную систему даже иммунокомпетентным пациентам.

Кстати, в Германии провели очень интересное исследование по эхинацеи пурпурной – инъекционных, капельных и таблетированных препаратов. И было обнаружено, что когда пациентам давали эти препараты эхинацеи, у них резко возрастал уровень провоспалительных цитокинов, создающих риск аутоиммунных последствий.

Повторяю: стимулировать иммунную систему нельзя, особенно бесконтрольно. Максимум, если вы контактировали с инфекционным больным, вы можете несколько дней принимать препараты, которые немного усилят функцию NK-клеток и снизят вирусную нагрузку. Могу порекомендовать, и это не реклама, я делюсь технологией профессионального выбора лекарственного средства для лечения ОРВИ, на примере лекарственного средства протефлазид, который я считаю в определенной степени препаратом выбора для лечения ОРВИ.

Необходимо подчеркнуть важную, на мой взгляд, информацию о том, что протефлазид оказывает прямое противовирусное действие на все РНК- и ДНК-содержащие вирусы, обуславливающие сезонные ОРВИ. Это, в свою очередь, позволяет пациенту не тратить лишнее время на верификацию вирусного возбудителя, а начать лечение с первых часов развития заболевания, имеющего большое значение для успешной терапии ОРВИ. Кроме того, прямое противовирусное действие Протефлазида потенцирует свойственное препарату иммунотропное действие, поддерживающее процесс мягкого усиления естественного синтеза в организме больного человека различных интерферонов без иммунотоксического действия (не вызывает рефрактерности иммунной системы). Кроме этого, лекарственное средство оказывает высокое противовоспалительное действие, чем угнетает вызванные вирусной атакой опасные воспалительные процессы в организме человека, такие как, например, острый респираторный дистресс-синдром, что может привести к опасному, а часто и смертельному исходу заболевания. Давно известное и присущее Протефлазиду антиоксидантное действие, способное защищать здоровые, не пораженные вирусом клетки организма от свободнорадикального окисления (стресса). Лекарственное средство также оказывает апоптозомодулирующее действие – это управляемая клеточная смерть, приводящая к очищению от пораженных вирусами клеток, после внутриклеточной репликации становящихся атипичными и подлежащих утилизации вирусов, как функционально опасные для организма в будущем, в частности появлению злокачественных опухолей.

Указанные выше механизмы действия лекарственного средства Протефлазид имеют большое значение для быстрого и полноценного выздоровления организма пациента в ответ на вирусную агрессию, чем должны руководствоваться семейные врачи в своей повседневной практике.

Если у вас дома есть больной гриппом или коронавирусом, употреблять этот противовирусный препарат согласно инструкции в течение пяти-семи дней достаточно для иммунокомпетентного человека.

Всем контактным по квартире лицам (независимо от возраста) обязательно следует принимать указанное лекарственное средство с профилактической целью, чтобы предотвратить/обезопасить от заболевания всех домочадцев.

А вы сами чем лечитесь во время ОРВИ?