Лучшие способы избегания заражения вирусами в общественном транспорте

Любой общественный транспорт – это замкнутое пространство с толпой людей, которые дышат, разговаривают, чихают, кашляют. В холодное время года воздух в салоне сухой и обычно плохо циркулирует – окна закрыты, работает подогрев. Эти факторы способствуют легкой передаче между пассажирами таких инфекционных заболеваний, как ОРВИ, грипп или коронавирус.

Риск инфицирования стремительно возрастает в осенне-зимний период для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Ведь заражение происходит через передачу вируса воздушно-капельным путем или загрязненные поверхности. Однако, несмотря на это, несколько способов помогут минимизировать вероятность подцепить инфекцию по дороге на работу или в школу.

Рассмотреть альтернативные варианты поездок

Видео дня

Пешком, на велосипеде, на электросамокате или же попытаться объединиться с соседями или коллегами, которые имеют собственное авто и могут подвозить в нужном направлении.

Руки и перчатки

Касание лица грязными руками способствует распространению вирусов и занесению их на слизистые. Важно избавиться от привычки и побороть желание касаться своего рта, носа или глаз где угодно, особенно в метро или автобусе. Отчасти с этой проблемой помогут справиться перчатки. Они защитят кожу от прямого контакта с перилами, купюрами и монетами, билетами и другими поверхностями.

Выбирать бесконтактную оплату

Благодаря проездному, карте или смартфону пассажир может избежать прямого контакта с другими пассажирами, кассирами, кондукторами или водителями.

По возможности сохранять дистанцию

Это способ избежать получения порции вирусов от ближайшего пассажира. Этого можно добиться, если: не передвигаться в часы пик, когда общественный транспорт максимально нагружен; избегать скопления людей и очередей; выбирать места у дверей, где периодически происходит движение воздуха; держаться подальше от оживленно разговаривающих пассажиров или имеющих признаки болезни.

Создать защитный барьер для вируса

Важно не только не дать вирусу шансов проникнуть в организм, но и в случае попадания патогена сделать невозможным его размножение, чтобы помочь иммунной системе побороть инфекцию еще до появления характерных симптомов. Такая защита возможна благодаря приему противовирусного препарата прямого действия в профилактических дозах. Безопасны для длительного употребления и одновременно эффективны противовирусные препараты на основе действующего вещества протефлазид – они содержат флавоноиды, которые имеют доказанное противовирусное действие. Благодаря природному сырью такой противовирусный препарат безопасен и подходит для профилактики ОРВИ и гриппа у детей всех возрастов. Так что часы пик, патогены и тесный контакт в салоне менее страшны, если принимать проверенный противовирусный препарат.

Следовательно, соблюдение простых правил существенно снизит вероятность подцепить вирус и заболеть во время поездок общественным транспортом.