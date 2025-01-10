Метапневмовирус в Украине: первые симптомы и советы по профилактике

Вирус HMPV, вызвавший массовые заболевания в Китае, уже зафиксирован в Украине. Об этом сообщила на своей странице в Facebook инфекционистка, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По последним данным, зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных в Украине случаев (среди заболевших – 9 детей), однако реальное количество больных может быть больше. В частности, метапневмовирус зафиксирован уже и в столице.

Метапневмовирус человека (HMPV), впервые обнаруженный в 2001 году, обычно вызывает симптомы, похожие на простуду или легкий грипп: насморк, кашель, повышение температуры. Однако в тяжелых формах он поражает верхние и нижние дыхательные пути, а также может вызвать дыхательную недостаточность.

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Еще один "китайский вирус"

В последние недели декабря в Китае произошла внезапная вспышка заболеваемости HMPV: в соцсетях публикуют фотографии и видео переполненных больниц. Однако реальные масштабы эпидемии неизвестны. Как и в случае с коронавирусом, китайские власти пока заявляют, что всплеск респираторных инфекций не является чем-то исключительным для зимнего сезона.

"Заболевания становятся менее тяжелыми и распространяются в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом", – заявила в начале января представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Как передается метапневмовирус?

Заражение происходит воздушно-капельным путем, группами риска считаются маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. В отличие от COVID-19, от HMPV нет вакцины или специфического лечения.

"Ориентировочный инкубационный период – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7–10 дней. HMPV наиболее активный в умеренном климате в течение поздней зимы и весной", – отмечает Ольга Голубовская.

Почему HMPV активизировался сейчас?

По мнению украинской инфекционистки, нынешняя вспышка метапневмовируса является следствием пандемии ковида, который, как подчеркивает Голубовская, является, по сути, системной иммунной болезнью.

"Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире, мы об этом неоднократно рассказывали на своих мероприятиях. Так, отделение неотложной помощи в США сезона 2023–2024 гг. были переполнены больными детьми до 1 года этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей. Поскольку HMPV является "братом" RSV, настал его черед. Кстати, отечественные специалисты, например, профессор Волянский (иммунолог Андрей Волянский, – ред.), прогнозировали вспышки обычных респираторных болезней после завершения ограничительных мероприятий. Что мы сейчас и наблюдаем", – отмечает Ольга Голубовская.

Советы для населения

Прежде всего, Голубовская советует не паниковать.

"В случае возникновения респираторного заболевания, особенно у групп риска, желательно подтвердить его. Среди всех ОРВИ наиболее опасными были грипп и COVID-19, сейчас к тестированию нужно добавлять и метапневмовирус, особенно у госпитализированных больных, ресурс есть. Если вы заболели – измеряйте правильно сатурацию крови пульсоксиметром", – пишет она.

Во-вторых, нужно уменьшать риски воздушно-капельной передачи вируса:

- ограничить контакты с больными респираторными заболеваниями (особенно это касается групп риска);

- чаще мыть руки;

- проветривать помещение;

- проводить влажную уборку.

"Все это, конечно, не гарантирует заражения, но мы помним, что все дело в дозе возбудителя, который на вас "нападает": чем она меньше, тем больше шансов иметь нетяжелое заболевание", – напоминает Голубовская.

В-третьих, инфекционистка советует следить за своим здоровьем.

"Своевременно диагностируйте патологию (например, синдром инсулинорезистентности, патологию щитовидной железы), принимайте витамины, особенно Д (по назначению врача), у многих есть его недостаточность или дефицит, а он, в том числе, является гормоном иммунной системы", – отмечает она.

Советы врачам

"Просьба к врачам – не медлите с госпитализацией, если больной ежедневно прогрессирует. Помните, что тяжесть течения оценивается не только и не столько по показателям температуры, как по общему состоянию больного, особенно у групп риска. Считается, что сопутствующие инфекции с другими вирусами или бактериями могут являться триггером тяжелого течения заболевания, поэтому применение эмпирической противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия может быть обосновано", – подчеркнула инфекционистка.

Что делать?

В начале заболевания симптомы гриппа и ОРВИ, в том числе и ковида, могут быть очень похожими, их трудно отличить без лабораторных тестов. Поскольку метапневмовирус симптомами похож на другие вирусные заболевания и не имеет специфического лечения, то врач может назначить препараты прямого противовирусного действия. То есть врач будет выбирать противовирусные препараты широкого спектра – действующие одновременно на несколько групп вирусов. Например, препараты прямого противовирусного действия на основе флавоноидов, которые препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия и влияют сразу на несколько вирусоспецифических ферментов. Такой механизм действия этих препаратов эффективен для сдерживания вирусной нагрузки на организм человека во время атаки широкого спектра вирусов – от гриппа и до многочисленных возбудителей ОРВИ, к которым относятся и коронавирусы, и метапневмовирусы.

Для взрослых есть форма выпуска в каплях, а для детей – сироп Флавовир. Препарат может использоваться как лечебное, так и профилактическое средство. Перед применением любого безрецептурного противовирусного препарата следует уточнить у врача дозировку и длительность приема.