Можно ли повторно заболеть гриппом в течение одного сезона?

Спойлер – да! Кто подвержен более высокому риску, и возможно ли уберечься от повторного заражения?

Этот сезон гриппа выдался сложным – болезнь свирепствовала всю зиму и не сбавила обороты весной. Многие больные обращались за медицинской помощью. Картину осложняли ОРВИ и коронавирус. Поскольку сезон гриппа продолжается, возникает логичный вопрос: возможно ли повторно заболеть гриппом?

Возможно ли повторное заражение гриппом?

Вероятность переболеть гриппом дважды в течение сезона есть, хотя небольшая. Повторно заразиться можно потому, что:

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В сезон циркулирует несколько штаммов гриппа, а ежегодная прививка предусматривает защиту от трех-четырех различных штаммов.

Без прививки можно заразиться поочередно сначала одним штаммом, а затем другим.

Вообще существует 4 типа вирусов гриппа – А, B, C, D. Подтипы и штаммы каждого из них могут легко мутировать. Сезонные эпидемии вызывают типы А и В. Поэтому, в начале сезона человек может подхватить грипп типа А, а позже – типа В. После болезни у организма будет определенный иммунитет против того штамма, которым был инфицирован – он будет производить антитела, распознающие и нейтрализующие уже "знакомый" патоген. Это достаточно хорошая защита на время. Считается, что он может длиться до шести месяцев: зависит от индивидуальных особенностей человека.

Но иммунитет против одного штамма гриппа не защищает от другого. Так что переболеть гриппом дважды за сезон можно.

Кто рискует переболеть дважды?

Есть несколько уязвимых категорий, которые имеют высокий уровень вероятности повторно заболеть гриппом в течение сезона:

Те, кто не привился против гриппа. Когда не вакцинированный человек заболеет гриппом, то будет иметь иммунитет только против одного штамма, тогда как вакцина содержит защиту против 3-4 видов.

Попадающие в возрастные категории 65+ и дети до 5 лет.

Люди с ослабленной иммунной системой вследствие хронических заболеваний.

Представители профессий, имеющие тесные и частые контакты с большим количеством людей – вирусы гриппа легко распространяются в местах массового скопления людей. Поэтому риску подвергаются медики, продавцы, педагоги, социальные работники.

Как понять, это грипп или другая респираторная вирусная инфекция?

Переболев сначала гриппом, второй раз можно подхватить другую болезнь: ОРВИ, COVID-19, парагрипп, риновирус и т.д. Проблема состоит в том, что симптоматически их трудно различить: боль в горле, кашель, насморк, лихорадка, слабость. Хотя грипп проявляет свои симптомы агрессивно, единственный способ диагностировать его – сделать тест, желательно у своего врача. Это позволит быстро назначить правильную терапию.

Способы защиты и лечения гриппа

Поскольку сезон гриппа и простуд длится до мая, необходимо соблюдать правила профилактики. Прививка – это не 100% гарантия защиты от болезни, а уменьшение вероятности госпитализаций, развития осложнений и летальности. Избегание контакта с больным человеком и скопления людей, соблюдение гигиены рук и ведение здорового образа жизни – повышают шансы разминуться с вирусом.

Если же грипп все-таки настиг, то первый шаг – лечение противовирусным средством. При появлении первых симптомов следует обратиться к врачу, который может посоветовать начать прием противовирусного средства широкого спектра действия с действующим веществом протефлазид. Противовирусные препараты на основе этого вещества имеют доказанное действие против различных групп вирусов, в частности гриппа SARS-CoV-2, – блокируют их размножение и способствуют сокращению продолжительности болезни. Противовирусные на основе действующего вещества протефлазид разрешены детям и взрослым, поэтому подходят для всей семьи. Высокая биодоступность (т.е. быстрое усвоение организмом по сравнению с таблетками, порошками или капсулами) достигается благодаря выпуску в жидких формах – екстракта и сиропа. Также больной нуждается в покое, обильном питье и симптоматическом лечении.