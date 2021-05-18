Необходимость применения противовирусных препаратов при острых респираторных вирусных инфекциях

В течение двух десятилетий компания "Экофарм" трудится над тем, чтобы возбудители инфекционных заболеваний, с которыми человечеству наиболее часто приходится иметь дело, были успешно взяты под жесткий контроль. Среди всех инфекционных заболеваний самыми распространенными являются острые респираторные вирусные инфекции. Ими ежегодно по несколько раз в год болеет практически все население земного шара.

Наносимый ОРВИ экономический ущерб исчисляется внушительными суммами, не говоря уже о возможных нежелательных последствиях для здоровья человека. Вопрос лечения вирусных заболеваний дыхательных путей является предметом широкой дискуссии, в которую вовлечены и представители медицины, и рядовые граждане. ОРВИ вызываются вирусами, количество которых в настоящее время достигает более 200 генотипов! Эти вирусы объединены по общему признаку: поражению дыхательной системы и развитию в ней воспалительных процессов. А отличие их заключается в том, что каждый вирус нацелен на повреждение определенного отдела респираторного тракта.

Например, риновирус поражает носовую полость, аденовирус – лимфоидную ткань миндалин, грипп – трахею, парагрипп – гортань, а респираторно-синцитиальный вирус – конечные отделы дыхательных путей. Несмотря на некоторую схожесть симптомов вирусного заболевания, при инфицировании определенным типом вируса у человека будут наблюдаться характерные проявления поражения того или иного отдела воздухоносных путей. И пока вирус остается в организме, до тех пор у человека будут сохраняться симптомы заболевания.

Вирусы ОРВИ не так безобидны, как принято считать. Вопреки расхожему мнению о том, что они якобы не вызывают тяжелых осложнений, наносимый ими ущерб организму и отдаленные их последствия на самом деле довольно значительны. К примеру, риновирус – возбудитель банального насморка: казалось бы, что тут такого, ну посопливили неделю, ну покапали нос 7 дней, и все прошло. А между тем этот вирус является причиной развития у детей бронхиальной астмы.

Вирус гриппа еще опаснее – он провоцирует в организме иммунные нарушения, которые в будущем могут обернуться развитием аутоиммунных заболеваний. Это подтверждается множеством клинических исследований.

Вывод напрашивается сам собой: вирусы ОРВИ несут опасность для здоровья человека как в ближайшей, так и в отдаленной перспективах, а значит, с ними нужно активно бороться, а не надеяться на то, что все как-то само пройдет. Единственным верным решением будет назначение этиотропного противовирусного лечения, цель которого – подавить активность репликации вируса в клетке и не допустить максимальной вирусной нагрузки на организм. Ситуация во многом схожа с применением при бактериальных инфекциях антибиотиков, ведь никто не сомневается, что при пневмонии необходимо назначать противомикробные препараты. Этот краткий анализ приводит к очевидному заключению: наиболее эффективным решением при лечении острых респираторных вирусных инфекций является применение препаратов прямого противовирусного действия, в идеале – широкого спектра действия на ДНК- и РНК-содержащие вирусы. Одним словом, на любой вирус ОРВИ.

Компания "Экофарм" в своем арсенале имеет линейку противовирусных препаратов, которые позволяют эффективно бороться с виновниками частых острых респираторных заболеваний, начиная с самого рождения человека. Для этого на основании действующего вещества протефлазид были разработаны, зарегистрированы и выведены на фармрынок Украины лекарственные препараты:

сироп Флавовир® и капли Протефлазид® – для лечения у детей и взрослых респираторных заболеваний, вызванных РНК- и ДНК-содержащими вирусами острых респираторных инфекций.

Действующее вещество лекарственных препаратов способно подавлять определенные вирусоспецифические ферменты, которые непосредственно организуют процесс размножения вирусов в организме человека. Это РНК- и ДНК-полимеразы, тимидинкиназы, 3CL-протеазы, нейраминидазы и обратные транскриптазы. Угнетение копирования ДНК- или РНК-вирусов означает, что их основная задача (воссоздание собственного потомства) останется невыполненной и заболеваний, вызываемых размножением инфекционных агентов в организме человека, либо не будет, либо они ограничатся легкой формой, в зависимости от величины вирусной нагрузки на организм и его текущего состояния здоровья.

Под прицелом действующего вещества протефлазид оказывается еще один важный белок – нейраминидаза. Его блокирование существенно усложняет вирусу гриппа продвижение сквозь слизистый барьер дыхательных путей, а если и удастся его преодолеть и проникнуть в клетку, то вирусное потомство не сможет покинуть ее пределы и будет обезврежено иммунной системой. А влияние на вирусную РНК-полимеразу не позволит патогену синтезировать новые вирусные копии. Кстати, именно механизм блокирования вирусных ферментов размножения рассматривается современной наукой как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом.

Таким образом, одного прицельного воздействия на два вирусных фермента будет достаточно, чтобы попавший в человеческий организм агрессивный инфекционный агент был повержен. Наконец, нужно сказать, что научный интерес к способности биофлавоноидов блокировать вирусную активность возник достаточно давно: исследования в этом направлении проводятся с конца прошлого века. Так, исследования угнетающего влияния на нейраминидазу вируса гриппа были проведены еще в 1990 году и продолжаются до сих пор. Было доказано их полимишеневое, то есть множественное действие флавоноидов, а также их способность ингибировать вирусные ферменты, такие как ДНК- и РНК-полимеразы. Испытания проводились на базе ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины" на примере линейки препаратов с действующим веществом протефлазид. Это вещество подробно изучается на протяжении 20 лет, и уже доказаны такие его многочисленные эффекты, как воздействие на ряд вирусных ферментов: РНК-, ДНК-полимеразы, нейраминидазу, тимидинкиназу, 3CL-протеазу и обратную транскриптазу. Продемонстрировано антигриппозное действие как in vitro, так и in vivo. Неблагоприятная эпидемическая ситуация, в которой живет человечество последний год, является подтверждением актуальности препаратов с прямым воздействием на вирусы и становится важной составляющей поиска веществ, которые смогут справиться с коронавирусом, одним из представителей семейства ОРВИ.

Ольга Задорожная, педиатр

Состав действующего вещества протефлазид: флавоноиды апигенин, лютеолин и трицин. Имеют широкий спектр противовирусной активности. Согласно опубликованным исследованиям, они: - Подавляют репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем воздействия на ряд "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3CL-протеазы. - Препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия. - Блокируют размножение вируса внутри клетки, чем защищают клетки организма от окислительного стресса и воспаления, уменьшая вероятность возникновения острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма.

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