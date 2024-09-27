Сезон ОРВИ: украинские врачи определились с выбором противовирусного препарата

В преддверии нового эпидемиологического сезона важно быть готовым к вспышке острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и COVID-19 и знать, как правильно действовать при появлении первых симптомов. Тем более, что новый штамм коронавируса "Флирт" уже "показал зубы", вызвав вспышку заболеваемости в конце лета.

В то же время опыт, накопленный врачами за годы с начала пандемии COVID-19, позволяет надеяться на более понятные и прозрачные подходы к лечению заболеваний, вызванных респираторными вирусами. В частности, взгляд на саму противовирусную терапию при ОРВИ явно прогрессировал: от полного отрицания действенности противовирусных препаратов частью экспертов по "доказательной медицине" к признанию возможностей противовирусной терапии спасти человека от тяжелых осложнений вирусной атаки и включения препаратов с прямым противовирусным действием в протоколы лечения COVID-19.

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А как выбрать такой препарат? В этом контексте важна аналитическая работа украинских ученых и практикующих врачей, посвященная проблеме критериев выбора противовирусного препарата для терапии вирусных заболеваний. Результаты этого анализа, в котором были рассмотрены основные противовирусные препараты, представленные на отечественном рынке, изложены в статье "ОРВИ: выбор этиотропной терапии для амбулаторных больных", недавно опубликованной в специализированном научно-практическом журнале для семейных врачей "Превентивная медицина". Материал предназначен для врачей, но, без сомнения, является полезным и познавательным для широких масс – приводим его основные акценты в популярном изложении.

Изменение статуса пандемии

Объявление ВОЗ об отмене статуса пандемии COVID-19 показывает, что вспышка инфекции официально завершена, но болезнь не исчезла и борьба с коронавирусом продолжается.

ВОЗ констатирует, что вирус все еще угрожает общественному здоровью, продолжая мутировать и вызывать летальные случаи. Объявленная отмена пандемии не означает, что COVID-19 больше не опасен — он перешел в фазу сезонной респираторной инфекции с меньшими рисками летальности. Однако уязвимые группы населения, такие как пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом остаются в группе риска с возможными осложнениями.

Взаимодействие вирусов

В эпидемическом сезоне 2022–2023 происходила одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что подчеркивает сложность и важность своевременной диагностики. ОРВИ имеют общие механизмы развития и похожие клинические проявления, что затрудняет определение точного диагноза.

Точная диагностика возможна только после проведения лабораторных исследований. Однако, чтобы предотвратить размножение вируса и уменьшить риск осложнений, начинать лечение необходимо как можно раньше, уже в первые часы, не дожидаясь результатов лабораторных исследований.

Почему это так важно?

От количества вирусов в организме (вирусной нагрузки) зависит тяжесть и последствия ОРВИ. Прием противовирусных препаратов с первых часов заболевания, прежде всего, дает возможность остановить нарастающую вирусную нагрузку на организм, что существенно снижает возможность развития тяжелых процессов, таких как острый респираторный дистресс-синдром, цитокиновый шторм, и возникновения серьезных осложнений. ОРВИ же вызывают их не редко, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Например, при парагриппе у детей раннего возраста нередко развивается круп. При респираторно-синцитиальной вирусной инфекции существует высокий риск возникновения бронхолегочных осложнений. Аденовирусная инфекция часто осложняется ангиной. При гриппе возможно развитие пневмонии, а при COVID-19 могут поражаться все системы организма.

Чем обычно руководствуется врач при выборе противовирусного препарата? Часто он полагается на собственный опыт и ассортимент доступных в аптеках лекарственных средств.

Для максимального эффекта и безопасности эти препараты должны обладать следующими свойствами:

прямым противовирусным действием на всех стадиях развития вирусной инфекции;

широким спектром воздействия на различные виды вирусов – как на РНК-, так и на ДНК-содержащие, то есть быть ингибитором РНК- и ДНК-полимеразы;

действовать на вирусы гриппа, что обеспечивается угнетением вирусного фермента нейраминидазы, ответственной за их способность проникать в клетки хозяина;

действовать на возбудителя COVID-19, что обеспечивается угнетением активности вирусного фермента 3CL-протеазы, который необходим коронавирусу для размножения;

влиять на слизистую верхних дыхательных путей (ВДП), что обеспечивает повышение местного иммунитета и предотвращает распространение вируса на нижние дыхательные пути;

противовоспалительными и антиоксидантными механизмами воздействия;

возможностью применения в разных возрастных группах и особенно в период беременности;

повышать иммунитет, но без чрезмерного стимулирования, которое приводит к истощению иммунной системы – рефрактерности.

Какое лечение коронавирусной инфекции сегодня наиболее приемлемо и рекомендовано специалистами?

На этот вопрос дают ответ украинские эксперты, анализируя в исследовании противовирусные и иммунотропные лекарственные препараты, доступные в Украине. Такие лекарства могут рекомендовать семейные врачи и педиатры.

Были проанализированы препараты с различными действующими веществами. Среди них можно выделить:

Действующее вещество – инозин пранобекс. Такое действующее вещество имеют Новирин®, Гропринозин®, Изопринозин®, Гропивирин®. Эти противовирусные средства нормализуют (до индивидуальной нормы) дефицит или дисфункцию клеточного иммунитета. К большому сожалению, в доступной литературе нет информации о влиянии препаратов на создание условий для возникновения рефрактерности (истощения) иммунной системы. Инозин пранобекс стимулирует иммунный ответ организма. Он – активатор клеточного иммунитета при вирусных инфекциях, однако указание на механизм прямого антивирусного действия в доступной научной литературе проследить не удалось.

Действующее вещество – экстракт протефлазида. Такое действующее вещество имеют одноименный препарат Протефлазид® и детский сироп Флавовир®. Экстракт протефлазида содержит флавоноиды, которые подавляют репликацию (размножение) ДНК- и РНК-вирусов. При проведении доклинических, а также клинических исследований выявлено и доказано противовирусное действие препарата на вирусы герпеса, гепатитов, папилломавирусов, ВИЧ-инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании (уменьшении скорости реакции) различных вирусоспецифических ферментов – ДНК- и РНК-полимераз, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы. Протефлазид® подавляет активность 3CL-протеазы коронавируса SARS-CoV-2, в доклинических исследованиях in vitro показана противовирусная активность препарата против пандемического коронавируса человека SARS-CoV-2 – со значительным угнетением репликации вируса. Иммунотропные свойства протефлазида состоят в нормализации показателей местного иммунитета и синтезе собственных интерферонов (α и γ). При этом клинические исследования показали, что при ежедневном приеме, согласно возрастным дозам и схемам применения, препараты на основе протефлазида не оказывают иммунотоксического действия и не вызывают рефрактерности иммунной системы. Это позволяет применять лекарства в течение длительного времени в необходимых для эффективного лечения дозах.

Действующее вещество – энисамиум йодид. Такое действующее вещество имеют Амизон®, Амизон Макс®, Амизончик®. Противовирусное действие энисамиума йодида связывают с угнетением РНК-полимеразы вирусов гриппа, SARS-CoV-2 in vitro в клетках Caco-2 и различных штаммов вируса гриппа типов A и B, респираторно-синцитиального вируса, а также штаммов альфа-коронавируса NL-63 и бета-коронавируса SARS-CoV-2 in vitro. Но, несмотря на то, что в состав препаратов Амизон®, АмизонМакс® и Амизончик® входит то же действующее вещество энисамиум йодид, не понятно, почему противовирусные механизмы действия трех препаратов отличаются. Например, Амизон® и Амизон Макс® подавляют РНК-полимеразу вируса гриппа, а противовирусное действие Амизончика® связано с влиянием на гемагглютинины вируса гриппа. Поэтому механизм противовирусного действия у энисамиума йодида остается непонятным. Кроме того, указано, что Амизончик® обладает иммунотропным, анальгезирующим действием и жаропонижающими свойствами. А вот препаратам Амизон® и Амизон Макс®эти характеристики не присущи. Информации о реакции иммунной системы на рефрактерность нет.

Действующее вещество – озельтамивира фосфат. Такое действующее вещество имеет Сельтавир®. Озельтамивира фосфат избирательно ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В. Его антивирусная активность была подтверждена в экспериментальных исследованиях у здоровых добровольцев.

Действующее вещество – тилорон. Такое действующее вещество имеет Амиксин®, стимулирующий образование в организме α-, β-, γ-интерферонов. Также он стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование и уменьшает степень иммунодепрессии. Эффективен против вирусов гриппа, ОРВИ, гепатитов А, В, С и герпесвирусов. Нет информации о влиянии Амиксина® на рефрактерность иммунной системы.

Действующее вещество — римантадина гидрохлорид. Такое действующее вещество имеет Ремантадин-КР®, который эффективен в отношении различных вирусов гриппа типа А, он также оказывает антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. Римантадина гидрохлорид подавляет размножение вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения вирусной оболочки.

Также на рынке Украины представлены гомеопатические препараты: Эргоферон®, Афлубин®, Энгистол®, Анаферон® и Анаферон® детский. Но существует научно обоснованное мнение, что действие гомеопатических средств обусловлено эффектом плацебо, а концентрация действующего вещества крайне низкая (даже примеси превышают его содержание). Кроме того, исследовать фармакокинетические особенности гомеопатических препаратов невозможно.

Противовирусные препараты на ранних стадиях

Авторы исследования отмечают, что наилучший подход к лечению – назначение противовирусных препаратов на ранних стадиях, до получения лабораторных результатов. И оптимальным препаратом выбора для лечения ОРВИ является лекарственное средство Протефлазид® (капли) и его лекарственная форма для детей – сироп Флавовир®. Ведь он подтвердил свою эффективность в борьбе с вирусами гриппа и SARS-CoV-2, что делает его оптимальным выбором, особенно в условиях амбулаторного лечения, и отвечает основным требованиям противовирусных препаратов, а именно:

не провоцирует развития рефрактерности;

оказывает прямое противовирусное действие на большинство РНК- и ДНК-вирусов, в частности на нейраминидазу вируса гриппа и 3CL-протеазу вирусов SARS-CoV-2;

может назначаться детям с рождения, в период беременности и лактации;

жидкая форма обеспечивает контакт действующего вещества непосредственно со слизистыми верхних дыхательных путей, защищая "ворота" от попадания вирусной инфекции;

подтвержден антиоксидантный механизм действия;

противовоспалительное действие (особенно важно при лечении гриппа и COVID-19).

Необходимо подчеркнуть, что в прошлых сезонах, с учетом доказательных данных по доклиническим исследованиям, результатам клинического использования и рекомендаций, изложенных в информационном письме о нововведениях в системе здравоохранения "Антивирусная активность флавоноидного препарата Протефлазид®", медицинские учреждения сформировали локальные клинические протоколы первичной медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (СOVID-19). Амбулаторный этап". В указанных протоколах рекомендуется использовать Протефлазид®, капли при легкой и средней степени тяжести в условиях амбулаторного лечения, поскольку прямые противовирусные препараты должны назначаться непосредственно, в самом начале заболевания, чтобы предупредить в организме больного опасный рост вирусной нагрузки. Разработчики локальных протоколов считают, что такой подход позволяет существенно снизить нагрузку на стационары лечебных учреждений. Такая позиция была подтверждена в клинических условиях во время пандемии 2020–2022, когда Протефлазид® применялся рядом клиник в качестве профилактического средства для защиты медработников. Национальная академия статистики, учета и аудита (НАСУА), после обработки данных, предоставленных клиниками, опубликовала заключение, согласно которому в больницах, где применялся Протефлазид®, была нулевая летальность, значительное уменьшение количества заболевших медиков, меньшее количество случаев тяжелых форм протекания болезни и общее уменьшение сроков выздоровления.

Следовательно, выбор противовирусного препарата при ОРВИ должен быть обоснованным и своевременным. Лечение следует начинать сразу при первых симптомах, чтобы снизить риск осложнений и не дать болезни распространиться. На современном рынке доступны разные препараты, но важно учитывать их безопасность и эффективность, особенно для детей и беременных.