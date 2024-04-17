Обычный и кишечный грипп: в чем разница и как лечить

С этими принципиально разными недугами сталкивался почти каждый. Обе инфекции очень распространены. Имеют общего возбудителя – вирус – и похожие симптомы. Однако течение болезней, органы поражения и опасность кардинально разные.

Причиной обычного гриппа является вирус, поражающий дыхательные пути. Болезнь не из легких, опасна осложнениями. Обычно инкубационный период не превышает 1-2 дня. Инфекция легко передается от ребенка к ребенку или через попадание вируса на слизистые оболочки (рот, нос, глаза). Болезнь длится две недели. Снижает риск инфицирования и осложнений ежегодная прививка и прием противовирусных препаратов в период повышенной заболеваемости. Для детей врач может посоветовать "Флавовир". Препарат выпускают в форме сиропа с удобной дозировкой, он разрешен детям с рождения. В составе содержит флавоноиды (соединения, губительно влияющие на вирусы).

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Кишечный грипп также вызывает вирус, но другого вида. Он поражает желудочно-кишечный тракт. Нарушает пищеварительные процессы. Инкубационный период может занять до 5 дней. Пути инфицирования – грязные руки, нечистая вода, употребление немытых продуктов и контакт с больным. Протекает остро, но не так, как обычный грипп. Выздоровление наступает через 5–7 дней. Для детей доступна вакцина только от определенного вида инфекции – ротавируса.

Симптомы заболеваний

Для детей (особенно новорожденных) обе болезни опасны обезвоживанием – особенно тяжелым болезненным состоянием организма.

Особенности лечения обычного и кишечного гриппа

При течении болезней без осложнений, достаточно симптоматического лечения. В случае кишечного гриппа задача родителей убрать интоксикацию в организме, наладить работу кишечника и восстановить водно-солевой баланс.

Если симптомы не проходят, не наступает улучшение, появляются новые жалобы – ребенка нужно срочно показать врачу.

Не перепутать кишечный грипп с пищевым отравлением поможет несколько признаков:

Проверить что и когда употреблял ребенок накануне.

Симптомы отравления проявляются быстро, в первые часы после еды.

Продолжительность и интенсивность симптомов. При пищевом отравлении они не прогрессируют, уменьшаются, когда организм "избавляется" от причины.

И главное – кишечный грипп может начинаться или сопровождаться респираторными признаками.

Как уберечься от обычного и кишечного гриппа?