ОРВИ у ребенка: как защититься тем, кто рядом

Когда в семье есть дети – простуды и ОРВИ случаются чаще, чем рассчитывают на это родители. И если детям не удалось избежать вируса, то шансы не заразиться у других членов семьи есть.

ОРВИ вызывает вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Поэтому, учитывая его свойство, можно придерживаться правил профилактики и избежать заражения.

Дети болеют ОРВИ в разы чаще, чем взрослые по двум причинам. Первая – их иммунитет еще не способен сопротивляться незнакомым патогенам. Вторая – дети очень активно заражаются и распространяют инфекцию, потому что тесно и много контактируют между собой, что приводит к распространению болезни.

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Следовательно, если дома ребенок с типичными признаками ОРВИ, следует позаботиться о превентивных мерах по отношению к другим членам семьи, особенно из категории риска: братикам или сестричкам в возрасте до 5 лет, родственникам в возрасте 65+ лет. Пока ученые не изобрели таких таблеток, которые не давали б вирусам проникать в организм, важно воспользоваться методами, доказавшими свою эффективность:

Избегать прямого тесного контакта с больным ребенком и при возможности соблюдать дистанцию ​​или изоляцию. Именно во время разговора, пения, поцелуев, объятий, рукопожатия ребенок может заразить других.

Выделить больному ребенку индивидуальную посуду и полотенца. Это исключит возможность передачи вирусов через совместное пользование предметами.

Не начинать резко укреплять иммунитет других членов семьи путем добавления в их рацион чеснока и лука, шиповника, цитрусовых, витаминных комплексов и БАДов. Во-первых, на вирусы они не влияют и не помогут. А во-вторых, иммунитет нужно укреплять комплексно и в течение года.

Избегать касания руками лица, чтобы исключить попадание в организм вирусов.

Если больной ребенок сильно чихает или кашляет, можно надевать на него маску, чтобы таким образом задержать капли слюны и предотвратить их распространение.

Хотя вирусы способны прожить на поверхностях предметов в среднем несколько часов, следует и больному, и другим членам семьи регулярно мыть руки, находясь дома. Теплая вода и мыло не просто смывают грязь, но и разрушают защитную оболочку вируса и убивают его. Также следует периодически протирать антисептиком предметы совместного использования: пульт от телевизора, гаджеты, ручки дверей или холодильника, бытовую технику, игрушки и т.д. Одним словом, то, чего касается больной ребенок.

Следить за воздухом в помещении – он должен быть прохладным, около 20 °С, с влажностью от 50% и подвижным. Такая среда крайне неблагоприятна для вирусов, как бонус – не высушивает слизистые рта, носа и глаз, которые служат защитным барьером от проникновения в организм вирусов. Поможет регулярное проветривание, влажная уборка или использование увлажнителя.

Обильное питье – это рекомендация не только для заболевших ОРВИ, но и для защиты и профилактики здоровых. Увлажнение оказывает комплексное положительное влияние на организм.

ОРВИ не является опасной болезнью, но у детей может протекать тяжелее, чем у взрослых. Например, из-за высокой интоксикации сопровождаться слабостью, высокой температурой и рвотой. Для грудных детей ОРВИ опасно тем, что инфекция может быстро осложняться. Такая детская уязвимость обусловлена ​​несформированной иммунной системой. Для лечения ОРВИ у детей существует ограниченное количество препаратов. Врач может посоветовать снизить вирусную нагрузку на организм больного ребенка с помощью детского сиропа Флавовир. Разработанный на основе действующего вещества протефлазид, он эффективно противостоит большинству вирусов, в частности, гриппа, ОРВИ, SARS-CoV-При этом сироп безопасен, ведь разрешен детям с рождения и подходит для длительного применения. Другие лекарственные средства влияют на симптомы болезни: детские жаропонижающие препараты, солевые растворы для промывания носика и лекарства для обезболивания горла. Сиропы от кашля запрещены детям до шести лет, детям постарше дают по назначению врача. Комплексный подход лечения ОРВИ, обеспечение покоя и обильного питья помогут быстрее выздороветь малышу и обойти осложнения.