Пандемия COVID-19: дискуссия о вакцинах, противовирусных препаратах и ​​подготовке к новым угрозам

Мнения и факты, за озвучивание которых врачи в начале локдаунов подвергались остракизму, постепенно становятся мейнстримом.

В канун Нового года фотографии из Китая погрузили мир в паническое дежавю: люди в масках, переполненные больницы и пациенты на ИВЛ очень напоминали то, что началось пять лет назад примерно в той же локации. Пандемия коронавируса стала для человечества потрясением, от которого оно не оправилось до сих пор: эксперты публично размышляют, какой вирус станет возбудителем "болезни X", что гипотетически может повторить смертельный триумф ковида.

Видео дня

В настоящее время ВОЗ успокаивает общественность заявлениями, что метапневмовирус, который является причиной декабрьской вспышки в северном Китае, не может вызвать пандемию. Однако массовое беспокойство можно понять. За время пандемии COVID-19 и международные, и национальные органы здравоохранения показали, что они не способны справиться с массовым распространением вируса, а баланс пользы и вреда от принятых ими мер до сих пор остается под вопросом.

Ревизия пандемии

"Официальным" стартом пересмотра действий правительственных органов во время пандемии можно считать отчет подкомитета Палаты представителей США по коронавирусному кризису, обнародованный в начале декабря 2024 года. Документ не только содержит выводы относительно искусственного происхождения вируса (который, по мнению исследователей, был создан в лаборатории Уханя), но и жестко критикует меры, к которым прибегало правительство США.

Авторы отчета указывают, что строгие требования соблюдать масочный режим и социальную дистанцию ​​не имели научного обоснования, а длительные локдауны нанесли огромный ущерб не только экономике, но и физическому и психическому здоровью американцев.

Также в отчете отмечается, что вопреки обещаниям, вакцины не остановили распространение вируса. Более того, эффективность противокоронавирусных вакцин не была научно подтверждена, в результате чего принудительная вакцинация нанесла больше вреда, чем пользы.

Кто ответит за кладбища больных?

Украинские эксперты, которые во время пандемии двигались в общем мейнстриме, навязываемом ВОЗ, также внезапно "прозрели" и сейчас оспаривают целесообразность мер во время пандемии COVID-19. В частности, заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская отметила в эфире студии "Кабинет экспертов", что абсурдная политика правительств оказалась опаснее ошибок медицины. Например, она напомнила, что первый сознательный протокол лечения, включавший в себя противовирусные препараты, в Украине появился только через два года после начала пандемии.

"Это протокол, который разрабатывали инфекционисты. Он содержит противовирусный препарат ремдесивир, который запрещали, говорили, что исследование в ВОЗ показало, что он не эффективен. А почему? Потому что там его использовали по дизайну, который я не знаю, кто им писал. Не нужно быть великим врачом, чтобы понять, что противовирусные препараты следует применять с первых дней болезни, а не в реанимации", – говорит Голубовская.

На тот момент ремдесивир еще не проходил клинические исследования по его эффективности против коронавируса, поскольку такие исследования обычно продолжаются годами и десятилетиями. Однако уже был положительный опыт его использования при лечении COVID-19 в других странах.

"Я вам скажу вещь, которая для меня страшна: 15 октября 2020 года ВОЗ обнародует данные этого исследования и пишет, что ремдесивир не влияет ни на какую летальность и его не стоит применять для терапии больных. Через неделю, 20 октября, FDA (Управление продовольствия и медикаментов США, – ред.) утверждает ремдесивир как первый препарат для лечения коронавирусной болезни. А дальше пришло исследование компании-производителя, когда они изменили дизайн исследования и стали применять этот ремдесивир не в реанимации, а как и полагается – в первые пять дней заболевания. Как вы думаете, насколько упала вероятность получения дыхательной недостаточности? 87 процентов", – отметила Голубовская.

Однако слепая вера украинских чиновников в авторитет ВОЗ еще долго приводила к тому, что пациенты не получали адекватного противовирусного лечения.

МОЗ vs противовирусные

Отношение к противовирусным препаратам украинского Минздрава действительно долгое время было, мягко говоря, неодобрительным. В официальных рекомендациях, опубликованных на странице министерства 2 июня 2021 года, говорится прямо: "Не тратьте средства на противовирусные препараты. Они не предотвращают COVID-19". Как сопоставить эту позицию с мнением Голубовской, утверждающей, что, наоборот, противовирусные нужны, причем в первые дни заболевания – это вопрос и к руководству министерства, и к самой Голубовской, входившей в экспертную группу МОЗ, которая составляла и утверждала национальные протоколы лечения COVID-19.

В то же время, любая попытка врачей и ученых пойти против рекомендаций Минздрава тогда воспринималась как ересь. Многим запомнился скандал, разразившийся весной 2020 года, когда Национальная академия медицинских наук Украины обратилась в Кабмин с предложением включить в протоколы лечения COVID-19 украинский противовирусный препарат с действующим веществом протефлазид. В письме президента НАМН Виталия Цымбалюка премьер-министру указывалось, что препарат имеет потенциальную эффективность против SARS-CoV-2 и может быть применен для лечения сразу после появления первых симптомов.

Однако предложение НАМН было громко отвергнуто – несмотря на то, что 13 марта 2020 года в Украине уже был зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19, а в конце месяца умерли еще 16 человек. Дальше заболеваемость и смертность начали расти в геометрической прогрессии. СМИ публиковали панические сообщения о нехватке аппаратов ИВЛ – и в то же время в медиа развернулась целая кампания против антивирусных препаратов.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун обвинила НАМН в занятиях "псевдонаукой", назвав протефлазид "смесью трав, растворенных в спирте", и заявила, что противовирусные средства вообще не предотвращают коронавирус. Экспертом по вирусологии также неожиданно оказался известный разоблачитель коррупции Денис Бигус, который назвал руководство Академии медицинских наук Украины "мразями", решившими лечить народ "фуфломицином".

Истерия достигла такого уровня, что даже больницы, которые изначально имели неосторожность пойти против мейнстрима, поспешили публично отделаться от противовирусной терапии. В марте 2020 года КНП "Клиническая больница скорой помощи г. Львова" обратилась к производителю Протефлазида – НПК "Экофарм" – с просьбой выделить 3 500 флаконов препарата в качестве гуманитарной помощи. Препарат был предоставлен, однако после разговора с Ульяной Супрун мэр Львова Андрей Садовой устроил в СМИ настоящую истерику, публично заявив, что город возвращает производителю препарат, поскольку он не имеет подтвержденных данных эффективности против коронавируса и не включен в протоколы Минздрава.

Действительно, состоянием на весну 2020 года в протоколы лечения COVID-19 вообще не входили противовирусные препараты, включая, в частности, принятые позже ремдесивир и тоцилизумаб. Однако публичные заявления Садового оказались ложью – Львов так и не вернул "неподтвержденный" препарат: когда производитель обратился во Львовскую больницу скорой помощи, оказалось, что весь Протефлазид уже использован.

Скандал с вакцинами

В отличие от противовирусных препаратов, антиковидные вакцины, которые также не имели клинических подтверждений эффективности, сразу получили "зеленый свет" – как от ВОЗ, так и от государственных правительств, включая Украину. Единичные оговорки экспертов по поводу неопределенности возможных побочных эффектов сразу получали обвинения в антивакцинаторской пропаганде. Однако будущее показало, что к экспертам стоило прислушиваться.

С этой стороны весьма показательной оказалась история с вакциной Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca. После нескольких случаев развития тромбозов после прививки весной 2021 года более 10 стран Евросоюза решили временно приостановить использование этой вакцины. Однако в Украине эта информация была объявлена ​​ложной, причем на официальном уровне! "Слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины – не более чем очередной фейк", – говорилось в заявлении Минздрава от 15 марта 2021 года.

Несколькими днями позже член оперативного штаба Минздрава, иммунолог Федор Лапий (также активный участник "антипротефлазидной" кампании) заявил в комментарии РБК-Украина, что страны ЕС приняли решение о приостановлении использования вакцины от AstraZeneca по политическим причинам – давление со стороны популистских партий или вмешательство россии. "Не секрет, что одна доза AstraZeneca в разы дешевле, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Если говорить о российской вакцине от Института Гамалеи "Спутник V", то ее цена больше 10 долларов за дозу. В то время как AstraZeneca стоит около 3 долларов за дозу", – сказал Лапий.

Однако через три года оказалось, что дело не в происках конкурентов и даже не в стране-агрессоре, которых притянул за ухо промоутер вакцинации Лапий. В феврале 2024 года, отвечая на иск, поданный в Высокий суд Англии и Уэльса более 50 жертвами вакцины и их родственниками, AstraZeneca документально признала, что ее препарат может вызвать синдром тромбоза с тромбоцитопенией. Уже в мае того же года компания окончательно отозвала свою вакцину по всему миру.

Обратная сторона изоляции

Как оказалось, массовые локдауны, считавшиеся во время пандемии чуть ли не главным спасением, не только стоили мировой экономике триллионов долларов, но и оказали значительное влияние на популяционный иммунитет. В частности, Ольга Голубовская считает, что именно продолжительные карантинные меры могли стать причиной декабрьской вспышки метапневмовируса на севере Китая.

"Мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки респираторно-синцитиальной инфекции (RSV) в мире, мы об этом неоднократно рассказывали на своих мероприятиях. Так, отделение неотложной помощи в США сезона 2023–2024 гг. были переполнены больными детьми до 1 года этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей. Поскольку метапневмовирус является "братом" респираторно-синцитиального вируса, настал его черед. Кстати, отечественные специалисты, например, профессор Волянский (иммунолог Андрей Волянский, – ред.) прогнозировали вспышки обычных респираторных болезней после завершения ограничительных мероприятий. Что мы сейчас и наблюдаем", – объяснила инфекционистка. И добавила в одном из своих комментариев в соцсетях, что о новом вирусе известно очень мало, а противовирусные препараты широкого спектра действия (влияющие на различные виды вирусов, в том числе РНК- и ДНК-содержащие) остаются актуальными…