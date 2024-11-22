Почему детям нельзя давать средства от кашля?

Кашель – это один из симптомов респираторных вирусных инфекций. Мокрый, сухой, лающий, глубокий, удушающий. Вызывает обеспокоенность у родителей и желание дать больному ребенку средство от кашля. Но этого делать ни в коем случае нельзя! Кашель не лечат, а только лишь облегчают.

Кашель – это защитная реакция организма, который помогает очищать дыхательные пути от мокроты или частиц различного происхождения. Среднестатистический здоровый ребенок может покашливать до 10-20 раз в день. Кашель встречается при таких болезнях, как простуда, ОРВИ, бронхит, астма, пневмония, грипп, круп, коклюш и т.п.

Механизм кашля

Кашель – это сложный рефлекс, который происходит так:

Сначала во время вдоха раздражаются рецепторы и нервные окончания слизистой поверхности дыхательных путей. Это задевает участок от носа до бронхиол (самые мелкие дыхательные пути в легких, которые заканчиваются крохотными мешочками – альвеолами).

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Мозг получает соответствующий импульс и посылает сигнал поработать дыхательным и межреберным мышцам, диафрагме, слизистой дыхательных путей.

Вследствие этих действий в легких повышается давление и воздух с большой скоростью покидает легкие, подхватывая с собой мокроту, пыль, аллергены и т.п.

Состоялось очищение дыхательных путей.

Кашель и дети

Дети имеют свои особенности анатомического строения, которое оказывает непосредственное влияние на механизм кашля. Во-первых, дыхательные пути ребенка имеют меньший диаметр, чем у взрослого человека. Во-вторых, мышцы у ребенка слабые и потому диафрагма быстро утомляется от непривычной нагрузки. Из-за этого сила кашлевого толчка у ребенка слабая. Прием отхаркивающих или муколитических сиропов разрежает и провоцирует выработку еще большего количества мокроты – это заставляет ребенка больше кашлять. В результате либо кашлять труднее, либо кашель подавляется, и мокрота оседает в дыхательных путях. Таким образом создаются условия для осложнений: от обструкции до пневмонии.

Вот почему нельзя давать безрецептурные средства от кашля без консультации с врачом. Самолечение может ухудшить самочувствие малыша.

Как облегчить кашель и не навредить малышу?

Поскольку кашель очищает верхние дыхательные пути, можно эффективно помочь ребенку облегчить откашливание или разредить мокроту без рисков для здоровья и аптечных препаратов. Для этого нужно:

Влажный прохладный воздух – температура 19-20 °C и влажность от 50-60%. Это облегчит разрежение мокроты и ее выведение.

Обильное питье. Мокроту вырабатывают железы в слизистых оболочках. Консистенция слизи зависит от вязкости крови. Потому если нужно разредить слизь, то надо уменьшить вязкость крови – дать ребенку много питья (чай, компот, молоко, компот, вода, соки).

Свободное дыхание носом. Этому будут содействовать предыдущие пункты. При необходимости носик можно промывать спреем на основе солевого раствора.

Во избежание скопления слизи в носоглотке и провоцирования кашля ночью, следует положить спать ребенка на высокую подушку.

Можно ли предотвратить кашель во время респираторных болезней?