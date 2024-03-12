Почему грипп и простуда могут ухудшать состояние кожи?

Казалось бы, что общего между вирусными заболеваниями и состоянием кожи? Но, как выяснилось, эти инфекции поражают не только верхние дыхательные пути. Они причастны к ухудшению и обострению болезненных состояний. В частности, кожи

Как известно, грипп и ОРВИ (или простуды) вызывают вирусы. Пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период, когда для распространения вирусов наступают благоприятные условия. Тесный контакт, несоблюдение гигиенического этикета, сухой теплый воздух в помещениях, где проводится больше времени, чем в теплое время года, отсутствие профилактических прививок, ослабленный иммунитет с хроническим стрессом способствуют массовости болезней. Плюс возникают проблемы с кожей. Но почему?

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Кожа хорошо отражает общее состояние здоровья, регулирует температуру тела и является барьером между внешней средой и внутренними органами. Кстати, это самый большой орган человека. Когда кожа сухая, шелушащаяся, имеет повреждения и микротрещинки, ее защитные качества теряются. Она не способна в полной мере защищать от инфекций, аллергенов, токсинов. А еще меньше производится естественных увлажнителей и плохо удерживается влага.

Причины ухудшения состояния кожи во время вирусной болезни:

Обезвоживание организма – вследствие лихорадки, через пот и/или недостаточное употребление жидкости. Это делает ее сухой и нездоровой.

Пренебрежение гигиеной и средствами ухода во время болезни.

Недостаток свежего воздуха, кислород – важный компонент для жизнедеятельности организма. При его дефиците кожа выглядит бледной.

Сухой воздух в помещении провоцирует шелушение, зуд и покраснение.

Касание руками лица не только провоцирует занесение инфекций через слизистые, но и грязи и патогенов в поры или микротрещинки кожи, что впоследствии проявляется сыпью и воспалением.

Ослабленный иммунитет: организм бросает все силы на борьбу с возбудителями – вирусами. Это снижает защитные функции кожи.

Стресс, появляющийся на фоне болезни, негативно влияет на состояние кожи.

Нарушение режима сна и питания во время болезни не лучшим способом проявляется на коже.

Какие состояния провоцирует вирусная инфекция?

Часто у больных гриппом или простудой обостряются воспалительные процессы на коже. Это может быть:

купероз,

атопический дерматит,

темные круги или "мешки" под глазами,

бледность лица,

сухость и шелушение кожи губ,

зуд, сыпь и покраснение отдельных участков тела (руки, колени, локти, ноги и т.п.).

Методы ухода за кожей во время болезни:

Чтобы не иметь дополнительных проблем с кожей и не допустить ухудшения ее состояния во время заболеваемости гриппом или ОРВИ, нужно:

Пить достаточно жидкости и желательно несладкой, поскольку сахар хорошо "подкармливает" воспалительные процессы. Обезвоженная кожа становится плохой защитой внутренних органов от агрессивной внешней среды.

Соблюдать гигиену. Душ или ванна не только смоют грязь и подарят ощущение чистоты, но и избавят поверхность тела от токсинов. Ведь через кожу выводятся продукты деятельности патогенов. Мыться теплой, не горячей водой. Не прекращать во время заболевания уход за кожей лица и тела.

Дополнительно увлажнять косметическими средствами с содержанием глицерина, вазелина, гиалуроновой кислоты, липидов. Это восстановит барьерную функцию эпидермиса, устранит сухость, зуд или сыпь.

Лечить симптомы гриппа или ОРВИ проверенными препаратами. Иногда организмы детей и взрослых могут неадекватно реагировать на составляющие лекарственных средств. Отсюда появляется аллергическая реакция: покраснение, зуд и сыпь на коже. В таких случаях лучше отдать предпочтение препаратам на природной основе, например, противовирусным, в составе которых есть флавоноиды (естественные соединения, поражающие вирусы). Для детей врач может посоветовать противирусный сироп Флавовир.

Поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении – от 60–70%. А также регулярно проветривать комнату, где находится больной, – это "обновит" воздух и насытит кислородом.

Обогатить рацион витаминами, полезными для кожи:

витамин А избавит от сухости и шелушения (овощи и фрукты оранжевого цвета, шпинат, печень, рыба, яйца, творог);

витамин С – известный антиоксидант, синтезирующий коллаген (цитрусовые, шиповник, киви, ягоды, болгарский перец, томаты, квашеная капуста);

витамины группы В отвечают за цвет кожи, воспаление, обезвоживание, улучшают качество при атопическом дерматите и куперозе (гречка, яйца, орехи, крупы, ягоды, мясо, морепродукты);

витамин Е способствует увлажнению (растительные масла, орехи, авокадо, курага).

Если после выздоровления состояние кожи ухудшилось или появились новые воспаления, рекомендуется обратиться к дерматологу.