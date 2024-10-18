Почему вирус может стать стойким к лекарству: что такое рефрактерность?

Современная медицина – это невероятные операции, трансплантация внутренних органов, изменение пола, но до сих пор не укрощены простые вирусные респираторные болезни. Следует сразу заметить, что теория заговора относительно зарабатывания денег на лечении ОРВИ здесь ни при чем.

Вирусы – это неклеточные агенты, которые пассивно "живут" в окружающей среде. Как только они попадают в благоприятные для себя условия – клетки, сразу начинают активно реплицировать, то есть воспроизводиться или размножаться. Бороться с вирусами может сам организм, при условии активизации иммунной системы или приема лекарственных препаратов. То есть, когда вирус ОРВИ или гриппа попадает через слизистую в организм и начинает свою жизнедеятельность в клетках, организм дает иммунный ответ. Некоторые противовирусные препараты способны держать вирус под контролем, в спящем режиме, не давая ему множиться – так, например, работает терапия людей с ВИЧ и гепатитом.

Видео дня

Что такое рефрактерность?

Бывает так, что лекарственные противовирусные препараты не действуют. Это состояние называют рефрактерностью – то есть стойкость к определенному виду лечения. Больной принимает лекарство, а болезнь не отступает, и даже больше – может прогрессировать. Это можно сравнить с резистентностью к антибиотикам – когда микроорганизмы (бактерии) продолжают жить и размножаться, несмотря на прием больным антибиотиков.

Почему вирусы стойкие к лекарствам?

Причин, почему противовирусные лекарства неэффективны, несколько. Вот основные из них:

Многообразие. Вирусов, которые вызывают простуды, грипп, ОРВИ – тысячи. Узнать, какой именно вирус вызвал простуду, и принять соответствующее лекарство против него – сложно. Или другой пример, эффективный противовирусный препарат от гепатита В не сработает против вирусов, которые вызывают гепатит С. То есть на каждый вирус нужно отдельное лечение. Вирусы быстро мутируют, что позволяет избегать влияния лекарства. Это хорошо видно на примере гриппа и коронавируса – каждый новый сезон человечество атакуют новые штаммы. Поэтому вакцины, разработанные против "старой версии" вируса, не сработают на обновленной. Специфика действия самих противовирусных препаратов и их применение. Поскольку вирус заселяется в клетку, то убить его и одновременно не зацепить здоровую клетку – задача сверхтяжелая. Терапия такими лекарствами сложная, часто имеет побочные эффекты. Есть другие препараты, нацеленные на протеазу: фермент вируса, который играет роль в его размножении. Такие препараты подавляют способность патогена реплицировать, создавать новые копии. Адаптация к лекарственным препаратам из-за некорректного использования лекарств. Стойкости вирусов могут способствовать такие факторы, как самолечение, незаконченный курс лечения, неправильно подобранный препарат и т.п.

Вирусы, которые удалось укротить

Медики сегодня могут лечить вирусы, которые вызывают герпес, грипп, гепатит С. Контролю подвергается ВИЧ и Эбола. Вакцины защищают от ветряной оспы, коклюша, полиомиелита и т.п. Что касается респираторной группы вирусов, то избежать осложнений и не позволить инфекции распространиться, помогают противовирусные препараты. Целесообразность медикаментозного укрощения вирусов, особенно детям, определяет врач. Принимая во внимание высокую вероятность аллергических реакций и побочные действия, детям рекомендуют выбирать противовирусные препараты, произведенные из натурального сырья – они содержат флавоноиды (растительные соединения, которые подавляют размножение вирусов), нетоксичные, не имеют побочных реакций, подходят для продолжительного приема, работают как средство лечения и профилактики, разрешены детям с рождения. Взрослым по тем же причинам также следует выбирать противовирусное средство натурального происхождения. Прием такого препарата снижает вирусную нагрузку на организм и помогает иммунной системе, таким образом выздоровление наступает быстрее.

Как избежать рефрактерности противовирусных препаратов: