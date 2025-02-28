Постковидная эпоха: почему вирусы гораздо сильнее, чем мы ожидали?

Во время вспышек инфекций мы успокаиваем себя мыслью, что вирусы со временем становятся более слабыми и менее опасными для человека. По крайней мере, постепенно появляются лекарства против многих патогенов. Однако пандемия COVID-19 заставила ученых пересмотреть мнение о вирусной эволюции. Почему же вирусы остаются серьезной угрозой для человечества?

Как именно действуют вирусы?

Почему вирусы так опасны для нас, если это лишь микроскопические инфекционные агенты, которые не имеют собственных клеток и не способны к самостоятельному размножению? Прежде всего, они внедряются в клетки организма, "захватывают" их генетическую систему и заставляют вырабатывать новые копии вируса.

Когда инфекция попадает в организм, иммунная система начинает реагировать, вырабатывая антитела, которые могут нейтрализовать возбудителя. Если человек уже сталкивался с подобным вирусом или был вакцинирован, то защитный ответ будет более быстрым и эффективным.

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Но вирусы – чрезвычайно адаптивные. Некоторые из них, например, грипп или ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), могут быстро мутировать, избегая иммунного контроля. COVID-19, хоть и мутирует медленнее, чем грипп, также имеет механизмы изменения своего генетического материала, который позволяет ему создавать новые штаммы.

Это усложняет создание вакцин продолжительного действия. Именно поэтому прививки от гриппа обновляются каждый сезон, а вакцины против COVID-19 нуждаются в модификации для борьбы с новыми вариантами вируса.

Уменьшается ли опасность от вирусов?

Исследуя инфекции в конце XIX столетия, некоторые ученые приходили к выводу, что вирусы и бактерии, которые вызывают болезни, со временем становятся менее агрессивными. Американский бактериолог Теобальд Смит выдвинул гипотезу авирулентности: для патогена эволюционно выгодно не наносить значительный ущерб своему носителю, ведь смерть хозяина прекращает распространение инфекции. Логично, что вирулентность (то есть способность вызвать тяжелое заболевание) должна постепенно уменьшаться.

Этот подход оставался популярным в научных кругах вплоть до 1970-х годов. Но со временем возникло альтернативное мнение – гипотеза компромисса между передачей и вирулентностью. Оно признает, что высокая смертность действительно может снизить распространение вируса. Но если вирус агрессивный, он передается быстрее, и естественный отбор может способствовать именно таким штаммам.

Примером является вирус гриппа, который постоянно мутирует и может вызвать пандемии с высокой смертностью, как это было в 1918 году во время "испанки".

Однако некоторые вирусы остаются стабильно опасными.Так, ВИЧ не стал менее агрессивным, ведь для него выгодно продолжительное время оставаться в организме носителя, постепенно разрушая иммунную систему. Без антиретровирусной терапии он приводит к развитию СПИДа, который делает человека уязвимым к любым инфекциям.

Вирус Эбола с момента первой известной вспышки в 1976 году также не утратил своей смертоносности. Его летальность в некоторых случаях превышала 50-70%. Причина в том, что вирус передается через непосредственный контакт с биологическими жидкостями больного человека, а не воздушно-капельным путем. Поэтому естественный отбор не заставляет его снижать вирулентность.

Почему новые штаммы COVID-19 вызывают меньшую смертность?

Вирус SARS-CоV-2 с начала пандемии значительно изменился. Если оригинальный штамм вызывал тяжелые поражения легких и имел высокий уровень летальности, то его новые варианты, такие как "Омикрон", хоть и распространяются быстрее, но становятся причиной менее тяжелого течения заболевания.

Почему так происходит?

1.Вакцинация и естественная инфекция помогли уменьшить количество тяжелых случаев, поскольку иммунная система теперь лучше знает вирус.

2.Новые штаммы более эффективно передаются, но вызывают менее серьезные осложнения – это выгодно для самого вируса, потому что позволяет ему быстрее распространяться.

3.Медики теперь лучше понимают, как бороться с COVID-19, что значительно снизило уровень смертности.

Однако это не означает, что вирус больше не представляет угрозы. Он все еще остается причиной госпитализаций, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом.

Вирусы, которые оставляют след на всю жизнь

Нужно учитывать и то, что некоторые вирусы не только вызывают острые инфекции, но и имеют долговременное влияние на организм. Современные исследования называют это поствирусным синдромом. Его основные симптомы: общая слабость, усталость, боль в мышцах, одышка. Однако определенные инфекции могут иметь и более специфические следствия.

Например, вирус Эпштейна-Барр, который инфицирует почти 95% людей в мире (часто бессимптомно), может вызвать инфекционный мононуклеоз или даже способствовать развитию таких серьезных заболеваний, как рассеянный склероз или определенные виды рака. Вирус Зика может стать причиной воспалительного артрита. У тех, кто пережил Эболу, наблюдаются хронические воспалительные состояния глаз, которые могут привести к потере зрения и других серьезных осложнений.

Относительно COVID-19, то среди его следствий есть и так называемый "продолжительный ковид" – состояние, которое может включать усталость, "туман" в голове, проблемы с сердцем и даже автоиммунные заболевания. До сих пор открытый вопрос: вирус продолжает оставаться в организме или он просто "запускает" воспалительные процессы, которые сохраняются даже после его исчезновения?

Чего ждать дальше?

Вирусы не исчезнут, и мы, вероятно, еще не раз столкнемся с новыми пандемиями. Но, благодаря современной науке, мы уже имеем больше инструментов для борьбы:

быстрая разработка вакцин. COVID-19 показал, что новые технологии позволяют создавать эффективные вакцины в рекордные сроки.

лучшее понимание вирусной эволюции. Ученые теперь могут быстрее предусматривать, какие мутации будут появляться, и готовиться к ним.

усовершенствование противовирусных препаратов. Есть лекарства, снижающие риск тяжелого течения COVID-19, и в будущем их станет больше. Это, например, противовирусные препараты прямого действия на основе действующего вещества протефлазид, которые эффективно влияют как на РНК-, так и ДНК- вирусы. Препарат содержит флавоноиды, которые помогают как ускорить выздоровление, так и уменьшить риск возможных осложнений.

Одно сегодня понятно точно: вирусы не всегда становятся более слабыми. Они приспосабливаются, меняются и постоянно испытывают пределы нашего иммунитета. Но человечество также развивается, и знание о механизмах их действия дают нам шанс быть на шаг впереди.