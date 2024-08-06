Превентивная медицина: вышел новый номер научного журнала для семейных врачей

В свободном доступе на сайте preventmed.com.ua появилась онлайн-версия очередного номера журнала " Превентивная медицина. Теория и практика ".

Издание для специалистов семейной медицины, популяризирующее среди медработников принципы и практики превентивной медицины, как всегда содержит сведения и анализ новейших научных разработок по актуальным темам.

В частности, в свежем номере можно ознакомиться со следующими статьями:

Современные подходы к индикации Bacillus anthracis в окружающей среде;

Характеристика протекания эпидемического процесса скарлатины в современных условиях;

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Отдельного внимания заслуживает редакционная статья " Превентивная медицина - путь к спасению украинской нации ". Авторы научно доказывают, что в нынешних условиях катастрофических потерь украинского человеческого потенциала только развитие превентивной медицины может затормозить негативные тенденции сокращения продолжительности жизни украинцев. Если учесть сокращение рождаемости – картина приобретает апокалиптические черты. "Смертность в Украине в 2021 г. составила 714 263 человека, из них только две нозологии: болезни системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни) - 426 487 выпадов (59,7%) и онкологические заболевания - 73 683 случая. 32%) унесли жизни у 500 170 человек (70%). длинный (измеряется иногда годами), и на разных его этапах можно было бы десятки раз прекратить развитие этих заболеваний, не допуская возникновения инсультов, инфарктов, тромбозов, злокачественных опухолей ІІІ–ІV стадий и других нозологий" - подчеркивают автор и статьи.

Журнал "Превентивная медицина. Теория и практика" издается ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" и является научно-практическим профессиональным медицинским изданием. Его авторы и составители – известные украинские ученые и практикующие врачи, - подчеркивают, что журнал создан как база знаний и платформа обмена опытом для врачей, которые не только лечат имеющиеся болезни, но и заботятся о том, чтобы предупреждать заболевание и их хронизацию.