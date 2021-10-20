Противовирусные препараты нужно назначать в первые часы инфицирования SARS-CoV-2 – глава Союза потребителей медицинской продукции

Минздрав ввел в протоколы лечения COVID-19 противовирусные препараты прямого действия для догоспитального этапа терапии легких и умеренных степеней тяжести заболевания

В "Субботнем интервью" Радио Свобода 16 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что терапию противовирусными препаратами прямого действия теперь будут начинать на догоспитальном этапе – этапе "дневного стационара".

Речь идет о недавно закупленных в США препаратах моноклональных антител (Бамланивимаб и Этезевимаб), а также об американском же Ремдесивире.

В частности, глава Минздрава отметил: "Эти лекарства используются для того, чтобы предотвратить перетекание болезни в среднее или тяжелое состояние. В частности, мы рекомендовали в протоколе предоставлять приоритет использования этого лекарства в так называемом "дневном стационаре"".

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Это решение Минздрава прокомментировал на своей странице в фейсбуке Владислав Онищенко, глава правления ОО "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения":

"Возникает вопрос: где вы были полтора года?! Когда на пациентов с подтвержденным COVID-19 от легкого до умеренного течения болезни вообще не обращали внимания – никакая противовирусная терапия не предоставлялась и не рекомендовалась.

Именно в этот период – когда идет накопление вирусной нагрузки – необходимы противовирусные препараты. Когда же достигнута максимальная вирусная нагрузка и пошли патогенетические процессы в организме – противовирусные препараты уже "до одного места"".

"НАМН Украины еще год назад говорила о том, что противовирусные средства эффективны на самых ранних стадиях инфицирования, и тяжелого течения болезни можно избежать, если противовирусную терапию начинать еще на амбулаторном уровне. Однако в Минздраве решили взять ответственность на себя… А теперь, господа, если взяли на себя ответственность, отвечайте за 57 тысяч смертей!", – подчеркивает глава правления ОО "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения".

Как отметил Владислав Онищенко, вместо применения противовирусных препаратов на ранних стадиях протоколы до сегодня предлагают их в комплексе с другими средствами при средней и тяжелой степенях тяжести болезни СOVID-19.

Но тогда, говорит эксперт, "противовирусная терапия может лишь навредить как дополнительная химическая нагрузка. Противовирусные препараты нужно назначать в первые часы. А в стационаре их применять, когда развивается прогрессирующая дыхательная недостаточность и сепсис – бессмысленно и опасно".

Мнение Ольги Голубовской

Необходимость ранней противовирусной терапии поддержала и Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца, которая 23 сентября поделилась этой мыслью на своей странице в фейсбуке: "Назначать противовирусные препараты надо чем раньше, тем лучше. Желательно в первую неделю от дебюта клинических симптомов, ДО развития у них тяжелого прогрессирующего течения. Адекватно вмешиваться (исходя из особенностей клиники) нужно тогда, когда больной еще почти здоров".

Правда, не совсем понятно, почему Ольга Голубовская, с момента начала пандемии подписывавшая протоколы МОЗ, не настаивала на такой терапии раньше? При этом критика по поводу "белых пятен" протоколов, в которых для больных на начальных стадиях не было предусмотрено ничего, кроме жаропонижающих средств, звучала все это время.

Мнение Института эпидемиологии Национальной академии медицинских наук Украины

В частности, об этом неоднократно заявляла Академия меднаук Украины. Еще полтора года назад, 20 марта 2020 года, на пресс-конференции, посвященной успешным исследованиям действующего вещества протефлазид в отношении коронавирусов, специалисты НАМН Украины указывали, что противовирусные препараты необходимо применять именно на ранней стадии вирусных заболеваний.

Так, Сергей Борщев, доктор медицинских наук, заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии НАМНУ, тогда отметил:

"Если у больного действительно тяжелое состояние и возникла пневмония, не только пневмония, но и обусловленная дистресс-синдромом, то, к сожалению, любые противовирусные препараты, которые применяются в мире, в этой ситуации не помогут".

А вот на ранней стадии инфицирования, как на той же пресс-конференции подчеркнул президент НАМНУ академик Виталий Цимбалюк, эффективность применения противовирусных действующих веществ доказана.

Недавно появилась информация о том, что приказом Минздрава в инструкцию к противовирусным препаратам с действующим веществом протефлазид внесены научные данные об их специфическом действии на SARS-CoV-2.