Птичий грипп мутировал и превратился в собачий: новая опасность

Вирус так называемого "собачьего гриппа" H3N2, который развился из известного "птичьего гриппа", может угрожать людям. К такому выводу пришла группа ученых из Китайского сельскохозяйственного университета, сообщает The Telegraph

Исследователи сделали анализы биоматериалов более 4 000 больных собак и установили, что сейчас вирус собачьего гриппа распознает рецепторы человеческих клеток лучше, чем несколько лет назад. Также вирус проявляет повышенную способность размножаться в клетках человека.

Это свидетельствует о том, что собаки могут стать тем промежуточным звеном, которое поможет вирусу, поражающему птиц, стать вирусом, поражающим людей.

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Британские исследователи, комментируя результаты, полученные их китайскими коллегами, предполагают, что последовательные мутации могут вскоре превратить собачий грипп на угрозу для человека.

"Похоже, что вирус не очень угрожает здоровью собак – можно больше волноваться относительно долгосрочного потенциала пандемии среди других видов, например, среди людей", – отмечает профессор Джеймс Вуд, который возглавляет кафедру ветеринарной медицины Кембриджского университета.

Что такое собачий грипп?

Собачьим гриппом называют заболевание собак, вызванное подтипами вируса гриппа H3N2 и Н3N8. Если разновидность Н3N8 развилась из конского гриппа и пока что не демонстрирует никакой угрозы для людей, то H3N2, который исследовали китайские ученые, является "потомком" птичьего гриппа. Для пернатых птичий грипп представляет смертельной угрозы, однако собачий вариант, хоть и является чрезвычайно контагиозным, очень редко приводит к смерти животных.

Какой характер будет иметь собачий грипп у людей, ученые пока что предполагать не берутся. Однако предупреждают: вид homo sapiens, к которому принадлежим все мы, не имеет иммунитета к собачьему гриппу. Также против этого вида гриппа не сработают антитела, которые человек получает после прививок от других известных штаммов гриппа.

Вообще семейство H3 уже принесло человечеству много бедствий. В частности, один из разновидностей H3N2 вызвал в конце 60-х годов XX столетия пандемию, которая вошла в историю под названием "гонконгский грипп". Первая вспышка была зафиксирована в Гонконге летом 1968 года: за первые недели новым штаммом заразилось около 500 000 человек. Заболевание развивалось стремительно: через 1-2 дня инкубационного периода у больного резко поднималась температура (до 39°), начинались головная боль, сухой кашель, заложенность носа и ломота в теле.

Наиболее опасным "гонконгский грипп" оказался для людей преклонного возраста. По разным оценкам, за три года пандемии умерло от 1 до 4 млн людей.

Какие штаммы гриппа циркулируют сейчас?

Лето обычно не считается высоким сезоном, если мы говорим о шансах заболеть гриппом. Впрочем, даже летом риск подхватить вирус остается: украинские эпидемиологи каждую неделю регистрируют случаи заболевания. Большей частью люди болеют вирусами гриппа А, к которому принадлежит множество штаммов, в том числе H1N1, который вызвал в 1918 году пандемию "испанки", а в 2009-м – пандемию свиного гриппа", H2N2 – причина пандемии "азиатского гриппа" в 50-х годах прошлого столетия, и уже известный нам штамм "гонконгского гриппа" H3N2.

Со временем большинство штаммов, которые когда-то массово забирали человеческие жизни, превратились на обычный сезонный грипп средней степени опасности. Однако вирусы неустанно мутируют, и минимум раз в несколько лет возникает новая опасная разновидность. Станет ли им на этот раз "собачий грипп" – судить пока что рановато, однако надо быть готовыми к любой перспективе.

Поэтому в случае подозрения на грипп обязательно обратитесь к врачу и ограничьте свои социальные контакты, чтобы не заразить окружающих. Помните, что грипп не лечится антибиотиками: антибиотики действуют на бактерии, но абсолютно бессильны против вирусов. Для лечения гриппа нужна противовирусная терапия. Если речь идет о детях, оптимально использовать препараты, предназначенные именно для пациентов детского возраста. Если ребенок таки подхватил грипп летом, врач может назначить этиотропное лечение детским сиропом Флавовир. Флавоноиды, которые входят в состав сиропа, влияют именно на вирус (что является причиной заболевания), блокируют их размножение в организме ребенка, тем самым уменьшают вирусную нагрузку. А это означает, что при своевременном лечении с помощью сиропа Флавовир появляется возможность не допустить осложнений от гриппа и ускорить выздоровление.

Также важно не забывать о ежегодной вакцинации от гриппа, а вот грозит ли человеку "собачий грипп" – время покажет. Главное вы уже знаете, что это возможно.