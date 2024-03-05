Разница между вирусными и бактериальными инфекциями

Почему важно различать вирусную болезнь и бактериальную? Дело не только в вопросе целесообразности употребления антибиотиков. Определив источник болезни, можно выбрать правильное лечение и избежать осложнений.

Вирусы и бактерии подстерегают везде: в садике, школе, магазине, спортзале, поликлинике, дома; на ручках корзин супермаркетов, общественного транспорта и уборных, денежных купюрах, офисных принадлежностях, столиках кафе, мониторах банкоматов, кухонной губке, полотенце и т.д. Они способны вызвать многие инфекции, особенно респираторные, которыми склонны болеть дети в осенне-зимний период. Иногда симптомы вирусных и бактериальных инфекций имеют схожие признаки. В то же время, разница между ними заключается в механизме воздействия на детский организм, способах диагностики и лечения.

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Вирусы и их особенности

Вирусы – это микроорганизмы, не имеющие клеточного строения, которые способны размножаться только внутри живых клеток. В среде они не растут, не размножаются, не развиваются, словом, не живут. Живые организмы (человека, животного, растения) им нужны для самовоспроизводства – проникая в клетку, вирус использует ее ресурсы для своей деятельности, в частности размножения. По структуре они проще и меньше по размеру, чем бактерии.

Некоторые вирусы способны мутировать (например, гриппа), что затрудняет борьбу с ними. Антибиотики не влияют на вирусы из-за отсутствия "мишеней", на которые действуют лекарства.

Заболевания, вызываемые вирусами:

ВИЧ, ветрянка, грипп, парагрипп, ОРВИ, простуды, респираторно-синцитиальная инфекция, корь, бокавирусная инфекция, краснуха, мононуклеоз, коронавирус, гепатит, герпес, ротавирусная инфекция, полиомиелит, бешенство и т.д.

Что такое бактерии и как они поражают?

Бактерии – это живые одноклеточные организмы, приспособленные к выживанию в сложных условиях (высокие или низкие температуры, ультрафиолет, едкая или кислая среда). Способны самостоятельно обеспечить себе все этапы жизнедеятельности. Основной путь попадания бактерий в организм человека – воздушно-капельный. Оказываясь внутри организма, вредные бактерии поселяются там, размножаются, а в процессе деятельности выделяют токсины – ядовитые вещества. Так начинается заболевание.

Много (около 2 кг) бактерий живет в кишечнике человека. Большинство из них полезные.

Наиболее распространенные болезни, вызванные бактериями:

Туберкулез, ангина, гайморит, пневмония, дизентерия, ботулизм, тиф, холера, дифтерия, чума, скарлатина, столбняк и т.д.

Принципы самодиагностики вирусных и бактериальных заболеваний

Учитывая вышесказанное, родители ни в коем случае не должны заниматься самодиагностикой и самолечением ребенка, чтобы не навредить организму. При первых признаках болезни ребенка следует показать врачу, который точно определит природу инфекции и назначит соответствующее лечение.

Лечение вирусных и бактериальных инфекций

Вирусы и бактерии различаются по своему строению, следовательно, лечение будет кардинально несхожим. На каждый патоген имеется свой механизм действия. Согласно протоколам, антибиотиками лечат только бактериальные инфекции. Это помогает быстро преодолеть недуг и избежать осложнений. Не следует бояться антибиотиков, если их назначает врач. Родителям важно четко соблюдать рекомендации по дозировке и приему.

В случае вирусной инфекции быстро помогают противовирусные препараты – они очень эффективны, если начать лечение на ранней стадии. Для больного ребенка врач может рекомендовать "Флавовир" - противовирусный препарат на натуральной основе. Препарат выпускают в форме сиропа с удобной дозировкой, они разрешен детям с рождения, в составе содержит флавоноиды (естественные соединения, губительно влияющие на вирусы), подходят для длительного употребления (например, с целью профилактики после контакта с больным. Прием ребенком противовирусного средства поможет избежать потенциально серьезных осложнений, которыми "славятся" вирусные болезни. Кратность дозировки и курс приема определяется вместе с лечащим врачом.

Профилактика вирусных и бактериальных заболеваний

Эффективной профилактикой от многих болезней вирусной и бактериальной природы будут правила, к которым следует приучать ребенка с детства:

тщательно часто мыть руки, а также продукты питания;

при необходимости пользоваться дезинфекторами;

не контактировать с больными;

соблюдать гигиену кашля и чихания;

лишний раз не касаться руками лица.

Все остальное – в пределах полномочий родителей: сделать ребенку обязательные прививки и не пренебрегать рекомендованными (пневмококковая и менингококковая инфекции, ветрянка, ВПЧ, ротавирус, коклюш, грипп, коронавирус). Создайте условия для роста в здоровой среде: правильное питание, физическая активность, сон, свежий воздух и много положительных эмоций. Это сделает детство не только счастливым, но и здоровым.