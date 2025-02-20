Роль питания в восстановлении после вирусной инфекции

Фрукты, горячие бульоны, чаи, добавки с витамином С – для ускорения выздоровления больные часто предпочитают пищу, которая укрепила бы иммунитет и улучшила самочувствие. Частично правда в этом есть – на наше здоровье, способность противиться вирусам и избегать болезней влияют продукты, которые мы употребляем.

Иммунная система ежедневно защищает организм человека от воздействия различных патогенов, в том числе и вирусов, которые могут вызвать болезни. Система защиты запускается, когда организм идентифицирует внутри "чужих". Чтобы организм мог справиться с патогенами, нужна мощная иммунная система. Одним из способов ее поддержки является сбалансированное питание. До, во время и после болезни.

Чем поможет еда?

Видео дня

Следует напомнить, что человеческая иммунная система берет свое начало с кишечника, где обитает огромное количество разнообразных микроорганизмов. Полезных и не очень. Это микробное сообщество ученые назвали микробиомом и по их подсчетам весит оно примерно 2 кг. Функция микробиома заключается не просто в переваривании пищи, но и в поддержке метаболических процессов, регулировании работы гормонов, нейтрализации токсинов и метаболитов, осуществлении противовирусной защиты и многом другом.

Количество и разнообразие микроорганизмов напрямую зависит от того, что ест человек. Продукты могут оказывать влияние на состав микробиома и его функционал – улучшать и ухудшать. Поэтому питание играет не последнюю роль в ускорении выздоровления после вирусной инфекции. Особенно это уместно, когда во время болезни присоединилась бактериальная инфекция и больному пришлось пропить курс антибиотиков, которые эффективно уничтожают как хорошие, так и плохие микроорганизмы.

Лечебное питание

Рацион здорового человека будет немного отличаться от рациона выздоравливающего. Формируя меню для ускорения выздоровления, следует учитывать следующие факторы: диагноз, самочувствие, возраст, вкусовые предпочтения и т.д. Итак, что поможет восстановиться:

Отказ от алкоголя

Некоторые могут употреблять алкоголь для расслабления, снятия стресса, получения определенных эмоций. Общее влияние алкоголя на организм негативно, а в период восстановления может дополнительно повлиять на настроение, уровень энергии, нарушить сон, вызвать перевозбуждение и обезвоживание. Лучше отложить потребление даже маленькой порции алкогольного напитка до полного выздоровления.

Поддерживать высокий уровень гидратации

Достаточный уровень жидкости и электролитов в организме важен и в процессе выздоровления – его обеспечат травяные чаи, бульоны, натуральные соки, а также клубника, арбуз, цитрусовые, персик, ананас, огурцы, сельдерей, перец, редис, салат айсберг, цветная морская капуста. Это придаст энергии, улучшит пищеварение и выведет токсины.

Дополнительная порция витаминов и минералов

Некоторые важные микроэлементы могут использоваться организмом и заканчиваться быстрее, когда иммунная система борется с вирусной инфекцией. В частности, это витамины А, C, D, а также минералы цинк, железо, селен и хром. Так что они могут понадобиться в большем количестве. Для восполнения резервов необязательно покупать БАДы и витаминные комплексы. Для оптимальной работы иммунитета достаточно обеспечить организм свежими овощами и фруктами, зеленью и листьями салатов, орехами и семенами, добавить блюда из бобовых и круп. Особое внимание следует обратить на ягоды – они содержат антоцианы, это противовирусные и противовоспалительные вещества, обладающие иммуностимулирующим эффектом.

Пробиотики и пребиотики

Вирусы могут вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Такой же эффект наблюдается после приема антибиотиков и некоторых противовирусных препаратов. Большинство из них синтезированы химически и имеют высокую токсичность, благодаря чему ингибируют вирусную инфекцию, а также одновременно негативно действуют на внутренние органы и системы организма. Чтобы вместе с вирусами не травить собственное тело, можно предпочесть лечение противовирусным препаратом на основе действующего вещества протефлазид – изготовленный на основе флавоноидов, он блокирует размножение вирусов, не вредит микробиому. В то же время хорошо подкормить микробиом можно с помощью квашеных овощей, кефира, ряженки, натурального йогурта, чайного гриба, кваса, бананов, зерновых каш, лука, свеклы.

Антиоксиданты

Антиоксиданты – молекулы, которые борются со свободными радикалами в организме, защищают клетки от повреждений и восстанавливают иммунную систему. Несмотря на то, что тело имеет свою антиоксидантную защиту, во время болезни существует риск того, что свободные радикалы могут преодолеть его и это приведет к окислительному стрессу с последующим повреждением молекул и даже гибелью клеток. Поэтому при выздоровлении важно включить в рацион пищевые антиоксиданты – это могут быть ягоды, черный шоколад, зеленый чай, кофе, мясо, свежие фрукты и овощи.

Если нет аппетита?

Бывает так, что болезнь отнимает не только силы, но и притупляет желание есть. Либо некоторые симптомы затрудняют этот процесс. Либо вообще могут измениться вкусы и рецепторы. Возвращению к нормальному приему пищи могут мешать желудочно-кишечные расстройства, нарушение функции глотания или снижение силы жевания. Чтобы восстанавливающемуся организму получить нужные питательные вещества, стоит посмотреть в сторону мягких текстур подачи блюд: пюре, супов, смузи. Таким образом, в организм поступит больше полезной пищи, но с меньшими усилиями.