Секрет стойкости: что помогает некоторым людям бороться с вирусами?

Ученые доказали, что у некоторых людей есть генетическая склонность противостоять вирусным инфекциям, в частности коронавирусу и гриппу.

Каждый из нас болеет по-разному: реже или чаще, с осложнениями или без. Американские и британские ученые провели исследование и получили неожиданные результаты. Оказывается, что то, как тяжело человек переносит вирусные болезни, зависит от его генетики, а также первого опыта контакта с вирусом.

Первый опыт был проведен в Великобритании еще в 2021 г., но его результаты обнародовали только через три года. Ученые собрали подопытную группу из 36 добровольцев возрастом 18–30 лет, которые никогда не болели COVID-19. Из них 16 человек не были вакцинированы против коронавируса. Добровольцев заразили пре-альфа штаммом SARS-CоV-2 – вирусом, который вызывает COVID-19. Потом в течение года у участников брали мазки из носа и анализ крови. Проанализировав с помощью секвенирования одноклеточный РНК материал, ученым удалось получить очень детальную хронологию активности сотен тысяч отдельных клеток. На основе этих данных ученые выделили три категории инфекции: транзиторную, стойкую и абортивную. Именно последняя категория стала открытием нового иммунного ответа, который обеспечил добровольцам защиту от коронавируса.

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Итак, у большинства людей иммунный ответ на вирус, который попал в кровь, быстрый, а у добровольцев он оказался едва заметным. И при этом защитная реакция в тканях носа была другой – там активировались мукозально-ассоциированные инвариантные Т-лимфоциты (MAИT) и падал уровень воспалительных лейкоцитов, которые уничтожали вирус до того, как он попадал в организм. Также в носовых клетках добровольцев ученые обнаружили выражение гена HLA-DQA2 – это один из ряда генов, который связан с легким или бессимптомным течением коронавируса.

То есть благодаря генетической активности определенных тканей в носу и крови, организмы некоторых людей способны защищать себя от вируса.

А тем временем ученые в США доказали, что способность организма сопротивляться гриппу зависит от штамма вируса, с которым он впервые "познакомился", преимущественно в детстве. Оказывается, этот первый вирус дает определенную защиту от родственных штаммов вирусов. Это явление назвали иммунологическим импринтингом.

Американские ученые исследовали медицинские записи относительно заболеваемости пациентов на грипп. На протяжении последних десятилетий вспышки гриппа появлялись из-за штаммов H3N2 и H1N1, которые принадлежат к двум разным ветвям семейства вирусов гриппа. Штамм H3N2 чаще поражал людей пожилого возраста и сложнее переносился ими. А H1N1 чаще болели молодежь и люди среднего возраста.

Исследование показало такую закономерность: те, кто в детстве впервые переболел гриппом, вызванным штаммом H1N1, потом значительно легче переносили болезнь с ним. А соответственно те, кто в детстве впервые переболел гриппом, вызванным штаммом H3N2, потом труднее переносили грипп на основе штамма H1N1 и легче с H3N2. Итак, степень тяжести перенесения заболевания гриппом зависит от штамма, с которым впервые контактировал человек. Следующие контакты с тем же штаммом переносятся намного легче и без осложнений.

Полученные выводы помогут разработать более эффективные методы борьбы не только с сезонным гриппом, но и коронавирусом. Ведь они позволят предусмотреть на основе циркулирующего подтипа, какие возрастные группы могут труднее перенести будущие вспышки гриппа.

Напоминаем, что лучшей защитой от гриппа и коронавируса будут:

Прививка.

Прием противовирусного препарата в профилактической дозе для уменьшения вирусной нагрузки на организм в "пиковый" сезон заболеваемости.