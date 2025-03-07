Смертельный грипп в Киеве: главный санврач озвучил симптомы

В украинской столице за прошедшую неделю зарегистрирован 20 991 случай гриппа и ОРВИ.

Такие данные обнародовал Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Это на 27,4% больше, чем за предыдущую неделю, причем инфекция стала активнее атаковать взрослых: среди них заболеваемость выросла на 31,4%, в то время как среди детей – на 24,6%.

Грипп как главный убийца

Как рассказал в интервью ТСН главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, основной причиной роста заболеваемости является именно грипп, а не коронавирус: на прошлой неделе COVID-19 было зарегистрировано только у 27 человек.

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"Наблюдается тенденция к уменьшению коронавируса в Киеве, а вот заболеваемость гриппом и ОРВИ растет. Также есть рост госпитализаций среди больных гриппом и ОРВИ, как среди детей, так и взрослых – 574 человека на прошлой неделе были госпитализированы в больницы, из них 356 – дети. Растет количество тяжелых случаев болезни, когда люди нуждаются именно в госпитализации", – сказал Чумак.

За прошлую неделю в Киеве был зафиксирован один летальный случай от осложнений гриппа.

"Известно, что это пожилой человек. В общем, за этот эпидемиологический сезон – это уже двадцатый смертельный случай в Киеве. Преимущественно все умершие – пожилые люди, которые имели сопутствующие болезни", – рассказал главный санврач столицы.

Будет ли карантин?

Пока уровень заболеваемости в Киеве не превысил эпидпорог, но уже приблизился к нему.

"Если у нас будут показатели, как на прошлой неделе, то, возможно, дойдем до эпидемиологического порога, но вряд ли сможем его пересечь. Тем более, что в конце марта у детей начинаются школьные каникулы, что значительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию – дети будут меньше между собой общаться. А на этом фоне показатели заболеваемости гриппом будут уменьшаться", – считает Сергей Чумак.

Симптомы гриппа

Грипп начинается с озноба и температуры, которая поднимается до 39 градусов и держится сутки. Далее температура несколько снижается, вместо этого могут появиться кашель и насморк.

"Немного ниже температура может быть два-три дня, а сама болезнь длится до двух недель. При первых симптомах рекомендуем людям сразу обращаться к семейному врачу, который проведет диагностику и назначит адекватное лечение. Что касается профилактики гриппа, то следует заблаговременно сделать вакцинацию от гриппа. Надо регулярно проветривать помещение, мыть руки после улицы и транспорта, пользоваться антисептиком и избегать массового скопления людей. Если человек уже заболел – меньше контактировать с окружением и носить защитную маску", – советует главный санврач Киева.

Противовирусное лечение

Грипп, как и другие вирусные заболевания, лечится противовирусными препаратами. Для максимальной эффективности врачи советуют приступать к лечению сразу с момента появления первых симптомов.

При гриппе и ОРВИ семейный врач может порекомендовать противовирусные препараты прямого действия – в частности, украинский противовирусный препарат, содержащий действующее вещество протефлазид. В его состав входят флавоноиды – вещества природного происхождения, блокирующие размножение вируса в организме. Это позволяет сократить и облегчить течение заболевания и уменьшить риск развития бактериальных осложнений на фоне вирусного процесса – ведь именно тяжелые осложнения обычно являются причиной смерти пациентов, заразившихся гриппом.

Такой противовирусный препарат обладает широким спектром действия – то есть он влияет сразу на несколько групп ДНК- и РНК-вирусов, в том числе на вирусы гриппа и SARS-CoV-2. Кроме того, препарат защищает слизистые верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета.

Благодаря свойствам флавоноидов препарат искусственно не стимулирует иммунную систему и не вызывает ее рефрактерности – явления, когда из-за перегрузки иммунитет временно "выключается", что приводит к тяжелым осложнениям заболевания.

На основе действующего вещества протефлазид также выпускается противовирусный детский сироп Флавовир. Его действие заключается в блокировании размножения вирусов ОРВИ и гриппа. При своевременном начале лечения сиропом замедляется размножение вирусов, снижается вирусная нагрузка на организм ребенка, что способствует облегчению самочувствия и ускорению выздоровления без последствий в виде развития осложнений. Флавовир может быть рекомендован врачом для лечения ОРВИ и гриппа у детей с рождения.