Стоит ли сдавать ПЦР-тест при простуде? Разбираемся в показаниях

COVID-19 имеет похожие симптомы с другими респираторными болезнями, поэтому его легко перепутать с ОРВИ или гриппом. Поставить точный диагноз и назначить правильное лечение может врач при помощи тестирования. Но когда и кому стоит его делать?

Часто насморк, усталость, головная боль, чиханье, боль в горле, кашель, лихорадка не дают полной картины для диагностирования болезни. Поэтому тестирование может показать причину инфекции, чтобы назначить соответствующее лечение. Массовое ПЦР-тестирование было уместным во время вспышки пандемии. Сегодня же исключить или подтвердить коронавирус проще при помощи экспресс-тестов – они обнаруживают инфекцию в 80% случаях. Однако ПЦР-тесты тоже важны.

Видео дня

Что такое ПЦР?

Это – полимеразная цепная реакция. Такое тестирование считается золотым стандартом выявления COVID-19, поскольку оно очень чувствительное и помогает распознать генетический материал определенного организма, в нашем случае вируса. ПЦР-тест определяет присутствие вируса или показывает его фрагменты. После проникновения в организм вируса SARS-CоV-2 требуется некоторое время, чтобы размножиться. При этом вирусная нагрузка обычно достигает своего пика вместе с появлением симптомов. Но ПЦР-тест может показать инфекцию еще до этого.

Какой смысл делать ПЦР-тестирование?

Сейчас наблюдается снижение количества ПЦР-тестирования. И не потому, что коронавируса стало меньше. Их вытеснили экспресс-тесты – простые, доступные, быстрые, более дешевые (у врача даже бесплатные). Но есть случаи, когда ПЦР-тест делать уместно:

ПЦР-тестирование целесообразно делать перед госпитализацией в больницу или при направлении в дом престарелых. Там распространение вируса может вызвать вспышку и заразить уязвимые категории.

Если у больного наблюдается ухудшение состояния или проявляются осложнения. Уточнение диагноза ПЦР-тестом поможет выбрать адекватный тип лечения. Кстати, не ожидая результатов теста, поможет снизить вирусную нагрузку на организм прием противовирусного препарата на основе протефлазида.

ПЦР-тест стоит сделать, если экспресс-тестирование показало противоречивые результаты или они кажутся неточными. Например, есть явные выразительные симптомы COVID-19, но быстрый тест оказался негативным. Кроме того, некоторые ПЦР-тесты могут искать сразу нескольких возбудителей, что облегчает определение болезни: грипп, коронавирус или RSV.

Такое тестирование рекомендовано делать людям с ослабленным иммунитетом или другим уязвимым категориям, для которых коронавирус может представлять серьезную опасность.

При появлении любых симптомов респираторной инфекции, прежде всего, надо обращаться к своему врачу. Он, со своей стороны, диагностирует болезнь самостоятельно или при помощи тестирования. Во время болезни важно оставаться дома и не посещать места общего скопления людей, чтобы не подвергать опасности других.