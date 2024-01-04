Стресс и острые респираторные инфекции: есть ли между ними связь

Человеческий иммунитет ослабляют многие факторы. Одним из них является стресс. Негативное влияние стресса на здоровье зря недооценивают – он ослабляет реакции иммунной системы, в результате чего человек болеет…

Стресс – это реакция организма на определенные факторы, требующие физического, психологического или эмоционального напряжения. Каждый человек, так или иначе, нервничает, но именно реакция на состояние напряжения влияет на самочувствие. Иногда сложно определить, что причиной проблемы является стресс, а болезнь – это только следствие, верхушка айсберга.

Длительный стресс (более месяца) на много больше повышает вероятность заболеть, чем другие факторы: курение, неправильное питание, недосып, малоподвижный образ жизни или злоупотребление алкоголем. Это объясняется тем, что в состоянии стресса люди страдают как эмоционально, так и физически. Во время напряженного психологического состояния человек меняет поведение: перестает нормально питаться, забрасывает спорт, пренебрегает здоровыми привычками, не высыпается, злоупотребляет алкоголем. Это приводит к проблемам со здоровьем, в частности к частым простудам и ОРВИ.

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Определить, что именно стресс "подкашивает" здоровье можно по следующим признакам:

Хроническая усталость. Сопровождается сонливостью, невозможностью сосредоточиться, ухудшением памяти, проблемой с концентрацией внимания.

Периодические боли и болезни непонятного происхождения. Головные боли, надоедливый насморк, затяжной кашель, общая слабость, обострение хронических болезней и другие симптомы свидетельствуют о негативном влиянии стресса.

Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, сопровождающийся неприятными ощущениями (диарея, вздутие живота, газообразование, запор, тошнота, расстройства желудка). Это вызвано сбоем микробиома, который является основой иммунитета.

Проблемы с кожей. Кожа – это первая линия иммунной защиты организма. Она первой берет на себя удар, ее состояние может указывать на имеющиеся проблемы. Стресс на уровне гормонов выводит из равновесия нервную систему, в частности это касается и кожи с ее нервными окончаниями. Поэтому во время сильных переживаний могут появляться прыщи, сыпь, раздражение, долго не заживать раны, обостряться такие болезни, как экзема или псориаз.

Почему от стресса появляется ОРВИ?

Стресс уменьшает количество иммунных клеток. К примеру, лимфоцитов (белых кровяных телец), функция которых бороться с инфекцией. Чем ниже уровень лимфоцитов, тем выше риск заражения вирусами, а следовательно, заболевания простудой или ОРВИ. А также стресс деактивирует работу лейкоцитов: их становится меньше на таких важных участках, как кожа и слизистые рта, носа и глаз – входные ворота для попадания в организм вирусов. Таким способом перераспределение иммунных клеток ослабляет защитные функции организма, делая его уязвимым к вирусам.

На фоне нервного напряжения нарушается работа гормона стресса – кортизола, регулирующего реакцию организма на вирусы и другие патогены. В таком состоянии иммунная система становится менее чувствительной к кортизолу. В результате кортизол не уменьшает воспаления, организм теряет способность регулировать реакции на воспаление и становится уязвимым к действию вирусов.

Стресс перегружает системы организма, что приводит к физическому истощению. Ухудшает состояние также изменение поведения человека в условиях стресса.

Что делать, чтобы не стрессовать и не болеть ОРВИ?

Жить без стресса (тем более во время войны) невозможно. Однако есть важный момент: чтобы не болеть, нужно научиться распознавать его и управлять им.

Отдыхать. Морально и физически. Это значит найти время на 8-часовой сон и на пассивный отдых "для себя" (чтение, хобби, прогулка в парке, общение с родными и т.п.).

Вести максимально здоровый образ жизни – правильно питаться, минимизировать курение и алкоголь, вести регулярную физическую активность, пить достаточно воды, дышать свежим воздухом.

Поддерживать иммунную систему в сезон гриппа и простуд. Нужно помочь истощенным защитным функциям организма. В таком случае может оказаться уместным прием противовирусного препарата для профилактики на основе флавоноидов, которые подавляют размножение в организме вирусов. То есть нивелируют развитие болезни, поддерживают естественные защитные функции организма и ускоряют выздоровление.

Научиться противодействовать отрицательным эмоциям. Заедать стресс или срываться на родных – это не выход. Техник успокоения много, следует методом проб найти свою (физические нагрузки, медитация, упражнения на расслабление и т.п.). Добавить больше положительных эмоций – делать то, что доставляет эмоциональное удовольствие (объятия, общение, интимная близость, шоппинг, приготовление вкусных блюд, вечерняя ванна, любимая работа). Минимизировать потребление информационного мусора (только новости из официальных источников и дозировано).

Не сидеть исключительно на успокаивающих. Седативные препараты помогают бороться с симптомами, но нервы не успокоят, простуду не вылечат, выспаться не помогут. Плюс высокий риск развития привыкания и зависимости от них.

Если нет возможности справиться со стрессом самостоятельно – обратиться к врачу (семейному или психотерапевту).

Итак, стресс может стать причиной частых ОРВИ, поскольку очень ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым к вирусам.