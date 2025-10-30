Сухое горло, першение: причины и их решение

Сухость в горле — распространенный симптом, который возникает вследствие различных причин. Когда мы дышим ртом, воздух не увлажняется, не согревается и не очищается так, как это происходит в носу. Попадая непосредственно в горло и трахею, он сушит слизистую оболочку, которая становится восприимчивой, в частности к вирусам и патогенам, и сопровождается неприятными симптомами. Со временем это может привести к проблемам со здоровьем.

Итак, рассмотрим распространенные причины сухости и першения в горле, а также способы, которые помогут устранить неприятные ощущения:

Обезвоживание организма

Когда организму не хватает воды, наши слизистые оболочки сразу реагируют на это. В таком случае нужно повысить уровень гидратации — это означает не только употребление большего количества жидкости, но и исключение из рациона напитков на основе кофеина и алкоголя, поскольку они имеют мочегонный эффект и могут усиливать обезвоживание. Отдайте предпочтение чистой воде, чая, первым блюдам, а также натуральным сокам, компотам. Это увлажнит горло и организм. Еще один способ — рассасывание леденцов или пастилок. Это увеличивает вырабатывание слюны, и потому увлажняет горло. Но последний способ не рекомендуется применять для детей возрастом до 5 лет из-за риска подавиться.

Сухость воздуха

Продолжительное пребывание в помещении с низкой влажностью воздуха отрицательно влияет на слизистую горла, вызывая ее пересыхание. Такая проблема особенно актуальна в осенне-зимний период, когда работают системы отопления. Проверьте уровень влажности в комнатах, где вы проводите большую часть времени. Оптимальный уровень влажности для дыхательных путей — 40-60%. Этого можно достичь, уменьшив температуру отопления, реже пользуясь кондиционером, чаще используя увлажнитель воздуха, делая влажную уборку и проветривание.

Дыхание ртом

Дыхание ртом, особенно во время сна ночью, или периодически на протяжении дня (даже при отсутствии физических нагрузок), является прямым фактором сухости горла. Вероятные причины этого: хронический ринит, анатомические факторы, заложенность носа, увеличенные аденоиды или миндалины, сформированная привычка, брекеты и т.п. Чтобы избавиться от этого, попробуйте восстановить носовое дыхание с помощью гигиены носа или обратитесь к ЛОРу.

Внешние раздражители

Пассивное и активное курение, пыль, работа во вредных условиях, острая пища, горячие жидкости могут спровоцировать сухость и першение горла. Определите причину и избегайте раздражителей. Если нужно, регулярно полощите горло слегка подсоленной водой, чтобы смыть частички грязи или раздражителей. По возможности используйте в помещениях очистители воздуха. Ограничьте пребывание в местах, где возникают симптомы сухости. Пейте теплые напитки, используйте леденцы, чтобы увлажнить слизистую горла и избавиться от першения. Однако избегайте ментоловых или эвкалиптовых вкусов, поскольку они могут создавать ощущение прохлады, но потенциально способствовать еще большему пересушиванию горла.

Инфекция

Вирусные инфекции, такие как простуда, ОРВИ или грипп, часто начинаются с дискомфорта в горле. Если причиной першения и сухости является инфекция верхних дыхательных путей, нужно применить стандартные меро против вирусов. Кроме увлажнения горла с помощью употребления жидкости, можно использовать безрецептурные противовирусные средства локального действия.

Голосовое напряжение

Во время продолжительной или громкой речи связки и слизистая гортани активно работают, потому пересыхают. Если воздух сухой (зимой, в классе или офисе с кондиционером), влага со слизистых испаряется быстрее. В результате появляется ощущение сухости. Об этом хорошо знают дикторы, певцы, учителя, ведущие и другие работники с голосовой нагрузкой. Помочь горлу в этом случае могут частое питье жидкости маленькими глотками на протяжении дня, употребление теплых напитков и мягкой пищи, языковые перерывы, а также избегание шепота — он напрягает голосовые связи еще больше.

Сухость и першение в горле — это симптом, который сигнализирует о недостаточном увлажнении слизистой оболочки, вызванное факторами окружающей среды, поведенческими привычками или началом заболевания. Ключевые стратегии устранения этих неприятных ощущений: обеспечение оптимальной гидратации организма, нормализация влажности воздуха в помещении и восстановление физиологического носового дыхания. А когда сухость и першение сопровождаются признаками инфекции, целесообразно применять локальные средства для увлажнения и защиты слизистой с противовирусным действием. Своевременное выявление и устранение причин поможет облегчить симптомы, а также предотвратить развитие осложнений.