Сухое горло, першение: причины и их решение
Сухость в горле — распространенный симптом, который возникает вследствие различных причин. Когда мы дышим ртом, воздух не увлажняется, не согревается и не очищается так, как это происходит в носу. Попадая непосредственно в горло и трахею, он сушит слизистую оболочку, которая становится восприимчивой, в частности к вирусам и патогенам, и сопровождается неприятными симптомами. Со временем это может привести к проблемам со здоровьем.
Итак, рассмотрим распространенные причины сухости и першения в горле, а также способы, которые помогут устранить неприятные ощущения:
- Обезвоживание организма
Когда организму не хватает воды, наши слизистые оболочки сразу реагируют на это. В таком случае нужно повысить уровень гидратации — это означает не только употребление большего количества жидкости, но и исключение из рациона напитков на основе кофеина и алкоголя, поскольку они имеют мочегонный эффект и могут усиливать обезвоживание. Отдайте предпочтение чистой воде, чая, первым блюдам, а также натуральным сокам, компотам. Это увлажнит горло и организм. Еще один способ — рассасывание леденцов или пастилок. Это увеличивает вырабатывание слюны, и потому увлажняет горло. Но последний способ не рекомендуется применять для детей возрастом до 5 лет из-за риска подавиться.
- Сухость воздуха
Продолжительное пребывание в помещении с низкой влажностью воздуха отрицательно влияет на слизистую горла, вызывая ее пересыхание. Такая проблема особенно актуальна в осенне-зимний период, когда работают системы отопления. Проверьте уровень влажности в комнатах, где вы проводите большую часть времени. Оптимальный уровень влажности для дыхательных путей — 40-60%. Этого можно достичь, уменьшив температуру отопления, реже пользуясь кондиционером, чаще используя увлажнитель воздуха, делая влажную уборку и проветривание.
- Дыхание ртом
Дыхание ртом, особенно во время сна ночью, или периодически на протяжении дня (даже при отсутствии физических нагрузок), является прямым фактором сухости горла. Вероятные причины этого: хронический ринит, анатомические факторы, заложенность носа, увеличенные аденоиды или миндалины, сформированная привычка, брекеты и т.п. Чтобы избавиться от этого, попробуйте восстановить носовое дыхание с помощью гигиены носа или обратитесь к ЛОРу. Хорошо помогают также увлажняющие спреи на основе натуральных компонентов, например, с экстрактами флавоноидов, как назальный спрей Флавовир. Спрей Флавовир очищает и увлажняет нос, восстанавливает дыхание.
- Внешние раздражители
Пассивное и активное курение, пыль, работа во вредных условиях, острая пища, горячие жидкости могут спровоцировать сухость и першение горла. Определите причину и избегайте раздражителей. Если нужно, регулярно полощите горло слегка подсоленной водой, чтобы смыть частички грязи или раздражителей. По возможности используйте в помещениях очистители воздуха. Ограничьте пребывание в местах, где возникают симптомы сухости. Пейте теплые напитки, используйте леденцы, чтобы увлажнить слизистую горла и избавиться от першения. Однако избегайте ментоловых или эвкалиптовых вкусов, поскольку они могут создавать ощущение прохлады, но потенциально способствовать еще большему пересушиванию горла.
- Инфекция
Вирусные инфекции, такие как простуда, ОРВИ или грипп, часто начинаются с дискомфорта в горле. Если причиной першения и сухости является инфекция верхних дыхательных путей, нужно применить стандартные меро против вирусов. Кроме увлажнения горла с помощью употребления жидкости, можно использовать безрецептурные противовирусные средства локального действия — спрей для горла Флавовир. Спрей уменьшает першение, сухость и воспалительные процессы в горле, может поддерживать слизистые оболочки верхних дыхательных путей и положительно влиять на локальный иммунитет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и придерживайтесь дозировки.
- Голосовое напряжение
Во время продолжительной или громкой речи связки и слизистая гортани активно работают, потому пересыхают. Если воздух сухой (зимой, в классе или офисе с кондиционером), влага со слизистых испаряется быстрее. В результате появляется ощущение сухости. Об этом хорошо знают дикторы, певцы, учителя, ведущие и другие работники с голосовой нагрузкой. Помочь горлу в этом случае могут частое питье жидкости маленькими глотками на протяжении дня, употребление теплых напитков и мягкой пищи, языковые перерывы, а также избегание шепота — он напрягает голосовые связи еще больше.
Сухость и першение в горле — это симптом, который сигнализирует о недостаточном увлажнении слизистой оболочки, вызванное факторами окружающей среды, поведенческими привычками или началом заболевания. Ключевые стратегии устранения этих неприятных ощущений: обеспечение оптимальной гидратации организма, нормализация влажности воздуха в помещении и восстановление физиологического носового дыхания. А когда сухость и першение сопровождаются признаками инфекции, целесообразно применять локальные средства для увлажнения и защиты слизистой с противовирусным действием. Своевременное выявление и устранение причин поможет облегчить симптомы, а также предотвратить развитие осложнений.