Три смерти за две недели: в Киеве снова свирепствует ковид

В столице Украины стремительно растет количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Как сообщил главный санврач Киева Сергей Чумак, в мае в городе было зарегистрировано 266 больных, в июне – 199, а в июле – уже 1 660.

"За две недели августа количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 1 283 человека. В общем, среди больных преобладают дети, за две недели августа заболело 174 ребенка", – рассказал Чумак в интервью ТСН.

Также, по его информации, только за две последние недели в Киеве зарегистрировано три летальных исхода, вызванные осложнениями COVID-19. Всего с начала года от таких осложнений в столице умерло 59 человек.

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Какие штаммы сейчас "гуляют" по Киеву

По словам Чумака, самым распространенным штаммом в столице сейчас является "Омикрон" и его разновидности.

"На прошлой неделе было зафиксировано два случая его подвида – это штамм вируса FLіRT. Его симптомы такие же, как у других штаммов COVID-19 – лихорадка, общая слабость, головная и мышечная боль, насморк, повышение температуры, кашель, потеря вкуса и обоняния", – рассказал главный санврач Киева.

Среди причин вспышки – то, что в Киеве участились воздушные тревоги, поэтому люди вынуждены больше времени проводить в укрытиях, где массовые скопления способствуют распространению инфекции. К тому же киевляне вообще перестали серьезно относиться к коронавирусу, считает Сергей Чумак.

"Люди у нас расслабились и забывают об элементарных вещах – мытье рук после улицы, находятся в местах скопления людей без масок", – сказал он.

Несмотря на это, столичные власти пока не планируют вводить коронавирусные ограничения, в том числе и обязательный масочный режим.

"Защитные маски сейчас, прежде всего, нужны людям, которые почувствовали, что они заболели или имеют подтвержденный диагноз. Чтобы не распространять вирусную инфекцию желательно, чтобы такой больной носил маску, если вынужденно посещает места массового скопления людей – метро, ​​магазин, транспорт", – отмечает Чумак.

Защита и лечение

Основным правилом, как и во времена пандемии, остается универсальный совет: заболел – сиди дома.

"Нужно обратиться к своему семейному врачу и получать адекватное лечение до полного выздоровления. Также очень важна вакцинация. Людям нужно вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелые последствия болезни", – подчеркнул Сергей Чумак.

Напомним, что COVID-19, как и другие острые респираторные вирусные заболевания, нуждается в лечении противовирусными препаратами. В качестве эффективного средства зарекомендовали себя препараты прямого противовирусного действия на основе флавоноидов – биологически активных веществ растительного происхождения, блокирующих размножение в организме РНК-вирусов, в том числе SARS-CoV-2.

Для маленьких пациентов врач может посоветовать противовирусный сироп "Флавовир", который может быть рекомендован для лечения и профилактики ОРВИ, включая COVID-19, у детей с младшего возраста.