Twindemic: мир готовится к двойной пандемии – гриппа и коронавирусной инфекции

Эпидемиологи всего мира предполагают, что март-апрель 2021 года могут быть осложнены возникновением "твиндемии" (twindemic) – всплеском сезонных случаев гриппа или его полноценной эпидемией одновременно с распространением новых штаммов коронавируса. В этой ситуации как никогда актуальным становится поиск препаратов, обладающих многомишеневым действием на вирусы: с механизмами действия, способными угнетать активность размножения вируса в организме. Многолетняя практика (20 лет) применения флавоноидосодержащих препаратов Протефлазид® и Флавовир® в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ говорит о том, что в условиях твиндемии они могут быть эффективными.

ГРУППА РИСКА ДВОЙНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ – ГРИППОМ ПЛЮС COVID-19

"Главной группой риска в случае пандемии являются дети и молодежь", – уверен доктор медицинских наук Джозеф Даффи, главврач клиники St. Joseph’s Health в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Причину доктор называет следующую: здоровые дети и молодежь заболевают COVID-19 относительно редко. Но они же особо "успешно" инфицируются гриппом. На фоне гриппа иммунитет детей и молодых людей крайне ослабляется, резко повышая их риск тяжело заболеть COVID-19. Как видим, эту схему можно считать одним из ответов на изучаемый инфекционистом Лизой Марагакис вопрос, какая инфекция при твиндемии чаще будет первичной. Доктор Даффи уверен, что стартовым в смешанной инфекции будет детский грипп. Впрочем, появившийся в Великобритании штамм коронавируса VUI-202012/01, согласно первым месяцам наблюдений, инфицирует детей гораздо активнее, чем предыдущие штаммы. Однако пока в остальных странах мира распространены именно предыдущие штаммы. И если в марте 2021 года развернется эпидемия гриппа, шансы ребенка им заболеть будут выше, чем шансы заболеть COVID-19.

СИНЕРГИЯ ВИРУСОВ: НОВАЯ ГИПОТЕЗА ЭПИДЕМИОЛОГОВ США

Осенью 2020 года несколько исследователей независимо друг от друга выдвинули гипотезу о том, что тяжелые, и в том числе летальные, случаи COVID-19 являлись двойным заболеванием: микст-инфекцией (коинфекцией) с гриппом. Поскольку большинство респираторных симптомов гриппа неотличимы от таковых у коронавируса, вирусная нагрузка гриппа, наложившаяся на COVID-19, не была специально отслежена. "Иммунной системе труднее бороться с коронавирусом и гриппом одновременно. Вы рискуете получить серьезное повреждение легких, более длительное заболевание, сильные осложнения и даже умереть", – комментирует гипотезу Лиза Марагакис, доктор-инфекционист клиники Университета Джона Хопкинса в Балтиморе штата Мэриленд.

Напомним, что во время пандемии гриппа 1918 года была открыта постоянная синергия некоторых бактерий с вирусом гриппа: прежде всего особого вида стрептококков – пневмококков. А именно пневмококки приспособились к разделению очередности с вирусами гриппа. Вирусная инфекция вызывает первичное респираторное заболевание, и только когда поражаются нижние дыхательные пути, пневмококки получают питательную среду и начинают массово размножаться, вызывая вторичную бактериальную пневмонию. Вероятно, такая пневмония в большинстве случаев и запускала механизмы летального исхода, которые фиксировались как смерти от пандемического гриппа. Есть исследования, свидетельствующие о том, что содействие вирусам, помимо пневмококков, оказывают и другие стрептококки – возбудители острого тонзиллита (ангины), а также стафилококки и туберкулезная микобактерия. Синергия двух вирусов дыхательных путей пока недостаточно изучена. И это не удивительно. Среди инфекционистов сейчас гораздо популярнее обратная гипотеза: об интерференции эпидемических респираторных вирусов, то есть конкурентного вытеснения одного вируса другим. Тем не менее гипотеза о синергии коронавируса SARS-CoV-2 и вирусов гриппа сейчас начала исследоваться инфекционистами США. По утверждению доктора Лизы Марагакис, идет изучение того, какая инфекция в предполагаемой микст-инфекции может чаще оказываться вторичной, а какая облегчит другой инфицирование организма.

Лиза Марагакис: "Мы пока не знаем, увеличивает ли COVID-19 шансы заразиться гриппом или наоборот. Но вы будете более уязвимы с одной из этих инфекций перед другой, вам будет сложнее парировать последующие инфекции".

Первое же, что сделано в рамках подготовки к твиндемии и на Западе, и в Украине: к концу 2020 года налажен выпуск тестов "3 в 1", реагирующих и на коронавирус, и на два актуальных в этом эпидсезоне штамма вируса гриппа. Как сообщает FDA (U.S. Food and Drug Administration), весной 2021 года планируют выпустить еще более универсальные тесты, они будут срабатывать на 4 актуальных штамма гриппа и на новые штаммы коронавируса, о появлении которых заявлено в декабре 2020-го.

На фоне возможной эпидемии гриппа оптимальным вариантом обезопасить себя и детей от твиндемии станет прием в целях профилактики противовирусных препаратов прямого действия на вирусы (доказанная способность действующего вещества влиять на одну или несколько мишеней вируса, к примеру на белковые соединения, помогающие вирусу размножаться). Среди разработанных и производимых в Украине препаратов прямого действия для дошкольников есть сироп Флавовир®, для взрослых и школьников – капли Протефлазид®. Оба содержат активное действующее вещество – жидкий экстракт протефлазид, который выделен из природных флавоноидов и способен эффективно снижать вирусную нагрузку, блокируя механизм репликации (размножения) различных вирусов – возбудителей гриппа и ОРВИ.

Флавоноиды, входящие в состав активного действующего вещества протефлазид, подавляют вирусоспецифические ферменты. В итоге эти препараты угнетают репликацию вирусов ОРВИ и гриппа, защищают от их воспроизводства клетки слизистых оболочек дыхательных путей, нормализуют показатели местного иммунитета. Прием указанных препаратов наиболее эффективен в первые часы после инфицирования для исключения максимальной вирусной нагрузки на организм человека. Они снижают скорость копирования патогена (в том числе двух вирусов одновременно), давая возможность иммунной системе наработать защитные иммуноглобулины и справиться с вирусной нагрузкой. Ведь у всех вирусов есть только один из двух вирусных белков размножения – это ДНК- и РНК-полимераза. Именно на них влияют природные флавоноиды, угнетая их синтез. Последствием такой блокады является неактивный вирус, который не способен воспроизвести свое потомство. Поэтому чем раньше будет начато лечение, тем меньшее количество вирусных копий успеет образоваться. Поскольку речь идет о бессимптомном периоде, определить состояние которого затруднительно, во время эпидемий и пандемий следует ежедневно принимать подобные препараты для профилактики.

Состав действующего вещества протефлазид: флавоноиды апигенин, лютеолин и трицин. Имеют широкий спектр противовирусной активности. Согласно опубликованным исследованиям, они: - Подавляют репликацию ДНК- и РНК-вирусов путем воздействия на ряд "мишеней" – вирусоспецифических ферментов ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3CL-протеазы. - Препятствуют проникновению вируса в клетки эпителия. - Блокируют размножение вируса внутри клетки, чем защищают клетки организма от окислительного стресса и воспаления, уменьшая вероятность возникновения острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма.

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