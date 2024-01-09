Ведущие врачи и ученые представили взгляд на критерии выбора противовирусного препарата

ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" выпустил третий номер научно-практического профессионального медицинского журнала "ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА".

Это издание создано преимущественно для специалистов первичного звена медицинской помощи – семейных врачей. Ведь современный научный и практический взгляд на миссию системы здравоохранения концентрируется исключительно на важной роли именно семейной медицины в деле сохранения здоровья человека, продолжительности и качества жизни.

Учредители позиционируют издание как базу знаний и платформу обмена опытом для врачей, которые не только лечат болезни, но и заботятся о том, чтобы предупреждать заболевание и их хронизацию.

Видео дня

Члены Редакционного Совета и редакционной Коллегии, ведущие авторы журнала - авторитетные специалисты медицинской отрасли Украины, - убеждены, что отечественная медицина должна сделать акцент на превентивных практиках, направленных на улучшение и расширение резервов организма ради продления полноценной и качественной жизни конкретного человека.

В третьем номере журнала сделан акцент на сезонной тематике – авторы представили широкий спектр взглядов на проблематику заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе и Ковид-19.

В частности, заслуживает внимания основательный научный анализ всего спектра отечественных противовирусных препаратов в разрезе их эффективности и безопасности: " ОРВИ: выбор этиотропной терапии для амбулаторных больных ".

Журнал не требует подписки и свободен для доступа медицинского сообщества. Ознакомиться с содержанием журнала, архивными номерами, предложить новую тему, отправить собственную статью или высказать свое профессиональное мнение о содержании опубликованных материалов можно на официальном сайте журнала www.preventmed.com.ua

В настоящее время готовится к выходу очередной номер журнала "Превентивная медицина: теория и практика", основанный на материалах Конференции "Инфекционные болезни современности: этиология, эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика, биобезопасность".