Вирусы весной: отступает ли болезнь?

С приходом весны количество заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) действительно снижается. Но насморк и кашель могут заставить слечь в постель даже тогда, когда столбик термометра поднимается. Итак, какие вирусы опасны весной?

Почему вирусы циркулируют сезонно?

В холодное время года действительно больше заболевают вирусными инфекциями. Этому содействуют сразу несколько факторов:

- из-за охлаждения тела снижается сопротивление организма инфекциям;

- люди больше времени проводят в замкнутом пространстве, что повышает вероятность заражения;

- снижение абсолютной влажности воздуха и температуры способствует заболеваемости, поскольку вирусы хорошо выживают в сухом и холодном воздухе.

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Однако, несмотря на эти факторы, весной некоторые ОРВИ остаются активными, а другие даже становятся более распространенными, что также объясняется конкуренцией вирусов. Одни вирусы довольно успешно вытесняют другие. Например, исследования демонстрируют, что при эпидемии гриппа возможность заболеть распространенным среди всех возрастных категорий риновирусом на 70% ниже, чем при заражении другими вирусами. Риновирус плохо "уживается" с вирусом гриппа, поэтому одновременное заражение этими двумя патогенами крайне маловероятно.

Вирусы, которые более активны весной

Итак, распространение вирусов может отличаться и предопределяться такими факторами, как, например, погода и пандемические ограничения. Весной активными остаются вирусы без оболочки, которые циркулируют в течение года. Прежде всего это риновирусы, которые приходят на смену гриппа, и аденовирусы. Более активными становятся вирусы парагриппа.

Определить, какой именно вирус вызвал заражение, можно по характерным симптомам.

Риновирус чаще всего поражает носоглотку, поэтому вызывает:

- заложенность носа, сильный насморк;

- сухой кашель и неприятные ощущения в горле;

- слезоточивость и сильное чиханье.

Аденовирус большей частью характеризуется такими симптомами:

- насморк и заложенность носа;

- першение в горле;

- могут поражаться небные миндалины;

- возможны такие осложнения, как отит, бронхит и гайморит;

- иногда аденовирус поражает кишечник.

Парагрипп определяется по таким симптомам:

- заложенность носа и выделения из него;

- лающий кашель, осиплость голоса, боль и першение в горле;

- повышение температуры тела.

Итак, вирусы распространены большую часть года, а на смену зимним патогенам приходят другие. Также, хотя COVID-19 и является "наиболее молодым" пандемическим вирусом, он остается активным большую часть года.

Лечение вирусных респираторных инфекций предусматривает не только предотвращение симптомов, но и прием препаратов прямого действия. Такие лечебные средства могут подавлять размножение вирусов в организме, предотвращая осложнения и позволяя переболеть в более легкой форме.

Препараты прямого действия на основе действующего вещества протефлазид влияют на вирусоспецифические ферменты и ДНК-, и РНК-вирусов. Поэтому их прием можно начинать при первых симптомах инфекции, не ожидая определения возбудителя. Одним из таких препаратов является детский сироп "Флавовир", который подавляет размножение вируса в организме, вместе с тем поддерживая выработку собственного интерферона. Препарат изготовлен из природних компонентов, поэтому врачам его можно рекомендовать для приема даже новорожденным. Своевременно начатый прием противовирусных средств поможет избежать большинства осложнений респираторных заболеваний.