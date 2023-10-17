Возвращение сезонных вирусов: как защищаться в укрытиях и местах скопления людей

С наступлением холодов мы все больше времени проводим в помещении, где закрыты окна и сухой воздух. Как бы ни хотелось, но избежать тесного контакта с другими людьми не получится. В этом сезоне риск подхватить вирус гриппа или COVID-19 еще больше вырастет из-за появления в нашей жизни воздушных тревог – когда большое количество людей вынуждено определенное время проводить в замкнутом и порой плохо вентилируемом пространстве.

Целый год вирусы никуда не исчезают. Простуда, ОРВИ, грипп и COVID-19 имеют тенденцию активизироваться в холодное время года. Это объясняется тем, что низкая температура и влажность способствуют перемещению патогенов, способных буквально парить в воздухе. В плохо вентилируемых общественных местах (в классе, кабинете) вирусы могут перемещаться часами, пока их не вдохнут или не глотнут. Кроме того, сухой воздух пересушивает слизистые, что открывает свободный проход для попадания вируса в организм (когда есть слизь, она задерживает патогены). Когда мы вдыхаем холодный воздух, сосуды сужаются – это мешает белым кровяным клеткам, главным борцам с микробами, достигать слизистых и выполнять свои функции. Через короткие световые дни и дефицит солнца наши организмы недополучают витамин D, который укрепляет иммунную систему. К тому же, в холодное время года люди чаще находятся в помещении и общаются с другими людьми, которые могут быть носителями патогенов. Плохая вентиляция и тесное личное пространство оказывают существенное влияние на передачу вирусных заболеваний.

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Как защититься от вирусов в местах скопления людей?

Конечно, логичным ответом на этот вопрос будет минимизация или избегание посещения таких мест. Однако, как показала пандемия коронавируса, находиться все время в изоляции невозможно. Поэтому лучше защититься от вирусов и жить полноценной жизнью, ведь учебные заведения, работу, общественный транспорт, магазины никто не отменял. Следовательно, нужно уберечь себя и своих близких от вирусных болезней:

Сделать прививку. Ежегодная вакцинация от гриппа – это лучший способ избежать болезни или облегчить ее последствия. Лучшее время – октябрь. Особенно рекомендована прививка детям, беременным, лицам возраста 65+, тем, кто имеет хронические заболевания или работает с людьми (медики, продавцы, военные, учителя и т.д.).

Ежегодная вакцинация от гриппа – это лучший способ избежать болезни или облегчить ее последствия. Лучшее время – октябрь. Особенно рекомендована прививка детям, беременным, лицам возраста 65+, тем, кто имеет хронические заболевания или работает с людьми (медики, продавцы, военные, учителя и т.д.). Соблюдать гигиену. Мыть регулярно руки, не касаться руками лица, не тереть глаза и нос. Очищать нос бумажными салфетками. Чхать в сгиб локтя или бумажный платок. Если рядом негде помыть руки, нужно воспользоваться антисептиком.

Принимать противовирусные препараты для профилактики гриппа и простуды. ВОЗ рекомендует использовать неспецифические средства профилактики гриппа и ОРВИ в качестве вспомогательных препаратов для поддержания и укрепления иммунитета. Это могут быть противовирусные препараты на растительной основе, поскольку они хорошо подойдут как для детей, так и для взрослых, помогут избежать и сократить течение заболевания.

Иметь запас. Всегда иметь с собой влажные салфетки (можно на спиртовой основе), бумажные салфетки и антисептик. Это позволит держать в (относительной) чистоте руки и личные предметы. Сделайте такой запас для ребенка и объясните, как и зачем пользоваться.

Всегда иметь с собой влажные салфетки (можно на спиртовой основе), бумажные салфетки и антисептик. Это позволит держать в (относительной) чистоте руки и личные предметы. Сделайте такой запас для ребенка и объясните, как и зачем пользоваться. Предпочитать места с усиленной вентиляцией. Воздушный поток не позволяет патогенам задерживаться на месте или оседать на поверхностях предметов, что уменьшает вероятность их попадания в организм. Открытые окна, двери, небольшие сквозняки, вентиляторы, кондиционеры прекрасно способствуют циркуляции воздуха в помещениях.

Воздушный поток не позволяет патогенам задерживаться на месте или оседать на поверхностях предметов, что уменьшает вероятность их попадания в организм. Открытые окна, двери, небольшие сквозняки, вентиляторы, кондиционеры прекрасно способствуют циркуляции воздуха в помещениях. Избегать контакта с больным. Вирусные заболевания очень заразны. Поэтому если рядом оказался человек с явными признаками недомогания (насморк, кашель, чихание, воспаленные глаза) не стесняйтесь отойти от него подальше. Дистанцирование обезопасит от заражения вирусом.

Если вы сами заболели и нужно, например, спуститься в бомбоубежище, то:

обязательно наденьте маску – так ограничивается распространение вирусов и минимизируется заражение других людей;

старайтесь держаться на расстоянии от других;

не прикасайтесь к предметам общего пользования без необходимости;

держитесь мест усиленной вентиляции, проходов, тех, где "гуляет" воздух.

Спрятаться от вирусов невозможно. Зато избежать заболевания гриппом или ОРВИ вполне реально, даже если приходится ежедневно рисковать. Элементарные вещи спасут ваше здоровье и жизнь.