Вся правда о противовирусных препаратах

Лечение острых респираторных вирусных инфекций является наиболее обсуждаемой темой не только во врачебной среде, но и среди болеющих ими обывателей. Что лучше, какие препараты действительно помогают, а какие не нужно применять, а если просто вакцинироваться, а может просто ничего не предпринимать и пускай иммунная система сама разбирается – вокруг этих и других вопросом ведутся жаркие дискуссии на интернет-форумах.

Большинство апеллирует к доказательной медицине, не до конца понимая ее значение. В этой статье мы разберемся, почему такая ситуация возникла в отношении противовирусных препаратов и как она соотносится с реальной картиной.

Нужно сказать, что такая ситуация наблюдается не только в отношении противовирусных препаратов: околонаучное интернет-сообщество активно подвергает рецензированию лечение многих других заболеваний. А все потому, что современная терапия болезней требует следования протоколам, созданным на основе данных клинических исследований. И не каких-нибудь, а многоцентровых двойных слепых сравнительных или плацебо-контролируемых, где можно оценить их эффективность и безопасность.

Если не вдаваться в подробности и мудрёные термины, которыми оперируют специалисты, то такие исследования проводятся одновременно в нескольких крупных клиниках с участием большого числа пациентов, разделенных на две группы, одна из которых принимает изучаемый препарат, а вторая – препарат сравнения или плацебо-препарат (пустышку).

О том, какие пациенты каким препаратом лечатся, не известно исследователям (поэтому эти исследования "слепые"), чтобы исключить субъективность оценки такого лечения. Нужно ли говорить, что в реальной жизни такие исследования длятся годами, а их результаты не всегда являются окончательным вердиктом, так как возможно выявление новых свойств исследуемых препаратов, которые могут послужить добрую службу в борьбе с заболеваниями, а значит, нужно исследовать дальше. Вот и получается, что данные, которыми оперировали несколько лет назад и на основании которых выдвигались "авторитетные мнения и суждения", на сегодняшний день могут быть устаревшими.

Противовирусные препараты также попали в перечень средств, которые общественное мнение упрекает в недостаточной доказанности. Почему возникла такая ситуация? С одной стороны, мы склонны верить любым авторитетам, которые могут не быть специалистами в области вирусологии и не практиковать в лечении вирусных заболеваний.

Во-вторых, к самим вирусным заболеваниям достаточно большая часть общества относится скептически (те же ковид-диссиденты), не считая их чем-то серьезным и не требующим лечения.

И в третьих, у нас до сих пор распространена практика самолечения, которая облегчается доступностью в аптеках препаратов, которые за рубежом не купишь без рецепта от врача. Поэтому стало модным иметь свое мнение по многим человеческим хворям и способам их лечения, а рекомендации врача перепроверять на интернет-форумах.

К чему приводит такая ситуация?

К тому, что человек сам о том не подозревая, повышает собственный риск тяжелого течения вирусного заболевания и развития многочисленных осложнений, которые не просто требуют назначения антибиотиков, но и несут угрозу формирования других, более серьезных заболеваний.

Пришло время изменить свое отношение к вирусам

Медицинская наука не стоит на месте, и сегодня все чаще говорят о том, что вирусами их влиянию на человеческий организм до сих пор уделялось мало значения. По аналогии с бактериями, которые еще сто с лишним лет назад не считались проблемой, сегодня никто не рискнёт оставить бактериальное заболевание без антимикробных средств. То же самое нас ожидает и в отношении вирусов, для которых наступает звездный час.

Сегодня доказано, что вирусы вызывают онкологические заболевания, поражают печень, сердце, головной мозг, способны запускать аллергические и аутоиммунные процессы. Для многих заболеваний, причины которых еще до недавна были "не выяснены", сегодня активно обсуждается вирусный фактор. Все это говорит о том, что рано или поздно вопрос назначения направленного против вируса препарата станет ребром. Вот только будем ли мы готовы принять этот факт или будем традиционно по старинке подвергать сомнениям очевидные вещи?

Почему на вирусы так сложно влиять?

Основная причина кроется в их изменчивости. Как известно, предпринимались попытки повлиять на вирус в отношении гриппа. А что с остальными представителями семейства ОРВИ? Традиционно методы их лечения ограничиваются постельным режимом и обильным теплым питьем. И только при присоединении бактериальных осложнений начинается этиотропное лечение. А можно и не ждать, пока на смену вирусам придут бактерии, и начинать действовать уже с первых часов появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

С чего начать?

Конечно же с изменения представлений о лечении острых респираторных вирусных инфекций и перехода от практики самолечения к лечению под врачебным наблюдением. Особо сомневающимся во врачах стоит заранее найти специалиста, чтобы не менять его в процессе лечения.

Стоит ли доверять современным противовирусным препаратам?

Однозначно, да. Сегодня многие лекарственные средства прошли доклические (изучение специфического действия на конкретные вирусы) и клинические исследования, в которых их эффективность и безопасность получила международное одобрение. Взять, к примеру, прямые противовирусные препараты, содержащие активное (действующее) вещество – жидкий экстракт протефлазид. Их не обошла стороной истерия по недостаточно доказанной эффективности. Между тем, на счету у этих противовирусных средств годы использования в лечении ОРВИ, множество проведенных клинических исследований, в том числе и за рубежом. Так, совсем недавно противовирусный препарат с активным (действующим) веществом протефлазид получил подтверждение своей эффективности в отношении коронавируса. Ввиду того, что коронавирус SARSСoV-2 является РНК-содержащим вирусом, логично было бы предположить, что действующее вещество, антивирусное влияние которого на фермент РНК-полимеразы давно изучено, активно и в отношении нового вируса. Это предположение и было успешно доказано рядом исследований специфического противовирусного действия на коронавирусы (в том числе коронавирус SARSСoV-2 вызывающий заболевание COVID-19) в Германии, Испании и США за период пандемии 2020 года.

И напоследок, хотелось бы отметить, что вопрос, который беспокоит всех приверженцев доказательной медицины: какие препараты имеют достаточную доказательную базу, чтобы быть эффективными при вирусных инфекциях? Есть ли молекула-панацея от всех вирусных бед? Если серьезно, все противовирусные препараты, которые прошли национальную процедуру регистрации, получили регистрационное свидетельство на право реализации в аптеках.

Человечество с давних времен привыкло не заботиться о своем здоровье, не уделять должного внимания укладу своей жизни и его влиянию на здоровье, а при возникновении проблем ожидает от медицины чуда в виде волшебной таблетки. И парадокс: когда врач назначает препарат, который имеет официальную регистрацию в Украине с показанием, как препарат прямого противовирусного действия на вирусы ОРВИ, пациент начинает сомневаться в компетенции специалиста, подозревает его в корыстных мотивах вместо того, чтобы просто пролечиться. Проблема, наверное, заключается не в вирусах и не в препаратах против них, а в нас самих.

Лариса Кузнецова,

доктор медицинских наук, профессор,

заведующая кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО им. П.Л. Шупика

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