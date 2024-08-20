FDA предупреждает об опасности неодобренных препаратов для похудения

В погоне за стройностью и активной борьбой с лишними килограммами люди все чаще принимают слишком большие дозы комбинированного семаглутида. Агентство FDA уже выпустило предупреждение об этом, поскольку комбинированный семаглутид не одобрен FDA и продается без рецепта.

Эксперты рекомендуют использовать комбинированную версию лекарства лишь в случае медицинской необходимости или по назначению врача.

Видео дня

Чрезмерно большие дозы препарата приводят к тошноте, рвоте, боли в животе и обморочным состояниям. Одобренные версии семаглутида Ozempic и Wegovy доступны в виде предварительно заполненных ручек с готовой еженедельной дозой. Комбинированный семаглутид выпускается в флаконах, что требует от пациентов предварительно отмерять и набирать лекарство из флакона перед тем, как самостоятельно сделать инъекцию.

Без гарантий безопасности: ошибки в дозировке

По данным заявления FDA,передозировки возникли из-за того, что пациенты допускали ошибки при измерении дозы, а медицинские работники неверно рассчитывали дозировку. По мнению экспертов, незнание процесса набора лекарства из флакона в шприц в сочетании с путаницей между различными единицами измерения могло привести к ошибкам в дозировке:

"Согласно отчетам о побочных эффектах, многие из пациентов, которым были введены флаконы с составным семаглутидом, не имели опыта самостоятельных инъекций", - заявили в FDA.

Что такое комбинированный семаглутид?

Семаглутид относится к классу лекарств, известных как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). В дополнение к рецептурным препаратам Wegovy и Ozempic, FDA также одобрило Rybelus - таблетку для приема внутрь, которая также доступна лишь по рецепту.

Известно, что данные препараты очень востребованы во всем мире, поэтому их часто не хватает на рынке. Исходя из этого, медицинские учреждения предлагают комбинированные препараты для восполнения этого пробела. Такие препараты могут содержать дополнительные ингредиенты. Обычно их предлагают медицинские спа-салоны, клиники оздоровления и снижения веса, а также аптеки.

"Комбинированные препараты могут быть полезны для людей, у которых аллергия на определенные ингредиенты в коммерческом продукте. А также для тех, кому нужна определенная доза или лекарственная форма, недоступная в продаже", - отмечает директор по аптечному контенту GoodRx Алисса Биллингсли.

Учреждения, которые предлагают комбинированные препараты, должны соблюдать государственные и федеральные правила, которые требуют, чтобы эти препараты назначались лицензированным поставщиком медицинских услуг. Контролирующие органы также строго запрещают производителям препаратов вводить в заблуждение пациентов, утверждая что их продукция одобрена FDA.

"Комбинированные препараты не имеют тех же гарантий безопасности, качества и эффективности, что и одобренные FDA препараты", - утверждает доктор медицины, эндокринолог и специалист по лечению ожирения Прия Джайсингхани.

Комбинированный семаглутид: проблемы безопасности

Как заявляет FDA, передозировки возникают по разным причинам, например, из-за того, что требования к упаковке и дозировке комбинированных препаратов на основе семаглутида часто отличаются от требований к упаковке и дозировке препаратов, одобренных агентством.

В некоторых случаях поставщики медицинских услуг неправильно рассчитывают предполагаемую дозу при переводе миллиграммов в миллилитры. Агентство сослалось на одного поставщика, который прописал 20 единиц вместо 2 единиц, в результате чего трое пациентов приняли в 10 раз больше предполагаемой дозы.

В других случаях пациенты просто не знают, сколько им следует принимать. Один пациент, который ознакомился с инструкциями по дозировке в Интернете, в конечном итоге принял дозу в пять раз больше предполагаемой, - сообщает агентство.

"Проблема заключается в том, что людей не обучают правильному отмериванию дозы из флакона, поэтому они по ошибке вводят гораздо большее количество препарата", - говорит Биллингсли.

Другой активный ингредиент

Еще одна важная проблема с комбинированными препаратами для контроля веса заключается в том, что они не всегда содержат тот же активный ингредиент, что и одобренные FDA версии.

В мае FDA выпустило предупреждение, в котором говорилось, что некоторые составные продукты семаглутида содержат солевые формулы, такие как семаглутид натрия и семаглутид ацетат. По данным агентства, эти формулы не показали себя безопасными или эффективными.

"Плохая практика приготовления смесей также может привести к серьезным проблемам с качеством лекарств, включая загрязнение", - отмечает Джайсингхани.

Учитывая факторы риска, эксперты рекомендуют применять комбинированный семаглутид лишь в случае медицинской необходимости и по рекомендации врача.

Если вы получаете флакон со шприцами, подъязычными каплями, назальным спреем или растворимыми таблетками, есть большая вероятность, что лекарство приготовлено по рецепту.

После приема комбинированного семаглутида будьте внимательны к побочным эффектам, таким как тошнота, рвота или боль в животе. Если вы подозреваете, что симптомы связаны с использованием данного лекарства, эксперты рекомендуют немедленно обратиться к врачу.