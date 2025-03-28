Мастикозин: натурально, модно, бессмысленно? Разбираемся без фанатизма

Когда маркетинг вкуснее доказательств: правда о Мастикозине.

Давайте разберёмся честно: где правда, а где миф

Вы заходите в аптеку, смотрите на яркую упаковку с надписью:

Натуральное средство

Помогает в эрадикации Helicobacter pylori

Секрет здоровья древних греков

И всё это — за 354 гривен.

Видео дня

Если вы хотите действительно вылечить инфекцию, а не тратить деньги на "волшебную пыль", давайте разложим всё по фактам.

Что такое Мастикозин?

Мастикозин — это БАД, то есть биологически активная добавка.

Не лекарство. Не препарат с доказанной эффективностью. Не входит в схемы лечения ни в одной стране мира.

БАДы не обязаны проходить клинические испытания. Производитель отвечает за безопасность (на базовом уровне), но не за то, работает ли продукт вообще. Так что "помогает при H. pylori" — это рекламный слоган, а не медицинский факт.

Мастика: древнегреческий секрет или маркетинговый трюк?

Главный компонент Мастикозина — мастика Хиос, смола дерева Pistacia lentiscus. В 1998 году вышло небольшое исследование, где показали, что мастика может в пробирке (in vitro) подавлять рост H. pylori:

Но:

Участников было очень мало

Контрольной группы не было

Эффект был слабый и недолгий

Исследование не повторялось

В реальной жизни (внутри человека) мастика работает иначе, чем в лаборатории

С тех пор — ни одного масштабного, качественного клинического исследования, подтверждающего эффективность мастики в лечении H. pylori, не было.

Что говорят международные рекомендации?

Настоящее лечение H. pylori основано на четких научных протоколах.

И вот что они рекомендуют:

Комбинация антибиотиков

Ингибиторы протонной помпы (омепразол, эзомепразол и др.)

Иногда — препараты висмута и пробиотики

Мастика? Мастикозин? — не упоминаются вообще. Ни в одном протоколе, ни в одной схеме.

А кто вообще производит Мастикозин?

Знакомьтесь — компания "Behealth".

На сайте всё звучит эффектно:

"Разработка, производство и реализация натуральных средств".

"От сырья до дизайна упаковки — полный цикл".

"Продукция способствует лечению и снижает риски заболеваний".

Серьёзно, звучит почти как слоган Marvel, только вместо супергероев — капсулы с травами. Но вот проблема:

где клинические исследования?

где реальные данные, подтверждающие лечение H. pylori?

Ответ: их нет.

БИХЕЛС — это компания, которая выпускает БАДы, а не лекарства. И акцент у них, судя по сайту, на "натуральность", "сбор компонентов" и "дизайн упаковки". Что ж, дизайн действительно приятный. Только от H. pylori это не спасает.

А вреден ли Мастикозин?

Вероятнее всего — нет. Если воспринимать его как мягкое средство, которое "успокаивает желудок", как мята или ромашка — ничего страшного. Но беда в другом: многие заменяют им настоящее лечение, и вот это уже опасно.

H. pylori — это не просто "бактерия":

вызывает гастрит

может привести к язве

при хроническом воспалении увеличивает риск рака желудка

Заменить антибиотики на травяные капсулы — это как вместо пуховика в мороз надеть плакат с надписью "мне тепло".

Что делать, если нашли H. pylori?

Обратиться к гастроэнтерологу Пройти нужные тесты (дыхательный, ФГДС) Получить официальную схему с антибиотиками и ИПП Пройти лечение до конца Если хочется чего-то "натурального" — мята, ромашка и мёд подойдут. Но только после терапии, а не вместо.

Подытожим — как есть

Мастикозин — это:

Не лекарство Не входит в научные рекомендации Не лечит H. pylori Не может заменить терапию

Он может: