Мастикозин: натурально, модно, бессмысленно? Разбираемся без фанатизма
Когда маркетинг вкуснее доказательств: правда о Мастикозине.
Давайте разберёмся честно: где правда, а где миф
Вы заходите в аптеку, смотрите на яркую упаковку с надписью:
- Натуральное средство
- Помогает в эрадикации Helicobacter pylori
- Секрет здоровья древних греков
- И всё это — за 354 гривен.
Если вы хотите действительно вылечить инфекцию, а не тратить деньги на "волшебную пыль", давайте разложим всё по фактам.
Что такое Мастикозин?
Мастикозин — это БАД, то есть биологически активная добавка.
- Не лекарство.
- Не препарат с доказанной эффективностью.
- Не входит в схемы лечения ни в одной стране мира.
БАДы не обязаны проходить клинические испытания. Производитель отвечает за безопасность (на базовом уровне), но не за то, работает ли продукт вообще. Так что "помогает при H. pylori" — это рекламный слоган, а не медицинский факт.
Мастика: древнегреческий секрет или маркетинговый трюк?
Главный компонент Мастикозина — мастика Хиос, смола дерева Pistacia lentiscus. В 1998 году вышло небольшое исследование, где показали, что мастика может в пробирке (in vitro) подавлять рост H. pylori:
Но:
- Участников было очень мало
- Контрольной группы не было
- Эффект был слабый и недолгий
- Исследование не повторялось
- В реальной жизни (внутри человека) мастика работает иначе, чем в лаборатории
С тех пор — ни одного масштабного, качественного клинического исследования, подтверждающего эффективность мастики в лечении H. pylori, не было.
Что говорят международные рекомендации?
Настоящее лечение H. pylori основано на четких научных протоколах.
И вот что они рекомендуют:
- Комбинация антибиотиков
- Ингибиторы протонной помпы (омепразол, эзомепразол и др.)
- Иногда — препараты висмута и пробиотики
Мастика? Мастикозин? — не упоминаются вообще. Ни в одном протоколе, ни в одной схеме.
А кто вообще производит Мастикозин?
Знакомьтесь — компания "Behealth".
На сайте всё звучит эффектно:
- "Разработка, производство и реализация натуральных средств".
- "От сырья до дизайна упаковки — полный цикл".
- "Продукция способствует лечению и снижает риски заболеваний".
Серьёзно, звучит почти как слоган Marvel, только вместо супергероев — капсулы с травами. Но вот проблема:
- где клинические исследования?
- где реальные данные, подтверждающие лечение H. pylori?
Ответ: их нет.
БИХЕЛС — это компания, которая выпускает БАДы, а не лекарства. И акцент у них, судя по сайту, на "натуральность", "сбор компонентов" и "дизайн упаковки". Что ж, дизайн действительно приятный. Только от H. pylori это не спасает.
А вреден ли Мастикозин?
Вероятнее всего — нет. Если воспринимать его как мягкое средство, которое "успокаивает желудок", как мята или ромашка — ничего страшного. Но беда в другом: многие заменяют им настоящее лечение, и вот это уже опасно.
H. pylori — это не просто "бактерия":
- вызывает гастрит
- может привести к язве
- при хроническом воспалении увеличивает риск рака желудка
Заменить антибиотики на травяные капсулы — это как вместо пуховика в мороз надеть плакат с надписью "мне тепло".
Что делать, если нашли H. pylori?
- Обратиться к гастроэнтерологу
- Пройти нужные тесты (дыхательный, ФГДС)
- Получить официальную схему с антибиотиками и ИПП
- Пройти лечение до конца
- Если хочется чего-то "натурального" — мята, ромашка и мёд подойдут. Но только после терапии, а не вместо.
Подытожим — как есть
Мастикозин — это:
- Не лекарство
- Не входит в научные рекомендации
- Не лечит H. pylori
- Не может заменить терапию
Он может:
- Чуть-чуть успокоить желудок
- Дать иллюзию заботы о себе
- Быть частью маркетинга, а не медицины