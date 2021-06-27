Названы 8 самых опасных продуктов во время жары

Летом особенно важно соблюдать норм безопасности при обращении с продуктами питания, ведь именно на этот период приходится большинство отравлений. Так, при высоких температурах размножение бактерий и других микробов упрощается.

При этом, по данным Организации потребителей и пользователей (OCU, Испания), более половины отравлений вызывает пища, приготовленная в домашних условиях, пишет La Vanguardia. Издание назвало продукты, которые наиболее опасны летом.

Котлеты

Котлеты, как и любые другие блюда из фарша, необходимо доставать из холодильника непосредственно перед употреблением. Фарш гораздо опасней, чем цельный кусок мяса, поскольку может состоять из разных видов мяса и большая площадь в нем доступна для заражения. Для уничтожения кишечной палочки, которая часто встречается в фарше, нужно, чтобы в процессе приготовления температура внутри котлеты превышала 70 градусов.

Котлеты следует доставать из холодильника непосредственно перед употреблением. Источник: Unsplash

Майонез и другие соусы из яиц

Блюда с добавлением майонеза следует доставать из холодильника строго перед подачей, а недоеденное выбросить максимум через 24 часа. Также нужно быть осторожными с омлетом и другими блюдами из яиц: они должны быть полностью приготовлены, а от яиц всмятку желательно отказаться.

Блюда с майонезом следует доставать из холодильника строго перед подачей. Источник: Unsplash

Устрицы и другие морепродукты

Отравления морепродуктами наиболее опасны. Все дело в бактериях с Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые у здоровых людей в лучшем случае могут вызывать расстройство и рвоту, но при заболеваниях, связанных с иммунной системой, представляют чрезвычайную опасность. В частности, Vibrio vulnificus способна попадать в кровь и вызывать смертельные инфекции.

Поэтому морепродукты следует есть в заведении, соблюдающем все санитарные нормы. Категорически не рекомендуется собирать их самостоятельно или покупать у браконьеров, а есть их следует лишь полностью приготовленными. Особенно опасна маринованная рыба, например, лосось или анчоусы в рассоле: если их не заморозили на несколько дней, в них могут быть круглые черви. Что касается бактерий, появившихся до замораживания, низкие температуры не помогут.

Отравления морепродуктами наиболее опасны. Источник: Unsplash

Картофель

Жареный, печеный, вареный картофель и картофель в мундире нельзя оставлять вне холодильника надолго. В нем может содержаться бактерия, схожая с вызывающими ботулизм. При комнатной температуре складываются благоприятные условия для размножения спор, а токсины вырабатываются именно в этот момент.

Картофель нельзя оставлять вне холодильника надолго. Источник: Unsplash

Курица

Курица – один из опаснейших видов мяса, поскольку содержит большое количество воды и жира. Кроме того, при готовке ее часто трогают руками, что увеличивает шансы на заражение, например, сальмонеллой и листериями.

Чтобы избежать инфицирования, не ополаскивайте курицу перед приготовлением, работайте с ней тщательно вымытыми руками или в перчатках; старайтесь приготовить мясо полностью и обязательно храните в холодильнике. От курицы в панировке желательно отказаться.

Курица – один из опаснейших видов мяса. Источник: Unsplash

Остатки еды

Хранение остатков еды при температуре от +4 до +60 градусов способствует размножению бактерий. Если более четырех часов в сумме продукт находился вне холодильника, особенно днем, лучше его следует выбросить.

Хранение остатков еды при температуре от +4 до +60 градусов способствует размножению бактерий. Источник: Unsplash

Свежие овощи

Все овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промывать. Особенно опасными могут быть зеленые салаты, которые содержат много воды. Так, на сырых листьях салата и шпината обычно встречается норовирус, который живет около 4-5 дней и может заражать человека при употреблении в пищу. Поэтому очень важно хорошо промывать листья.

Желательно вымочить их в воде с несколькими каплями пищевого моющего средства. То же касается овощей, которые следует чистить, поскольку любой патоген может с кожуры попасть внутрь.

Все овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промывать. Источник: Unsplash

Дыни и арбузы

Арбузы и дыни также могут быть заражены, поскольку вода, которой их поливают и которая попадает на их корку, не всегда бывает достаточно чистой: в результате любые патогены могут попасть внутрь во время разрезания. Поэтому следует тщательно мыть арбузы и дыни перед этим.

По этой же причине не рекомендуется покупать их и все другие фрукты уже разрезанными, особенно в уличных палатках. Держать при комнатной температуре их больше двух часов не следует, а при температуре выше +25 – больше одного часа.

Не рекомендуется покупать разрезанные арбузы, дыни и другие фрукты. Источник: Unsplash

В целом эксперты не рекомендуют в любое время года есть мясо, рыбу, морепродукты и яйца в свежем виде или приготовленными, если они находились при комнатной температуре более четырех часов. В холодильнике желательно поддерживать температуру ниже +4 градусов, а готовые блюда хранить либо при очень высоких температурах (выше +60), либо быстро охлаждать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог из США назвала лучший способ мыть фрукты и овощи. Мыло и другие моющие средства использовать для этих целей не рекомендуется.

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