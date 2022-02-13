Глаз человека может указать на высокий риск смерти: что заметили ученые

Австралийские ученые связали "возрастной разрыв" сетчатки глаза с повышенным риском умереть. Исследователи предположили, что в будущем сканирование глаз можно будет использовать для расчета вероятности смерти.

Эксперты проанализировали снимки сетчатки, сделанные у 36 000 британцев, и обнаружили, что те, у кого сетчатка старше их биологического возраста, подвергаются повышенному риску смерти. Исследование опубликовано в Британском журнале офтальмологии.

Каждый год разрыва между возрастом сетчатки глаза человека и его биологическим возрастом был связан с 2-процентным увеличением риска смерти.

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Разрыв — это разница между хронологическим возрастом человека и предполагаемым биологическим возрастом его сетчатки. Он может быть рассчитан программой, которая анализирует снимки глазного дна, внутренней задней поверхности глаза.

По словам австралийских экспертов, которые отслеживали добровольцев в течение 11 лет, у людей с разрывом в десять лет вероятность умереть была на 67% выше.

Значительные возрастные изменения сетчатки были связаны с 49-67-процентным повышением риска смерти от болезней сердца или рака.

Доктор Лиза Чжуотин Чжу, один из авторов исследования, сказала: "Эти результаты показывают, что возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения. Визуализация сетчатки содержит информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваниях почек".

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