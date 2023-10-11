Баланс гормонов в женском организме

Основными женскими половыми гормонами являются эстрогены и прогестерон.​ Эстрогены включают в себя несколько гормонов, таких как эстрадиол, эстрон и эстриол. Эти гормоны играют важную роль в развитии и функционировании женских половых органов, регулировании менструального цикла, поддержании беременности и воздействии на различные системы организма.

Прогестерон производится в яичниках, в желтом теле, также известном как (корпус лютеум), это эндокринное образование, которое образуется в яичниках женщин после овуляции (высвобождения яйцеклетки из яичника). Этот процесс происходит во второй половине менструального цикла. Корпус желтого тела является остатком фолликула, в котором находилась зрелая яйцеклетка перед овуляцией. После овуляции фолликул разрывается, и его остатки преобразуются в корпус желтого тела. Этот новообразованный структурный элемент начинает производить гормон прогестерон. Главная функция корпуса желтого тела состоит в поддержании беременности, если оплодотворение произошло. Прогестерон, вырабатываемый корпусом желтого тела, помогает подготовить эндометрий (внутренний слой матки) для приёма оплодотворенной яйцеклетки и поддерживает беременности на ранних стадиях, пока плацента не начнет производить достаточное количество собственных гормонов. Если беременность не наступает, то корпус желтого тела после нескольких недель начинает уменьшаться, уровень прогестерона падает, и это приводит к началу менструального цикла (месячных). В этот момент корпус желтого тела может быть заметен как желтоватая структура на поверхности яичников. Корпус желтого тела играет важную роль в репродуктивной системе женщины, и его функция может быть оценена с помощью анализа уровня прогестерона в крови во второй половине менструального цикла.

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Гонадотроп​ные ​гормоны,​ такие как ​Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и ​Лютеинизирующий гормон (ЛГ), контролируют деятельность яичников и регулируют выработку эстрогенов и прогестерона.

Тестостерон, хотя и считается мужским половым гормоном, также присутствует в организме женщин, но в значительно меньших количествах. Он влияет на сексуальное влечение и игра​ет роль в общем здоровье женщины.

Пролактин - это гормон, который вырабатывается гипофизом, маленькой железой в мозге, и выполняет ряд ​ очень важных функций в организме. Главной функцией пролактина является стимуляция молочных желез​ груди для производства и выделения молока во время грудного вскармливания. Это объясняет, почему уровень пролактина увеличивается у женщин во время беременности и после родов.​

Влияние пролактина на другие аспекты здоровья:

высокие уровни пролактина могут подавлять овуляцию и вызывать аменорею (отсутствие менструаций) у женщин​, может быть связано с состояниями, такими как гиперпролактинемия.

пролактин также влияет на функционирование иммунной системы и может участвовать в иммунных реакциях.

пролактин может влиять на функцию яичников и уровень гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ), что может повлиять на репродуктивную функцию.

​г​ормон также влия​ет на стрессовую реакцию организма и настроение.

Следует отметить, что нормальный уровень пролактина может существенно варьировать. Высокие или низкие уровни пролактина могут быть связаны с различными медицинскими состояниями, такими как гиперпролактинемия (повышенный уровень пролактина) или гипопролактинемия (низкий уровень пролактина). Лечение этих состояний может потребовать медицинской помощи и назначения соответствующей терапии.

Гиперпролактинемия может быть вызвана​:

Паркинсонизм​ - состояние, при котором определенные части головного мозга (гипоталамус) или гипофиза повреждаются или поражаются​, может привести к нарушению регуляции пролактина и, как следствие, к повышению его уровня Опухоли гипофиза, особенно пролактиномы, могут вызывать избыточное выделение пролактина​, состояние называется пролактиномой. Применение определенных ​групп препаратов: антидепрессанты, антипсихотики, антигипертензивные препараты и опиаты, могут повышать уровень пролактина в крови. Гипотиреоз (низкий уровень щитовидных гормонов)​, может вызвать гиперпролактинемию. ​Интенсивный физический стресс или физические нагрузки могут временно повысить уровень пролактина. ​Уровень пролактина у женщин повышается во время беременности и при грудном вскармливании.

Анализы на половые гормоны у женщин

Эстрадиол​ - наиболее активное форма эстрогена, которое вырабатывается в яичниках и корпусе желтого тела.

Прогестерон​ - гормон также производится яичниками и корпусом желтого тела и может быть измерен в крови. Его уровень может варьировать в зависимости от фазы менструального цикла.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)​ - гормон помогает регулировать функцию яичников у женщин.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)​ - влияет на яичники и играет ключевую роль в овуляции.

Пролактин​ - уровень пролактина в крови может быть измерен, чтобы оценить репродуктивное здоровье и функцию гипофиза.

Тестостерон​ - преимущественно считается мужским половым гормоном, он также присутствует у женщин в меньших количествах и может быть измерен.

Тиреотропный гормон (ТТГ) и свободные тиреоидные гормоны (свободный Т3 и свободный Т4)​ - анализы щитовидных гормонов могут быть выполнены для оценки функции щитовидной железы, которая также​ влия​ет на репродуктивное здоровье.

​Важно помнить, что перед проведением каких-либо анализов​ нужно проконсультироваться с врачом, чтобы определить необходимые исследования в зависимости от конкретных симптомов​.Уровень и баланс половых гормонов играют ключевую роль в здоровье женщины, ее репродуктивной функции и общем благополучии. Любые нарушения в уровнях этих гормонов могут вызывать различные проблемы: как менопауза, проблемы с фертильностью, аномалии менструального цикла и другие. Контроль за балансом половых гормонов является обязательным, особенно в области гинекологии и акушерства. Полученные результаты анализов помогут врачу определить наличие аномалий в репродуктивной системе, недостаток или избыток половых гормонов и решить, требуется ли какое-либо лечение или коррекция.