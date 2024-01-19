FDA одобрило препарат для лечения рака шейки матки на поздних стадиях

Одобрили препарат для лечения рака шейки матки на 3 и 4 стадиях

Бесплодие, поражение органов малого таза и даже смерть - запущенные стадии рака шейки матки так же опасны, как и все виды онко. Запустить заболевание не так уж и сложно, ведь оно не имеет характерных признаков и в большинстве случаев выявляется случайно при цитологическом исследовании.

Основной причиной изменения тканей шейки матки считаются опасные штаммы вируса папилломы. Тем не менее рак шейки матки успешно лечится даже на 3 и 4 стадиях. Эксперты доказали эффективность препарата пембролизумаб (Кейтруда) в лечении рака шейки матки в комплексе с химиотерапией, предложив новую схему терапии.

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FDA подтвердил эффективность пембролизумаба

Известный противоопухолевый препарат пембролизумаб (Кейтруда), который применяют для лечения около 19 типов рака получил еще одно показание к лечению онко. Исследования показали эффективность лекарственного средства при раке шейки матки 3-4 стадии в сочетании с химиолучевой терапией.

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США FDA уже одобрил иммунотерапевтический препарат, основываясь на успешном исследовательском анализе. Эксперты рекомендуют применять ингибитор PD-1 в первый же день перед химиотерапией.

В клиническом исследовании приняли участие 596 женщин с раком шейки матки 3 и 4 стадии. Участниц разделили на две группы: тех, которые принимали плацебо и тех, которые получали 200 мг пембролизумаба каждые 3 недели в течение пяти циклов с химиолучевой терапией.

Плацебо или пембролизумаб?

Исследователи проанализировали состояние пациенток через 12 месяцев после испытания. Выживаемость без прогрессирования заболевания составила 81% среди участниц в группе пембролизумаба по сравнению с 70% в группе плацебо. В целом, у 21% пациентов, которые принимали пембролизумаб наблюдалась выживаемость без прогрессирования рака шейки матки.

По данным самого производителя препарата компании Merck, лечение Кейтрудой привело к снижению риска прогрессирования заболевания и смерти на 41% по сравнению с плацебо в третьей фазе исследования.

У 10% участниц исследования, которые принимали пембролизумаб, наблюдались тошнота, диарея, рвота, инфекции мочевыводящих путей, утомляемость, гипотиреоз, запор, снижение аппетита, потеря веса, боли в животе, лихорадка, гипертиреоз, затруднения мочеиспускания, сыпь и боли в области таза.

Эксперты советуют назначать пембролизумаб в день проведения химиолучевой терапии, перед процедурой. Рекомендуемая схема лечения препаратом выглядит так:

200 мг внутривенно каждые 3 недели или 400 мг внутривенно каждые 6 недель до неприемлемой токсичности на срок до 24 месяцев.

Онколог и профессор акушерства и гинекологии Медицинского колледжа Аризонского университета Брэдли Монк считает одобрение нового препарата и схему лечения положительной новостью как для врачей, так и для пациентов:

"Новая схема лечения на основе Кейтруды предлагает совершенно новый подход терапии, поэтому сегодняшнее одобрение имеет огромное значение для будущего наших пациентов", - отметил онколог.

Рак шейки матки - довольно распространенное заболевание в мире, которым часто страдают женщины детородного возраста. Даже в странах с эффективной и доступной вакциной, защищающей от опасных штаммов ВПЧ, число заболевших достигает более 10 000 пациентов в год. Ввиду этого одобрение пембролизумаба позволяет врачам применять более эффективные новые схемы терапии с минимальными побочными эффектами.