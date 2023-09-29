Менструальный цикл: все что нужно знать про 'эти' дни

Менструация (или месячные) - это естественный физиологический процесс, который происходит обычно каждый месяц, и связан с циклическими изменениями в организме.

Что такое менструация

Менструация представляет собой физиологическое явление, при котором у женщины происходит отделение крови и клеток слизистой оболочки матки через влагалище. Этот процесс обычно начинается в среднем в возрасте 11-14 лет и продолжается до примерно 45-50 лет, после наступает менопауза.

Цикл менструации

Менструальный цикл обычно длится около 28 дней (но может варьировать от 20 до 36 дней). Состоит из нескольких фаз, включая менструальную фазу (кровотечение), фолликулярную фазу (зрелые яйцеклетки готовятся к овуляции) и овуляторную фазу (высвобождение яйцеклетки из яичника).

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Симптоматика

Менструация может сопровождаться разными симптомами у разных женщин, включая боли внизу живота (дисменорея), раздражительность, и др. У некоторых женщин симптомы могут быть легкими и почти бессимптомными, у других же – более интенсивными и болезненными.

Уход за собой

Во время менструации важно уделять особое внимание гигиене. Рекомендуется регулярно менять гигиенические средства (прокладки, тампоны, менструальные чаши) и соблюдать личную гигиену.

Гормоны и месячные

Менструация и гормоны тесно связаны, и гормональные изменения в организме женщины играют важную роль в регуляции менструального цикла. Менструальный цикл - это сложный процесс, который регулируется взаимодействием этих гормонов. Вначале цикла уровень эстрогенов возрастает, что приводит к росту и развитию эндометрия. Затем, под воздействием ЛГ, происходит овуляция, и может быть оплодотворение. Если это произойдет, уровень прогестерона будет поддерживаться, чтобы сохранить беременность. Если беременность не наступит, уровень прогестерона падает, и начинается менструация. Гормональный дисбаланс или нарушения в производстве этих гормонов могут привести к различным менструальным проблемам, таким как аменорея (отсутствие менструации), дисменорея (сильные боли при менструации), меноррагия (обильные кровотечения) и др.

Основные гормоны, включают следующие:

Эстрогены такие как эстрадиол, производятся яичниками, и они играют ключевую роль в развитии и поддержании женской половой системы. Эстрогены стимулируют рост и развитие эндометрия (внутреннего слоя матки) в первой фазе менструального цикла.

такие как эстрадиол, производятся яичниками, и они играют ключевую роль в развитии и поддержании женской половой системы. Эстрогены стимулируют рост и развитие эндометрия (внутреннего слоя матки) в первой фазе менструального цикла. Прогестерон также производится яичниками, но во второй фазе менструального цикла после овуляции. Прогестерон готовит эндометрий к приему оплодотворенной яйцеклетки и помогает поддерживать беременность, если она наступит. Если беременность не произошла, уровень прогестерона падает, и начинается менструация.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) продуцируется передней долей гипофиза и стимулирует рост фолликулов в яичниках. Фолликулы содержат яйцеклетки, и один из них становится доминирующим, готовым к овуляции и возможному оплодотворению.

(ФСГ) продуцируется передней долей гипофиза и стимулирует рост фолликулов в яичниках. Фолликулы содержат яйцеклетки, и один из них становится доминирующим, готовым к овуляции и возможному оплодотворению. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) также продуцируется гипофизом и играет роль в стимуляции овуляции. После овуляции, остатки фолликула превращаются в тело желтое, которое вырабатывает прогестерон.

Болезненные месячные

Менструальные боли, также известные как дисменорея, могут быть очень неприятными и мешать нормальной жизни женщины во время менструации.

Патологическая менструация - это менструальное кровотечение, которое отличается от нормального и может быть связано с медицинскими проблемами.

Сильное кровотечение (меноррагия) менструальное кровотечение слишком обильное, продолжается долгое время или требует частой смены гигиенических средств, это может быть признаком меноррагии. Меноррагия может быть вызвана различными медицинскими состояниями, такими как фиброзные опухоли матки, нарушения свертываемости крови или эндокринные расстройства. Неправильные интервалы и длительность менструаций, менструация слишком часто повторяется и длится несколько недель, это может быть признаком аномалий в менструальном цикле и проблем с яичниками. Боли и дискомфорт сильные боли (дисменорея) или необычные боли внизу живота во время менструации могут быть связаны с заболеваниями, такими как эндометриоз или другие воспалительные процессы. Кровянистые выделения между менструациями есть кровянистые выделения между периодами, это может быть признаком различных проблем, включая полипы, воспалительные заболевания или инфекции передающиеся половым путем. Нерегулярные менструации могут быть признаком различных нарушений, включая поликистоз яичников или эндокринных расстройств.

Если у вас есть симптомы патологической менструации, важно обратиться к врачу. Врач проведет обследование и может назначить дополнительные исследования, такие как ультразвук, анализы крови и т. д., чтобы определить причину проблемы. Лечение зависит от основного медицинского состояния и может включать в себя медикаментозное лечение, хирургические вмешательства или другие методы, направленные на устранение основной причины заболевания.

Приводим способы лечения для облегчения менструальных болей:

Нефармакологические методы: Тепло

Теплая грелка или горячая ванна может помочь расслабить мышцы и уменьшить боль.

Регулярная физическая активность

Умеренные физические упражнения, такие как плавание, йога или прогулки, могут уменьшить интенсивность менструальных болей.

Расслабляющие техники

Медитация, глубокое дыхание и другие методы расслабления могут помочь справиться с стрессом и уменьшить менструальные боли. Диета

Избегайте чрезмерного потребления соли, кофеина и жирной пищи, так как они могут усугубить боли. Вместо этого увеличьте потребление плодов, овощей и продуктов, богатых кальцием и магнием. Фармакологические методы: Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Ибупрофен (Advil, Motrin), напроксен (Aleve), диклофенак (Voltaren) и аспирин. Они помогают уменьшить боль и воспаление, которые могут возникнуть во время менструации. Парацетамол также может помочь снять боль и дискомфорт, но он не является прямым противовоспалительным средством, как НПВП. Спазмолитики

В случае сильных спазмов матки, врач может порекомендовать дротаверин (No-Spa), чтобы расслабить мышцы и уменьшить боль.

Гормональная терапия

В некоторых случаях врач может назначить гормональные препараты, такие как оральные контрацептивы или гормональные спирали, чтобы регулировать менструальный цикл и уменьшить симптоматику болей.

Дополнительное лечение

Включая антидепрессанты и/или антиконвульсанты, для лечения боли при дисменорее. Альтернативные методы Акупунктура может помочь уменьшить боли и спазмы.

Травяные чаи, такие как чай из мелиссы, имеют расслабляющие свойства и могут помочь при дисменорее.

Легкий массаж живота и поясницы может помочь расслабить мышцы и уменьшить боль.

Не забывайте, что применение любых лекарств должно соответствовать рекомендациям вашего врача или фармацевта, и вы должны соблюдать дозировку и инструкции по применению. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема противовоспалительных препаратов.