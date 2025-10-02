Представьте себе: вы искренне доверяете фармацевтической компании, регулярно получаете инъекции для контрацепции, рассчитываете на удобство и безопасность. А впоследствии узнаете, что вместе с контролем над рождаемостью подписались на игру в русскую рулетку с опухолью мозга. Сюжет для сериала с элементами черного юмора? К сожалению, для женщин в США – это суровая реальность, подтвержденная документами в суде.

Что известно о деле против Pfizer

Фармацевтический гигант Pfizer, известный широкой общественности благодаря вакцинам против COVID-19 и множеству "домашних брендов", сейчас оказался в центре коллективного иска. Более 1 300 женщин в США утверждают, что после использования инъекционного контрацептива Depo-Provera у них развились опухоли мозга – менингиомы.

По данным юридической компании, которая представляет истиц, эта цифра может вырасти в несколько раз, и тогда речь пойдет о 5–10 тысячах случаев. А вместе с ними – о миллиардных компенсациях.

Что такое Depo-Provera и чем она опасна

Depo-Provera – это препарат на основе медроксипрогестерона ацетата. Его вводят внутримышечно раз в три месяца как метод гормональной контрацепции. Простота и длительное действие сделали препарат популярным: только в США им пользовалась почти четверть женщин репродуктивного возраста хотя бы раз в жизни.

Но есть одно "но". Исследование, опубликованное в British Medical Journal в 2024 году, показало: длительное использование некоторых прогестинов, в том числе Depo-Provera, повышает риск развития менингиомы в 5,6 раза.

Менингиома – это опухоль, которая растет в тканях, окружающих мозг. Она чаще всего доброкачественная, но слово "доброкачественная" в случае с мозгом звучит как оксюморон. Ведь даже медленный рост такой опухоли может привести к потере зрения или слуха, приступам, постоянным головным болям. А лечение часто требует сложной нейрохирургической операции с риском поражения жизненно важных участков мозга.

Кто виноват: Pfizer или FDA?

Pfizer оправдывается так: мол, они хотели добавить предупреждение о риске опухолей на упаковку Depo-Provera, но американский регулятор FDA этого не позволил. Аргумент простой – доказательств было мало. Теперь в суде компания держит линию защиты в стиле: "Мы бы и рады предупредить, но нам запретили, мы здесь ни при чем".

Женщины же, которые подали иск, говорят другое: попытка Pfizer выглядела как формальность. Компания "смешала" Depo-Provera с другими контрацептивами с меньшими дозами гормонов и подала все одним пакетом. В итоге FDA отказало, потому что запрос получился размытым. То есть фармгигант поставил вопрос так, что фактически ответ был обречен на "нет". И именно это позволило Pfizer оставить американскую этикетку без всяких оговорок.

Почему эта история важна для пациенток во всем мире

Во-первых, речь не только о США. Depo-Provera доступна десятилетиями в Великобритании, Европе, Канаде. Там этикетки уже имеют предостережения о рисках. В Украине препарат также известен врачам.

Во-вторых, это дело показывает, как иногда глобальная фарма может балансировать между бизнесом и этикой. Когда счет идет на миллиарды долларов, пациентские риски могут выглядеть "второстепенными".

, это дело показывает, как иногда глобальная фарма может балансировать между бизнесом и этикой. Когда счет идет на миллиарды долларов, пациентские риски могут выглядеть "второстепенными". В-третьих, даже если риск реален только у небольшой части женщин, они имеют право знать о нем и принимать решение сознательно. Ведь выбор контрацепции – это не только об удобстве, но и о здоровье на десятилетия вперед.

Баланс доказательной медицины

Ученые отмечают: пока нельзя говорить о стопроцентной причинно-следственной связи. Но сигналы есть, и они довольно громкие. В медицине это называют "red flag" – красным флажком, который требует более тщательного исследования, а не замалчивания.

Поэтому пациенткам стоит помнить несколько вещей:

Контрацепция – это всегда баланс рисков и пользы.

Ни один метод не является "абсолютно безопасным".

Важно получать информацию из надежных источников, а не из рекламных буклетов.

Если вы долго пользуетесь гормональными инъекциями, целесообразно обсудить с врачом альтернативы и пройти обследование.

Pfizer сегодня выглядит как студент на экзамене, который пытается объяснить преподавателю, почему "я же что-то написал, вы просто не поняли". Но проблема в том, что эти "что-то" касаются не зачета, а жизни и здоровья миллионов женщин.

В итоге имеем иронию: компания, которая заработала миллиарды на вакцинах и позиционировала себя как "спасителя человечества", теперь отбивается в судах от обвинений в замалчивании рисков собственного продукта.