Затяжные праздники – это, с одной стороны, приятно, а с другой – неподъемная нагрузка на печень, почки, поджелудочную и прочие органы, ответственные за переваривание не всегда вкусной и всегда нездоровой жидкости.

О похмелье много чего сказано, однако лучше всего его поясняет фраза "похмелье – это когда уровень алкоголя в крови падает до нуля, что сопровождается чувством неудовлетворенности".

Однако, кроме этого жалкого ощущения, которое длится в среднем около суток, похмелье стало серьезной социально-экономической проблемой, которой серьезно озаботились в развитых странах.

В Украине эта проблема также актуальна, учитывая нескончаемые праздники и привычку обильно заливать радости и горести максимальным количеством алкоголя.

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Как выяснили ученые, похмельный синдром является своеобразным способом самонаказания организма за чрезмерное потребление алкоголя накануне.

Механизм воздействия алкоголя на головной мозг таков: при поступлении этилового спирта в организм кровеносные сосуды сужаются, образуя микротромбы, затрудняется поступление кислорода в головной мозг, его клетки массово гибнут. Как следствие – человек испытывает головную боль, частичную амнезию, тревогу.

Самое странное в этом – то, что в самый момент смерти клеток выделяется серотонин. То есть, убивая себя водкой, человек испытывает чувство эйфории.

Вам знакомо чувство, когда вы открываете глаза – но снова их со страхом захлопываете? Ибо физические страдания (головная боль, невероятная усталость, боль за глазами и тошнота) перемежаются с душевными – чувством вины, паники или даже страха.

Нам кажется, что чувство неудовлетворенности и жалости к себе вызываются воспоминаниями о прошлом вечере (даже если вы не способны вспомнить, что вообще происходило).

Однако, как видим, это не так.

Именно процесс разложения этилового спирта, хорошо знакомый как химикам (в теории), так и обывателям (на практике) и является главной причиной физических и душевных страданий человека, пережившего алкогольное опьянение.

Жителей развитых стран, - таких, например, как США, - проблема похмелья тоже не миновала. Настолько, что там даже создали Исследовательскую группу по борьбе с алкогольным похмельем (AHRG).

Тут-то ученые мужи и выяснили, что кроме душевных страданий и жгучего ощущения жалости к себе похмелье также заметно снижает умственные способности страдальца.

Кроме того, одним из последствий избыточного приема вискаря накануне оказались финансовые проблемы впоследствии. Причем настолько, что это ощущает вся страна. Подумать только – Центры по контролю и профилактике заболеваний США подсчитали, что ежегодные убытки от похмелья обходятся почти в $180 млрд! Это почти в пять раз больше чем годовой бюджет Украины!

И все это – из-за снижения производительности труда после слишком обильных излияний накануне.

В России, - одной из самых пьющих стран мира, - недавно подсчитали количество смертей от алкоголя и прослезились. Как показала статистика, почти половина смертей с 1990 по 2001-й годы в этой стране была так или иначе вызванна злоупотреблением алкоголя.

Украинцам до таких сомнительных высот, конечно, далеко. Но узнать, как пить, не испытывая похмелье, наверняка будет полезно и нам.

Физиологические симптомы похмелья таковы:

- обезвоживание (алкоголь обладает мочегонным эффектом);

- расстройство баланса электролитов (вследствие тошноты, рвоты);

- снижение уровня глюкозы в крови (также вызывает жажду, сухость во рту);

- ожог слизистой желудочно-кишечного тракта (фу, противно, во рту будто полк гусар ночевал);

- нарушения сна;

- токсичность ацетальдегида, канцерогена 1-й группы (образуется в организме при употреблении алкоголя внутрь, вследствие взаимодействия с ферментами ЖКТ; образует аддукты, вызывающие болезни органов);

- ощущение, будто вчера ко всему еще и простудился, поскольку похмелье включает иммунный ответ, сопровождающийся воспалительными процессами (длится обычно 9-10 часов после употребления этанола);

- много других удивительных превращений и сложных химических и физиологических процессов.

Одним из важных последствий чрезмерных алкогольных излияний является нарушение циркадного ритма (режима сна и бодрствования). То есть, если уж решили крепко выпить, то лучше это дело начинать не к середине ночи, а примерно с обеда и закончить до полуночи – тогда ночь и день у вас не поменяются местами.

Если пить часто – похмелье будет раз от разу тяжелее. Особенно суровые ощущения ожидают женщин – из-за особенностей организма похмелюга их настигает жестче и при меньшем количестве употребленного этанола.

Если пить слишком быстро – вероятность похмелья возрастает.

Что интересно, почти 23% людей обладают иммунитетом от похмелья. Это значит, что у них ниже чувствительность к алкоголю. Они не испытывают чувства тревоги и утренние ощущения в голове не будут напоминать им разбитый колокол. Однако у них выше риски стать алкоголиками, т.к. для того, чтобы испытать алкогольное опьянение, им нужно гораздо большее количества С2H5OH, чем простым смертным.

Не всем университетским исследованиям, однако, можно верить. Например, нидерландские студенты заявили, что у них не бывает похмелья. Однако, когда ученые, впечатлившись, решили изучить этих уникумов всерьез, то оказалось, что они попросту очень мало пьют – бутылку-другую пива раз в неделю.

При таких дозах, само собой, похмелье обойдет вас стороной)).

- надо меньше пить!

- закусывать надо! Желательно едой, содержащей углеводы и соль (задерживают воду в организме);

- если пить - то не до рвоты;

- не засиживаться после полуночи (особенно актуально при встречах как абсолютно новых, так и "старых новых" годов);

- ложиться спать пораньше;

- проснувшись с похмелья, пить побольше воды, чтобы вывести продукты распада этанола из организма.

Так что, если уж решили напиться – делайте это ответственно, дабы не испытывать наутро как физических, так и душевных страданий, вызванных процессами интоксикации организма продуктами разложения этилового спирта.

Короче говоря, пейте ответственно! И суровое похмелье не коснется вашей головы.