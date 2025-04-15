Новые исследования о гепатите: может ли украинский препарат спасти миллионы?

Гепатиты B и C — это "тихие убийцы", которые ежегодно уносят более 1,1 миллиона жизней по всему миру (по данным ВОЗ за 2024 год). Ситуация в Украине критическая: согласно официальной статистике, более 3% населения (почти 1,3 миллиона человек) являются носителями вирусов гепатита B или C. При этом лишь 20–30% из них получают своевременную диагностику и лечение. Особенно опасно то, что многие случаи остаются незамеченными — бессимптомные или слабо выраженные формы не всегда выявляются вовремя.

Современная медицина располагает препаратами, которые могут эффективно уничтожать вирусы гепатитов. Например, при лечении гепатита C применяются противовирусные препараты прямого действия (ПППД), которые за 8–12 недель терапии устраняют вирус в 95–98% случаев. Для гепатита B предусмотрена пожизненная терапия аналогами нуклеозидов.

Проблема заключается в том, что большинство таких препаратов имеют серьёзные побочные эффекты. В частности, они дополнительно подавляют иммунитет, уже ослабленный действием вирусов. Поэтому перед врачами нередко встаёт дилемма: как уничтожить вирус, не подорвав здоровье пациента.

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Именно поэтому поиск безопасных альтернатив или вспомогательной терапии при лечении гепатитов — вопрос жизни и смерти для сотен тысяч людей.

Исследования украинских учёных обнадеживают

В октябре 2024 года группа украинских исследователей из Национального института вирусологии и иммунологии им. Л. Громашевского, ООО НПК "Экофарм" и Института продовольственных ресурсов НААН опубликовала в журнале "Превентивная медицина" результаты анализа 8 клинических исследований препарата с действующим веществом протефлазид — хорошо известного отечественного противовирусного средства широкого спектра действия. Целью исследования было выяснить, может ли этот препарат помочь в борьбе с вирусными гепатитами, особенно в тех случаях, когда пациенты плохо переносят стандартные схемы лечения.

В рамках исследования было проанализировано более 400 случаев лечения пациентов с гепатитом B и C, а также с фиброзом печени 1–2 стадии.Контрольная группа получала стандартную терапию (интерферон, ПППД или аналоги нуклеозидов).Экспериментальная группа дополнительно принимала препарат с действующем веществом протефлазид в виде капель (дважды в день).

Результаты через 6 месяцев терапии:

частота выявления ДНК вируса гепатита B в крови снизилась в 25 раз;

уровень IgM-антител к вирусу гепатита C уменьшился в 8,3 раза;

улучшение функции печени: уровень АЛТ (фермента, указывающего на воспаление) снизился на 45–55% во всех группах. Нормализовались показатели АлАТ, АсАТ, билирубин;

УЗИ показало улучшение структуры печени (по показателям эхогенности и зернистости), а её размеры заметно уменьшились уже через 3 месяца терапии;

препарат с действующим веществом протефлазид хорошо переносился и продемонстрировал высокий уровень безопасности.

Осторожный оптимизм и перспективы

Авторы исследования подчёркивают: препарат с действующим веществом протефлазид — не панацея, особенно на поздних стадиях заболевания. Однако для пациентов с хроническими формами гепатита, плохо переносящих стандартную терапию, он может стать "мостом" к стабилизации состояния и восстановлению функций организма.

Следующий этап исследований — разработка комбинированных схем лечения (протефлазид + низкодозовые ПППД). Если результаты подтвердятся, Украина сможет предложить миру более безопасный протокол терапии гепатитов по сравнению с уже существующими.

Сегодня препарат с действующим веществом протефлазид доступен в аптеках Украины и может быть включён в индивидуальные схемы лечения по назначению врача.

Источник: статья "Вирусные гепатиты: статистический анализ клинических исследований эффективности применения лекарственного средства Протефлазид", опубликованная 28.10.2024 в специализированном научно-практическом журнале "Превентивная медицина".Авторы: В. И. Матяш, А. Е. Гриневич, Л. А. Ященко.

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