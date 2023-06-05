Herbalife продлил десятилетнее партнерство с Криштиану Роналду

Herbalife, мировая компания, работающая в области здорового образа жизни, объявила об обновлении спонсорского соглашения со звездой мирового футбола Криштиану Роналду. Таким образом, сотрудничество, которое было начато десять лет назад в 2013 году, будет продолжаться и дальше. Herbalife будет оставаться эксклюзивным партнером Роналду в категории продуктов питания, оздоровления и спортивных достижений.

"Поскольку мы вступаем в новую эру в Herbalife, мы очень рады, что Криштиану будет рядом с нами. Это партнерство сфокусировано на нашей приверженности сбалансированному питанию, поддержанию физической формы и вашему наилучшему опыту жизни", - говорит Майкл Джонсон, председатель совета директоров и исполнительный директор Herbalife.

Криштиану Роналду, которого считают одним из самых выдающихся игроков всех времен, завоевал 34 кубка за свою карьеру, включая семь чемпионских титулов Англии, Испании и Италии, пять кубков Лиги чемпионов УЕФА, четыре кубка Клубных чемпионатов мира ФИФА, кубок Чемпионата Европы кубок Лиги наций УЕФА. Он также является первым игроком в истории, забивавшим голы на пяти подряд чемпионатах мира.

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Роналду имеет многочисленные личные награды, в том числе пять наград "Золотой мяч", четыре европейских "Золотых бутса" и две награды "Лучший игрок ФИФА". Он забил более 830 официальных голов за клубную и национальную карьеру и остается рекордсменом как лучший бомбардир в истории футбола среди мужчин.

"Herbalife был важным компонентом моего профессионального спортивного питания и помогает уже более десяти лет жить лучшей жизнью", - говорит Криштиану Роналду.

"Лично мне, как профессионалу, приятно иметь такую возможность – помогать другим спортсменам по всему миру понять, как специальное питание может помочь им в улучшении результатов".

Спортсмены, которым Herbalife оказывает спонсорскую помощь, используют продукцию компании до, во время и после тренировок и соревнований. Компания сохраняет приверженность миссии к улучшению спортивного питания и результатов. Именно поэтому в 2013 году в сотрудничестве с Криштианом Роналду создала продукт Herbalife24® CR7 Drive. Это спортивный напиток, разработанный специально для удовлетворения потребностей в питании легенды мирового футбола, а также для спортсменов любого уровня во всем мире. Спортивная линейка Herbalife24 также используется потребителями, заинтересованными в улучшении своих достижений, как на поле, так и вне его.

Herbalife гордится тем, что является спонсором более 190 спортивных событий, команд и спортсменов по всему миру. Они являются примером приверженности компании здоровому и активному образу жизни, поддерживаемому сбалансированным питанием.

Чтобы узнать больше о спортсменах, получающих спонсорскую помощь Herbalife, посетите страницу: https://iamherbalifenutrition.com/sponsored-athletes/