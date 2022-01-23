Как 'есть и не толстеть': ученые озвучили условие

Избежать ожирения и метаболического синдрома поможет правильное пережовывание пищи. Процесс жевания не только увеличивает расход энергии, но и улучшает работу кишечника.

Как сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование японских ученых, правильный подход к употреблению пищи приводит к повышенному выделению тепла в организме, известному как термогенез, индуцированный диетой (ТИД).

Чтобы прояснить, как именно продолжительное жевание вызывает этот эффект в организме, ученые из Университета Васэда (Япония) провели эксперимент, который состоял из трех этапов.

В первом испытании добровольцев просили глотать 20 мл жидкой тестовой еды каждые 30 секунд.

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Во втором испытании участники держали одну и ту же тестовую пищу во рту в течение 30 секунд, не пережевывая, что позволяло продегустировать ее перед проглатыванием.

В третьем испытании добровольцы жевали 20 мл тестируемой еды 30 секунд с частотой один раз в секунду, а затем проглатывали ее.

При этом, между испытаниями не было различий в показателях голода и сытости. Однако, исследование показало, что производство энергии увеличивается после продолжительного жевания. Вкусовая стимуляция также ускорила кровоток в брюшной артерии и газообмен, что в свою очередь помогло улучшить моторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

"То есть исследование доказало, что правильное пережевывание пищи за счет увеличения расхода энергии действительно может помочь предотвратить ожирение и метаболический синдром. Хотя разница в расходе энергии на один прием пищи невелика, но накопительный эффект, получаемый при многократном приеме пищи каждый день и 365 дней в году, значителен", – заключил профессор Наоюки Хаяси.

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