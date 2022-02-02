Как и где легче всего подхватить COVID-19: показательные данные

Пребывание в закрытом помещении с большим количеством людей, игнорирование ношения защитной маски повышают шансы заразится коронавирусом. На риск инфицирования влияют также такие факторы как размер комнаты, уровень вентиляции воздуха.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Enviromental Science&Technology. Вероятность заболеть сохраняется даже на улице при условии близкого контакта с носителем.

Отмечается также, что посещение плохо проветриваемого помещения спортзала, ночного клуба или школьного класса — может увеличить шансы заразится. Так как COVID передается воздушно-капельным путем.

Как видно на предоставленных диаграммах, хуже всего ситуация в комнатах с плохой вентиляцией воздуха и очень тесным контактом между людьми. Идеальные же условия – хорошо проветриваемое помещение и кратковременный контакт в масках и на расстоянии.

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Чтобы не заразиться COVID, исследователи рекомендуют придерживаться нескольких советов.

Если вам необходимо встретиться с другими людьми, делайте это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Также рекомендуется сократить количество людей до минимума и время общей встречи.

Во время посещения общественных мест лучше удержаться ок криков, пения и тяжелых физических упражнений.

"Носите качественные, хорошо сидящие маски", — подчеркнули исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Гонконга заявили, что разработали первую в мире нержавеющую сталь, которая способна полностью нейтрализовать COVID-19 в течение нескольких часов. По словам ученых, часть этого материала можно добавлять в сплав других металлов и внести таким образом огромную лепту в борьбу с пандемией.