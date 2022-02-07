Как спать всю ночь без пробуждений: советы экспертов

Чтобы крепко спать без пробуждений, специалисты посоветовали придерживаться графика и избегать отдыха на кровати днем. Также не рекомендуют увлекаться смартфонами и кофеином перед сном.

На эту тему с экспертами пообщались журналисты издания Еxpress. Так, согласно последнему исследованию частной лондонской лаборатории Thriva, только 29 процентов британцев просыпаются с чувством бодрости. Отмечается, что изменить этот показатель могут помочь простые привычки.

Поддерживайте регулярный режим сна

Просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день необходимо для поддержания часов сна вашего тела.

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Доктор Рошан Мохидин, практикующий врач общей практики и специалист по изменению поведения в Vitality, сказал: "Многие люди работают из дома, поэтому они потеряли привычку ежедневных поездок на работу, и это может означать, что есть больше соблазна полежать в кровати".

Но доктор настаивает на том, что поддержание регулярного режима необходимо для "синхронизации режимов сна тела".

Когда это нарушается, вашему телу может быть сложнее понять, когда вы хотите пойти спать, и поэтому качество вашего сна неизбежно снизится.

Избегайте лежания (даже в выходные)

У вас может возникнуть соблазн прилечь в свободное время, но эксперт по сну Стефани Ромишевски предупреждает, что это только увековечивает плохие циклы сна и может привести к бессоннице.

"Когда мы лежим, нашему мозгу трудно понять, когда мы чувствуем сонливость, поскольку он знает, что вы поспали "дополнительно", даже если вы легли спать позже и не выспались", – добавила она.

Сократите время, проводимое за экраном перед сном

У многих есть привычка смотреть видео на YouTube или в социальных сетях в кровати, когда не спится. Однако это серьезно помешает вам заснуть. Избегайте этого искушения, держите телефон, планшет и ноутбук за пределами спальни, советует консультант Go Wild Даниэль Перес Видаль.

Убедитесь, что вы спите в правильном положении

Многие из нас ворочаются, пытаясь найти наилучшее положение, чтобы задремать. Эксперт по сну блога Each Night Нарван Амини отметил, что для среднестатистического человека сон на боку обычно считается самой здоровой позицией для сна. Но он добавил, что спать на животе — худшее положение. Эта поза может привести к множеству проблем, таких как напряжение мышц и суставов, скованность, боль в спине и шее.

Избегайте определенных напитков

Чашка чая помогает расслабиться, но в нем содержится огромное количество кофеина, который может нарушить ваш сон.

Если вы не можете обходиться без этого напитка, попробуйте вариант без кофеина или отдайте предпочтение травяным вариантам, таким как ромашка.

Употребление алкоголя также может серьезно ухудшить ваш сон. Старайтесь не употреблять его вечером, чтобы хорошо выспаться.

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