Как улучшить память без лекарств: три простых упражнения

Способность "записывать" информацию в свою память иногда нас подводит. Чтобы этого не произошло, нужно тренировать свое умение запоминать.

Нейробиолог, профессор психологии в Университете Майами Амиши Джа назвала упражнения для усовершенствования памяти, которые могут качественно повлиять на нее и помочь мозгу дольше сохранять воспоминания. Об этом сообщило издание CNBC.

Эксперт отметила, что мы часто считаем проблемой памяти то, что является проблемой внимания. Она выделила три ежедневных привычки, которые помогут улучшить память.

Используйте свое внимание, чтобы проследить и запомнить необходимую информацию – имя нового коллеги, которій только что представился, важнейшие факты из рабочего обучения, которое вы проходите, подробности интересного опыта, который у вас недавно был и т.д.

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Обработка включает использование внимания, чтобы связать новый опыт или информацию со знаниями или воспоминаниями, которые у вас уже есть. Таким образом, вы можете гораздо больше запомнить, объяснила Джа.

Нейробиолог привела такой пример:

"Представьте себе осьминога. А теперь я скажу вам: у осьминога три сердца. Если вы еще этого не знали, то, услышав, вы привязываете новое знание к существующему у вас образу осьминога. В следующий раз, когда вы увидите осьминога, вы вдруг вспомните этот факт"

Консолидация памяти – это перевод кратковременных воспоминаний в долговременные. Чтобы повысить шансы на длительное запоминание, нужно повторять то, что хотите запомнить. Желательно делать это в течение 40 секунд.

Консолидация памяти происходит во время отдыха. Поэтому, например, так важно хорошо выспаться в ночь перед экзаменом.

Нейробиолог также обращает внимание на то, что консолидацию памяти можно поддержать так называемым простоем – временем без задач для умственной деятельности.

"Вам когда-нибудь приходила в голову отличная идея в душе? И это произошло не потому, что вас вдохновил запах шампуня. Дело в том, что душ принудил мозг к отдыху. Туда нельзя было брать телефон или компьютер. Вы оказались в ловушке в этом маленьком мокром ящике, где ничто не требовало вашего внимания", – привела она пример.

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