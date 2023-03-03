Как восстановить силы и повысить работоспособность весной: советы от фармкомпании ''Здоровье''

Слабость, сонливость и бессонница могут являться признаками авитаминоза, который начинает себя проявлять уже в конце зимы. Но пик витаминной недостаточности – весна, когда организму нужно восполнить запасы нужных веществ после зимы. Если с наступлением первых теплых дней вы стали сильно уставать, ничто не радует, а наоборот, раздражает, сложно сосредоточиться на привычных делах – значит время позаботиться о витаминной подкормке!

Не секрет, что недостаток витаминов, минералов и других питательных веществ отражается на состоянии иммунитета и настроения человека. Для нуждающихся в весенний период хорошими помощниками могут стать препараты от фармацевтической компании "Здоровье".

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Моновитамины – легкая помощь организму

Не всегда нехватка ценных веществ требует приема поливитаминных комплексов. Иногда достаточно пополнить только один или два.

Для преодоления недостатка витамина А можно принимать Витамин А-Здоровье, который выпускается в форме мягких капсул в двух дозировках: 33 000 МЕ и 100 000 МЕ. Витамин А оказывает общеукрепляющее действие, нормализует тканевый обмен, стимулирует регенерацию кожи. Кроме этого, он является необходимым компонентом для нормального функционирования сетчатки глаза.

Следующим препаратом в линейке моновитаминов является Витамин Е-Здоровье в форме мягких капсул в трех дозировках: 100 мг, 200 мг и 400 мг. Он обладает антиоксидантными и радиопротекторными свойствами, иммуномодулирующим эффектом и является незаменимым для нормальных репродуктивных процессов.

Витамин С 500 от компании "Здоровье" выпускается в форме жевательной таблетки и содержит 500 мг аскорбиновой кислоты. Среди показаний к применению препарата можно выделить лечение гипо- и авитаминоза С, обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период острых респираторных и инфекционных заболеваний.

Комплексная витаминная помощь

Кроме монопрепаратов витамина А и Е компания "Здоровье" выпускает их комбинацию: Витамин А+Е-Здоровье. В его состав входит витамин А 100 000 МЕ и витамин Е 100 мг. Показаниями к применению являются атеросклеротические изменения сосудов, нарушения трофики тканей, облитерирующий эндартериит, псориаз, системная красная волчанка, атрофия зрительного нерва, пигментный ретинит, а также комплексная терапия сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним комбинированным препаратом, в состав которого входит комплекс нейротропных витаминов группы В, является нейромакс. Выпускается в виде таблеток и раствора для инъекций. Нейротропные витамины группы В оказывают благоприятное влияние на организм при воспалительных и дегенеративных заболеваниях нервов и двигательного аппарата. Поэтому показанием к его применению есть неврологические заболевания, обусловленные доказанным дефицитом витаминов В1 и В6.

Особенно актуальным в весенний период будет комплекс витамина В6 и магния – препарат МАГНЕМАКС-Здоровье. Его рекомендуют при хронических физическом и умственном переутомлении, стрессе, головной боли, расстройствах сна, а также интенсивных физических нагрузках на фоне дефицита магния. Препарат производится в двух формах: таблетки и пероральный раствор. В состав одной таблетки входят цитрат магния в перечислении на магний 100 мг и витамин В6 10 мг.

Диетические добавки: восстанавливаем силы!

Весной полезным дополнением к витаминам и минералам являются Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 ПНЖК), ведь они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, помогают в лечении синдрома хронической усталости, эмоциональных расстройств и даже депрессии. В данном контексте внимания заслуживает диетическая добавка ОМЕГА-3 рыбий жир, которая выпускается в форме мягких желатиновых капсул, содержащих 500 мг омега-3 ПНЖК.

Также компания "Здоровье" выпускает Витамин D3, содержащий холекальциферолу 2000, 4000, 5600 МЕ в виде таблеток. Важнейшей функцией витамина D в человеческом организме является регулирование метаболизма кальция и фосфатов. Также он способствует правильной минерализации и росту скелета.

Витаминами нельзя запастись впрок. Они должны поступать в организм каждый день. И если весной нет возможности напитаться солнечным теплом, наесться достаточно свежих овощей и фруктов, то линейка витаминов от компании "Здоровье" — хороший вариант поддержать себя и пройти весенний период легко и с радостной улыбкой!