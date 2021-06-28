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Клещи-невидимки начали нападать на украинцев: врач предупредила об опасности

3.6т
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Из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи. Нападать на людей могут не только взрослые особи, но и личинки.

Поскольку личинки клеща прозрачные, человек может не заметить их, что увеличивает риск заражения. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, врач-инфекционист Наталья Виноград.

"Особенность этого года – запоздалая весна. Клещи любят влажность, поэтому этот год для них. Скорее всего, взрослая особь уже достаточно агрессивна и уже нападает. Затем возможно смещение во времени нападения и промежуточных стадий развития клеща – личинок", – подчеркнула она.

"Прошу помнить – не всегда при присасывании клеща человек его видит. Она видит только взрослого клеща, а другие стадии не видит. Они прозрачны, они не визуализируются. То есть если не видели, что присосался клещ, не факт, что он не присосался. Появились признаки заболевания – немедленно к врачу", – посоветовала медик.

"Клещи являются резервуарами для целого ряда опасных возбудителей, в частности, клещевого энцефалита, болезни Лайма, туляремии, геморрагической лихорадки", – предупредила она.

В этом контексте врач назвала такие признаки болезни Лайма: покраснение, которое разрастается кольцеобразно, потом возникает новый круг. "Все остальное мы увидим по состоянию человека – по ощущению недомогания вроде гриппоподобного заболевания. Первым признаком может быть головная боль".

Она отметила, что каждый раз после прогулки на природе следует делать самоосмотр и взаимоосмотр. При этом особое внимание следует обращать на кожу за ушами, на голову, на подмышки и другие участки тела, где кожа более нежная.

Врач добавила, что клещи не живут на деревьях – они не поднимаются выше, чем на 1 метр от поверхности земли. Таким образом, клещи могут находиться на кустах и в траве.

По ее словам, клеща следует обезвреживать так, чтобы не раздавить его руками. "Не снимайте клеща голой рукой и не давите его. Лучше взять пинцет или даже полиэтиленовый кулек – так, чтобы на ваши руки не попало то, что содержится внутри клеща, где и может быть возбудитель".

"Если мы снимем клеща в течение первых двух часов после того, как он напал, никакой угрозы нет", – отметила медик.

Как писал OBOZREVATEL, ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, как избежать укуса клеща. По ее словам, наибольшая концентрация клещей – в лесах.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Летний отдых Прямая трансляция Эфиры Obozrevatel TV Новости Obozrevatel TV Итоги
Место
Украина
Тег
укус клеща
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